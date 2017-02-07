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Законопроект по изменению «закона о шлепках» одобрен в ГосДуме и Совете Федераций.

15:39. 7 февраля 2017 Просмотров - 249 2 коммент. Опубликовал:

Источник: НародныйЗакон.РФ

Участники проекта НародныйЗакон.РФ празднуют свою первую победу. 27 января на пленарном заседании Государственной думы, а затем и 1 февраля в Совете Федерации был принят законопроект об исключении из ст.116 Уголовного Кодекса РФ понятия «близкие лица».

Данные изменения мы ждали с лета 2016 года. Именно тогда, в июле месяце, под эгидой декриминализации в Уголовный Кодекс были внесены изменения, с помощью которых отношения среди родственными людьми приравняли к ужесточающему фактору. Ещё на стадии принятия этих, чисто ювенальных поправок вся родительская общественность активно обращала внимание законодателей на недопустимость принятия закона в такой форме. Однако, Государственная Дума шестого созыва закон приняла, чем вызвала мощное сопротивление в обществе, которое уже просто нельзя было игнорировать.

В первый же месяц работы проекта НародныйЗакон.РФ, пользователями проекта была сформулирована инициатива на устранение этого юридического беспредела.  Юристами проекта НародныйЗакон.РФ был составлен законопроект, который мы планировали внести в Государственную Думу через депутата А.А.Журавлева. Однако, депутаты текущего созыва, всё-таки, решили самостоятельно исправить данную ошибку, и в середине ноября в Государственную Думу был внесен законопроект об изменении ст. 116 УК РФ.  Внесенный в Государственную Думу законопроект отчасти был похож на разработанный нашими юристами, однако нас не устаивало то, что, всё равно, оставалась возможность уголовного наказания родителей. В проходивших «нулевых» слушаниях в Общественной Палате представителями НародногоЗакона.РФ были озвучены наши предложения. На основе рекомендаций от родительских сообществ, юристы НародногоЗакона.РФ составили поправки к внесенному законопроекту, а депутат А.А.Журавлев внес их на рассмотрение в Государственную Думу.

К огромному сожалению, профильный комитет ГД рекомендовал отклонить наши поправки, а депутаты Государственной Думы просто проигнорировали их голосование – в голосовании приняло участие всего 3 (ТРИ) депутата из 450. Таким образом, поправки от проекта НародныйЗакон.РФ были не приняты.

Тем не менее, главная цель — отмена ювенального закона — была достигнута. Этим закончилась тяжелый путь законопроекта, вызвавшего огромные волнения в нашем обществе. И закончился нашей победой. Мы — это всё родительское сообщество страны, сторонники традиционных семейных устоев, почитатели здравого смысла. Нам противодействуют очень грозные силы. Это и представители ювенального лобби в Государственной Думе и Совете Федерации, кричащие о насилии в семьях, и множество неполживых средств массовой информации, утверждающие о жестокости в отношении к детям. И даже высокопоставленные чиновники Евросоюза, которые прогнозировали тяжкие последствия после принятия данного законопроекта. Все они находятся по другую сторону баррикад в войне за наше будущее, за наши семьи, за наших детей. Война против внедрения ювенальных технологий ещё не выиграна, выигран только один бой.

Но мы уже готовимся к следующим схваткам. Так, в списке выбранных инициатив НародныйЗакон.РФ за декабрь 2016 года есть инициатива о расширении статуса «иностранный агент» для тех организаций, которые влияют на наше общество с помощью неполитических методов. А в списке инициатив за январь 2017 года есть инициатива о наказании за неправомерное изъятие ребенка из семьи.

Мы призываем всех неравнодушных включаться в нашу деятельность. Ведь именно наша сплоченность и является тем фактором, о который разбивались все предыдущие попытки недругов.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, народныйзакон.рф
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2 коммент.»

  • 10926 6960
    Вьеха 7 февраля 2017 в 17:10 Ссылка Пометить
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    Молодцы!

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  • 3600 3019
    Евгений 7 февраля 2017 в 18:36 Ссылка Пометить
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    Могу только выразить благодарность Николаю Старикову!
    Сейчас пока могу поддержать только морально, но когда у меня появятся финансы поддержу и материально, что бы собрать подписи на отзыв депутатов государственной думы, кто вносил и вносит на рассмотрение антинародные законы. “Народноизбранные” депутаты не должны быть антинародными.

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