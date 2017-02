Восстание кардиналов против глобализма папы римского

Джордж Сорос захватил римско-католическую церковь и строит новый нео-марксистский мировой порядок

В 21 веке в нашем мире стали происходить парадоксальные вещи. Стали рушится многовековые идеологии и союзы, цивилизационные парадигмы и привычные всем понятия. Мир резко поляризовался в результате новой реальности, сложившейся из-за смены основных носителей идеологий. Зародившийся в 19 веке марксизм, попытавшийся завоевать весь мир с помощью ресурсов и возможностей России и потерпев тут неудачу, мимикрировал в либерализм и глобализм, собрав под свои знамена, казалось бы, главных своих противников – католическую церковь и финансовую олигархию. Вместо России базой для осуществления своих планов нео-марксисты выбрали США и Европу, а главной движущей силой – агрессивный и решительный радикальный исламизм.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения католиков, явилось пост-синодальное апостольское обращение AMORIS LAETITIA папы римского Франциска епископам, священникам, монашеству, супружеским парам и мирянам. 19 сентября 2016 года четыре епископа – Уолтер Брандмюллер, Рэймонд Л. Берк, Карло Каффаро и Иоахим Мейснер обратились к папе Франциску с официальным письмом, в котором содержалось 5 простых вопросов, требующих простые ответы – «да» или «нет».

После почти двухмесячного молчания понтифика, кардиналы написали еще одно письмо, где рассказывается о «неопределенности, смятении и дезориентации среди многих верующих», вытекающие из Аморис Летиция. Кардиналы попробовали объяснить, что «совесть нашей пастырской ответственности вынуждает нас» «с глубоким уважением» призвать папу римского Франциска дать ответы на вопросы, напоминая ему, что как папа он «призван поддерживать своих братьев по вере», «устранять неопределенность и вносить ясность». В письме кардиналы упомянули даже о беспорядках, которые возникают среди католиков в связи с Аморис Летиция.

Но и на это письмо ответа от понтифика не последовало, а кардиналы-подписанты подверглись обвинениям в ереси. Все это принудило одного из кардиналов Рэймонда Л. Берка дать интервью Catholic World Report , в котором он, не обвиняя напрямую папу Франциска в ереси, напоминает ему о прецедентах и процедуре, когда коллегия кардиналов отстраняла папу римского от престола по обвинениям в ереси. В близкой к католичеству прессе сразу появились статьи, оправдывающие позицию кардинала Берка и мягко напоминающие папе римскому о каноническом праве и традициях в католицизме, явно намекая на церковный «импичмент», который может получить Франциск.

В конце декабря появилось интервью бывшего епископа Гватемалы, ныне проживающего в Канаде, Жерарда Боуфарда, которое было дано Грегу Шимански на радио-шоу Genesis Communications Network, повторяющее основные положение из прежнего репортажа.

В этом интервью епископ Боуфард утверждает, что Ватикан контролирует иллюминатов и всю систему нового мирового порядка, сам находясь в подчинении у «черного папы» – главного иезуита Питера Ганса Колвенбаха.

Признания епископа Боуфорда оказались просто шокирующими:

«Да, человек, известный как «черный папа» контролирует все важные решения, принимаемые папой, а он в свою очередь управляет иллюминатами…

Я знаю, что это правда, так как я работал в течение многих лет в Ватикане вместе с папой римским Иоанном Павлом II. Папа получает приказы от «черного папы» иезуитов и арт-лидеров нового мирового порядка с задачей проникновения в другие религии и правительства мира в целях обеспечения единого мирового фашистского правительства и единой мировой религии, основанной на сатанизме и Люцифере…

Люди не могут себе представить, как велико это зло и сколько разрушений оно уже вызвало и еще будет вызывать, используя идеальное прикрытие, прячась за черные балахоны и исповедуя, что оно – люди Бога…

Они разрушают все изнутри и хотят уничтожить католическую Церковь для того, чтобы вступить в одну мировую религию, основанную на сатанизме».

Эстафету подхватил некий Антониус Аквинский, который опубликовал на своем сайте 18-страничный доклад управления юстиции и мира в Ватикане, в котором папа Франциск предлагает создать наднациональный финансовый и денежно-кредитный орган для контроля над международным финансовым рынком. Причем Антониус открыто называет папу Франциска нео-марксистом и радикальным социалистом, который «имеет больше общего с полоумной идеей Карла Маркса, чем с католицизмом», называя папу не понтификом, а просто по имени – Бергольо, лишая его тем самым права считаться святым отцом. Антонио также обвинил папу в стремлении стать «международным валютным гуру».

