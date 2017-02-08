Что стоит за сменой курса США

Сегодняшние действия США очень напоминают политику Великобритании накануне Первой мировой войны. Не за месяцы, а за долгие годы до её начала. Смысл Первой мировой – взаимное уничтожение двух конкурентов Англии — России и Германии. Но для этого надо было их стравить между собой. Растащить в разные стороны. И англосаксы это сделали. В августе 1907 года Великобритания заключила с Россией «Конвенцию по делам Персии, Афганистана и Тибета». Эта дата считается датой вступления России в Антанту, хотя никаких конкретных обязательств в конвенции не было. Англия не стала союзником России – англичане сделали вид, что перестали быть нашими соперниками. Что «большая игра» окончена с этим соглашением, разделившим сферы влияния.



Что же было на самом деле? Англичане оторвали Россию от Германии, далее организовали провокационное убийство сербами австрийского наследника Франца Фердинанда. Сербы – союзники России, Австро-Венгрия союзница Германии. Через конфликт союзников война и началась.

Любопытно, что для того, чтобы подтолкнуть Петербург к сговорчивости, Лондон сначала создал русским ряд проблем. Первой из них стала русско-японская война, которая со стороны Токио шла на английские и американские кредиты. Второй стала «революция» 1905 года, в которой японские (то есть английские деньги) полковника Акаси выданные разным партиям сыграли роль горючего. В итоге подписание конвенции с англичанами было решением сразу всех проблем – так это казалось из Петербурга. Можете проверить: сравните дату окончания «революции» 1905 года и дату подписания Конвенции. Будете удивлены, если вы до сих пор не знаете, кто стоял за «нашей» революцией.

Сегодня Запад вновь разыгрывает ту же карту. Приход Трампа есть попытка отколоть Россию от Китая, да и от Ирана. С первых дней новая администрация очень жестко выступает в адрес Пекина и Тегерана и удивительно мягка по отношению к Москве. США предложат нам снижение конфронтации, «объятья» и новые горизонты сотрудничества. С этим надо быть крайне осторожным. Англосаксы играют в долгую. Им нужна война между Россией и Китаем. Они вновь хотят столкнуть между собой двух своих главных противников. Чтобы потом остаться в стороне и получить очередное продление своей монополии и гегемонии на мировой арене.

Не надо очаровываться. Бойтесь данайцев, дары приносящих.

И помните судьбу державы Николая II, который поверил, что вековой соперник может стать искренним другом.

Об этом очередная «Реплика для раздумий»

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Источник: nstarikov.ru