Ватикан, являясь самой крупной и могущественной финансовой корпорацией в мире, решил получить полный контроль над всеми мировыми финансами и экономикой. В своей книге «Миллиарды Ватикана» ее автор Авро Манхеттен пишет:

«Ватикан имеет большие инвестиции совместно с Ротшильдами в Англии, Франции и Америке, с Hambros Bank, с Кредит Свисс в Лондоне и Цюрихе. В США у Ватикана крупные инвестиции с Морган Банк, с Чейз-Манхэттен-Банк, с Первым Национальным банком Нью-Йорка и другими…

Ватикан владеет миллиардами акций в наиболее мощных международных корпорациях, таких как нефтяные компании Персидского залива, «Шелл», «Дженерал Моторс», «Бетлехем Стил», «Дженерал Электрик», «Международные бизнес-машины» и т. д…

Некоторое представление о недвижимости и других богатствах, контролируемых католической церковью, может быть получено из высказываний одного из членов Нью-Йоркской католической конференции, а именно, что его церковь, вероятно, является вторым в мире после США государством в суммарном годовом бюджете…

Еще одно заявление, сделанное известным католическим функционером, возможно, даже более красноречиво: «Католическая церковь, – сказал он, – должна быть самой большой корпорацией в США. У нас есть филиалы в каждом районе. Наши активы и недвижимость не просто превышают такие корпорации, как «Стандарт-Ойл», «А. T.& T.», а все корпорации США в сочетании. И наш реестр членских взносов должен быть на втором месте в налоговой Ведомости правительства Соединенных Штатов»…

Католическая церковь, после того, как все ее активы были объединены, является наиболее грозным брокером в мире. Ватикан независимо от сменяющих друг друга пап был в большей степени ориентирован на США. «Уолл Стрит Джорнал» заявил, что объем финансовых сделок Ватикана в США настолько велик, что очень часто он продает или покупает золото в миллион или более долларов одновременно…

По оценкам Организации Объединенных Наций, количество чистого золота Ватикана может составлять несколько миллиардов долларов. Большая масса его хранится в золотых слитках в Федеральном Резервном банке США, а в банках Англии и Швейцарии – только остаток…

Но это лишь малая часть богатства Ватикана, которое только в США больше, чем у пяти самых богатых гигантских корпораций страны. Когда к этому добавляется вся недвижимость, имущество, паи и акции за рубежом, то ошеломляющие накопления богатств католической церкви становятся такими грозными, что не поддаются рациональной оценке…

Католическая церковь — это самая большая финансовая власть, аккумулятор богатства и собственник наличного богатства. Она владеет материальным богатством большим, чем любое другое единое учреждение, корпорация, банк, правительство или государство на всем земном шаре…

Папа является правителем этого огромного скопления богатства, а, следовательно, и самым богатым человеком. Никто не может реально оценить, сколько он стоит в пересчете на миллиарды долларов».

Естественно, как и любая международная корпорация мира, Ватикан активно участвует и применяет бизнес-аферы.

Известное издание Business Insider даже составило рейтинг сумасшедших финансовых схем Ватикана:

1 место – зарабатывание денег непосредственно на убийствах евреев во время холокоста;

2 место – покупка-продажа совместно с мафией поддельных ценных бумаг;

3 место – прикрытие трат на роскошь монахов в США на сумму $20 миллионов;

4 место – контрабанда золота для польской организации «Солидарность» с целью свержения коммунистического режима;

5 место – отмывание денег для мафии и итальянских элит.

Ватикан ведет и очень активно политическую деятельность, не гнушаясь типичными для либералов грязными методами — ложью, клеветой, подменами и двойными стандартами. Выступая как финансист большого количества либеральных СМИ, производящих во время предвыборной президентской кампании в США массовые «фейковые новости» против Дональда Трампа, после его победы Ватикан фарисейски стал осуждать именно его в этом, и даже назвал подобную практику страшным грехом. Являясь главным популистом и проповедуя фашистские ценности, Ватикан возглавил информационную кампанию по обвинению в популизме именно Д.Трампа, сравнив его с Гитлером. После инаугурации Трампа папа Франциск в интервью испанской газете «Эль Паис», в очередной раз назвав Трампа Гитлером, предостерег против популизма, строительства стен, новой миграционной, национальной и социальной политики, при этом фарисейски прикрываясь Иисусом Христом и Евангелием.

***

Все действия, как политические, так и финансовые, католической церкви в лице папы Франциска до боли напоминают стратегию либералов-глобалистов и их вдохновителя и финансиста миллиардера Джорджа Сороса. И действительно, у Сороса с Франциском образовался слаженный тандем. Цели спекулянта, главы церкви и нео-марксистов совпали, создав самый невероятный союз, представить который еще совсем недавно было просто невозможно.

Джордж Сорос «свалил» предыдущего папу Бенедикта, с нынешнем Франциском договорился, а часть высшего и среднего духовенства РКЦ просто купил. Сорос и есть один из тех самых арт-лидеров нового мирового порядка, которые, по утверждению епископа Боуфорда, приведенного мною выше, отдают приказы папе Франциску.

Одним из первых ударов по папе Бенедикту был произведен из США в 2011 году. Как пишет издание Monday Vatican, аффилированая со структурами Д.Сороса и администрацией президента Обамы юридическая фирма Jeff Anderson and Associates подала против РКЦ тысячи исков о сексуальных злоупотреблениях католических священников по всему миру. Затем фирма обратилась в Международный уголовный суд в Гааге, в эту чисто глобалистскую структуру, с иском против лично папы Бенедикта XVI и еще трех высших функционеров РКЦ, представив досье с более чем 20 000 страниц. Следующим шагом была подача иска в Верховный суд США с просьбой о вызове в качестве обвиняемого для дачи показаний папы Бенедикта и высших кардиналов. Это дело известно, как «John Doe против Святого Престола». И хотя оба суда отказались принимать дело для рассмотрения, давление на понтифика и РКЦ было настолько велико, что церковь решила просто откупиться, заплатив только в США, по данным Конференции католических епископов США, $2,5 млрд. Так инициаторы, помимо атаки на папский престол, не только окупили все свои затраты, но и заработали громадную сумму.

Вторая крупная атака структур Д. Сороса на папу Бенедикта состоялась уже в следующем 2012 году. Она была связана с разглашением конфиденциальных документов Ватикана и арестом в связи с этим папского дворецкого Паоло Габриэле, так называемым делом VatiLeaks. За этой операцией, уже особо не скрываясь, стоял «главный информатор президента Обамы», сотрудник Белого Дома, соратник Д.Сороса, ученный в области юриспруденции, профессор Harvard Law School Касс Санстейн. В узком кругу своих соратников, по информации Отчета Уэйна Мэдсена WMR, Касс Санстейн дословно сказал: «после арабской весны мы будем иметь ватиканскую весну».

Дальнейшую историю по развалу Ватикана неправительственными организациями Д. Сороса по примеру раскола иерархий в России и Китае, описывает отчет Уэйна Мэдсона на ресурсе Intrepid Report в статье Obama White House behind Vatican scandal. (Материалы WMR доступны только по подписке, – прим. автора.) В результате такого многолетнего комплексного давления в 2013 году папа Бенедикт XVI был вынужден отречься от папского престола, что явилось беспрецедентным случаем с 1415 года. На его место был выбран ставленник иезуитов Хорхе Марио Бергольо – папа Франциск. Истинные причины отречения папы Бенедикта показаны в фильме The Shocking Truth Why Pope Benedict Resigned, который много раз блокировался на YouTube и сейчас существует в сильно отредактированном виде. По существу, в 2013 году произошел рейдерский захват Ватикана со стороны нео-марксистских сил, части мирового финансового олигархата и иезуитов с помощью либеральных технологий.

***

Получив в лице папы Франциска верного союзника, Джордж Сорос начал проводить целый комплекс мероприятий по созданию и финансированию различных католических организаций, вписыванию этих организаций в социальные программы либералов, подкупу высшего руководства РКЦ, очернению и выдавливанию непокорных кардиналов, архиепископов и епископов, высадке в Ватикане целой команды советников в различных областях, аффилированных с различными международными организациями – от ООН до региональных. Огромная работа Д. Сороса по подчинению римской католической церкви показана в прекрасной аналитической статье Лизы Борн на ресурсе Life Site How billionaire George Soros is trying to hijack the Catholic Church for his progressive agenda.

Практически полностью подчинив себе структуры РКЦ в обеих Америках, дуумвират папы Франциска и Джорджа Сороса осуществляет рейдерские захваты тысячелетних европейских орденов. В частности, под предлогом удаления всех масонов, сторонников Д. Трампа, из церкви папа Франциск сместил все руководство старейшего Мальтийского ордена, в том числе и его куратора в Ватикане, упомянутого выше кардинала Рэймонла Берка, о чем с огромным волнением последний месяц сообщал сайт древнейшего христианского ордена Сорча Фаал.

(Pope Francis Orders All Freemasons Expelled After Knights Of Malta Surround President Trump

Enraged Pope Fires Knights Of Malta Leader As President Trump Media Grab Begins

Pope Orders Knights Of Malta Destroyed For Loyalty To Trump After CIA Spies Arrested In Russia)

Но единственная тема, по которой сейчас дается отпор нео-марсистам – это тема исламских «беженцев» в Европе и тех угроз для самого существования христианской цивилизации, которые они несут. Здесь папа Франциск столкнулся с наибольшим сопротивлением кардиналов, орденов, мирян, ученых и СМИ.

29 января Gatestone Institute представил статью известного писателя и журналиста Джулио Меотти Islam Strengthening in Europe with the Blessing of the Church, в которой представил многочисленные случаи прямой оппозиции РКЦ в лице папы Франциска со стороны европейской католической общественности.

«Ислам имеет все шансы, чтобы массово усилить свое присутствие в Европе с благословения Церкви…. Церковь не только ведет Европу в тупик, она сама себе стреляет в ногу», – пишет Лоран Дэндрю, редактор отдела культуры французского журнала Valeurs Actuelles.

«Понятно, что у мусульман есть конечная цель: завоевание мира… Ислам, по шариату, имеет права…применения насилия против неверных, таких, как христиане…. И самое важное достижение ислама – Рим», – сказал кардинал Рэймонд Берк в интервью Il Giornale.

«Это не беженцы, это настоящее вторжение, они приходят сюда с криками «Аллаху, Акбар», они хотят нас захватить», – говорит Ласло Кисс-Риго, глава католического венгерского Южного сообщества.

Франсуа Фийон опубликовал книгу под названием «Победить Исламский тоталитаризм», и он сразу поднялся в опросах, пообещав контролировать ислам и иммиграцию: «Мы должны сократить иммиграцию до ее строгого минимума. Наша страна – это не сумма сообществ, это личность!».

«Скоро все в Италии и остальной Европе станут мусульманами, потому что мы наделали глупостей», – предупредил монсеньор Карло Либерати, почетный архиепископ Помпеи. Либерати заявил, что благодаря огромному количеству мигрантов-мусульман, наряду с ростом секуляризма коренных европейцев, ислам вскоре станет основной религией Европы. «Всему этому морально-религиозному упадку способствует Ислам».

В своей новой книге Décadence французский философ Мишель Онфрей говорит о том, что иудо-христианской эпохе может прийти конец. Он сопоставляет Запад и ислам: «у нас есть нигилизм – у них пыл, мы истощены – у них отличное здоровье, у нас все в прошлом – они имеют будущее».

Это только малая часть высказываний видных католических деятелей, которые приводит Джулио Меотти. Проанализировав все оппозиционные высказывания католической общественности, невольно приходишь к выводу, что они все потерпят оглушительное поражение в борьбе за свою католическую церковь и иудо-христианскую цивилизацию. Декаданс настолько глубоко затронул все слои европейского общества, что выражения, которые в христианской общественности Европы считаются крайне радикальными и оппозиционными, на практике выглядят аморфными и излишне академичными, не несущими за собой какой-то практической составляющей, напоминающие бурчание интеллигенции на кухне.

***

Европу завоевывает умный, решительный, бескомпромиссный и безжалостный враг в лице нового мирового порядка, а его жертвы ограничиваются исключительно теоретическими изысканиями. В более молодой и решительной Азии, тяготеющей к союзу с Китаем и Россией, лидеры гораздо более радикальны и решительны, а их оценки в корне отличаются от умозрительных рассуждений умирающей Европы.

Примером агрессивного сопротивления новому мировому порядку может служить президент Филиппин Родриго Дутерте, который в недавнем теле обращении сказал: «Я бросаю вызов Католической Церкви! Вы – полное дерьмо. Вы все плохо пахнете, вы – сплошная коррупция! Вы – сучьи дети!»

Мир в последнее время очень сильно поляризовался. Западная его часть готова безропотно, или с минимальным сопротивлением, сдаться новому мировому порядку, надеясь выторговать лично себе место под солнцем. Или сгореть в беспощадной борьбе нео-марксистов и РКЦ с нео-масонами и сионистами в лице Дональда Трампа. Восточная же его часть в лице России и Китая готова к агрессивному сопротивлению, собирая под свои знамена все государства, готовые к борьбе. За кем окажется в итоге победа, покажет будущее. Нам только остается вспомнить слова Гете:

«Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день за них идёт на бой».

Александр Никишин

Источник:http://kolokolrussia.ru/konspirologiya/vosstanie-kardinalov-protiv-globa…