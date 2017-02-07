Помимо мировых, региональных и местных горячих и холодных войн на Земле существовала и бесконечно возобновляется особая война, имеющая повсеместный характер, - война полов.

Появились и публикации, называющие это явление прямым текстом.

«Прочитав в сети интернет вообще, и на сайтах знакомств в частности, достаточно много мнений мужчин и женщин друг о друге, у меня сложилось четкое понимание того, что на всех уровнях общества идет своеобразная война. Очевидно, что побежденных и победителей в этой войне не было и не будет. А вот проигравшими оказываются обе стороны». «Война полов». Нота Бене (источник)

Вашему вниманию предлагается подборка публикаций, собранных мной в Интернете за несколько лет и помогающих детальнее и подробнее рассмотреть означенную тему, тему войны между полами.

С уважением - В.Лычковский.

Война полов - мужские игры

«Красота спасет мир». — И весьма возможно, что мужская. Если, конечно, принять за аксиому, что красота — это неагрессивный способ завоевания.

Женская красота на поприще нравственного спасения мира потерпела поражение.

Обнажившись и став предметом массового тиражирования, она упустила свои шансы в селекции моногамных мужчин — искусственно выведенного в Европе вида, определяющего демографическое благополучие цивилизации, строящейся на принципе равенства полов.

Мужчине необходим риск, конфликт, состязание и завоевание.

И поскольку цивилизованное существование дает мало возможностей для реализации прямой агрессии мужской социум продублировал все технологии агрессии в спорте.

источник

Война полов – бесконечная война мужчин и женщин

Современные реалии

1) Сокращение численности населения. В первую очередь из-за сокращения рождаемости, обусловленное тем, что женщины думают о карьере, самостоятельности и независимости, а не о своих природных функциях.





2) Уменьшения срока жизни мужского населения. Примечательно то, что при патриархате женщины и мужчины жили приблизительно одинаково. Даже сегодня, если посмотреть на страны с патриархальным устройством общества, можно увидеть, что показатели продолжительности жизни практически одинаковы. Но при матриархате мужчины живут существенно меньше.





3) Увеличение доли гомосексуалистов, трансфеститов, транссексуалов и просто слабых мужчин в обществе. Это связано с феминизацией мужчин, с нежеланием брать на себя мужские функции. А зачем, спрашивается? Ведь женщины больше не нуждаются в мужчинах, они всё могут сами.





4) Почему-то об этом мало сегодня говорят, но последний мировой кризис, ведь есть мнение, что он возник из-за неэффективной работы менеджмента западных компаний. А доля женщин в администрации и менеджменте этих компаний существенно больше, чем даже 20-30 лет назад.





5) А сам по себе институт семьи, как же он? Ведь он предполагает наличие в семье сильного мужчины-добытчика, а также хозяйственной и заботливой женщины – хранительницы домашнего очага?





В общем, можно продолжать и продолжать.

Факт, остаётся фактом, война полов однозначно привела нас в тупик.

(источник)

Эмансипация как эффективная методика обмана с целью всеобщего разложения и разрухи.

Когда человек слышит слово "эмансипация" - обычно в голове возникает образ уверенной в себе женщины, которая борется с закосневшими, упрямыми мужчинами за равные права. Вроде бы все просто и понятно, не так ли?





Ага... люди всегда вспоминают то, что "на слуху". А то, что "не на слуху" - не вспоминают. Многие ли из вас при виде слова "Мерседес" задумаюся о городе в Уругвае или героине романа А. Дюма? Определенно - "не только лишь все"... Кто и как формирует это самое "на слуху" - вам и самим давно понятно. СМИ свой хлеб едят не зря, а исключительно за плодотворную работу в интересах заказчика...

(источник - уже недействителен)

Людоеды убивают женщин!

На нашей планете идёт жестокая война по уничтожению Человечества!

СМИ об этом не пишут, потому что служат убийцам. Доказательства? Вот они! И это только один из демократических способов массового убийства. Есть и много других...

160 миллионов женщин ликвидировано… без единого выстрела!

Сегодня человечество не досчитывается 160 миллионов женщин – такой вывод делает в своей книге «Неестественный отбор» голландская журналистка Мара Хвистендаль.

(источник)

Образ женщины-воительницы в кино – это бомба замедленного действия

В кино, начиная с середины 90-х годов, на первый план начали выходить женщины доселе необычного типа. Это были не домохозяйки, не труженицы колхоза, не медсестры, а агрессивные воительницы, имеющие супер-силу и способности.





Ей их хватает не просто «коня на скаку остановить», а наравне сражаться с мужчинами и даже спасать их. Образ супер-женщины, по мановению волшебной палочки, начинает присутствовать везде: от детских мультфильмов до сериалов и полнометражного кино.





Кто-то скажет, что такие женщины существовали всегда, приведя в пример древних Амазонок или героинь-ветеранов Великой Отечественной Войны. Но… рассматриваемые нами персонажи при внешней схожести их силы и ловкости кардинально отличаются друг от друга.

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Институт стерв, как часть общего

- Женщин-стерв учат вас, мужчин, тихо презирать и использовать. Учат с детства не говорить мужчине правду. Внушают, что вы недолюдки, думающие только о сексе, а раз так, то вашей сексуальностью можно пользоваться против вас как оружием.





— В институте стерв девчонкам вбивают в голову, что мужчины по своей природе намного тупее женщины. Поэтому женщина и должна управлять своим мужчиной и доить его, как корову...





(...)— Феминистки просто ненавидят мужчин и предпочитают с ними не связываться. — В этом есть элемент порядочности. Стервы же презирают мужчин тайно, не показывая им этого. Главной их целью является заставить мужчину раскошелиться. Они высасывают из него всё, что только можно. Как пиявки или миноги! Таким приёмам в институте стерв и учат. Подлость неимоверная! Так что западные феминистки против наших стерв — безобидные простушки.

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Красота и мода - не одно и то же

Красота внешняя - всегда отражение внутренней духовной красоты. А внешняя привлекательность для самцов, создаваемая в современном мире искусственными средствами, обращается к половым инстинктам толпы и превращает людей в животных.

У разных биологических видов (животные, птицы, рыбы и даже растительный мир) активная роль в привлечении особей иного пола для продолжения рода, принадлежит либо самцам, либо самкам.

Если искать аналоги такого рода в жизни человеческого общества, то практически всю историю Запада сопровождает история женской моды, женской косметики и парфюмерии и женской галантереи.

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О пагубном влиянии современной моды

До сих пор ходят разговоры, споры и дискуссии, что носить, как ходить, как разговаривать, как здороваться…





Многие говорят: «Это уже устарело, это прошлый век! Сейчас это уже не модно! Сейчас модно делать так, носить вот это…» и т.п..





В этой статье поговорим о современной моде и о её влиянии на нас.





Все знают, что такое мода (мода — временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры), а вот объяснить суть этого явления и его влияние на общество смогут далеко не многие.





Возникает следующий вопрос: «А что она, эта самая мода, определяет»?

Мода – это закон посильнее, чем Конституция, Уголовный или Налоговый кодекс. Моде подчиняется даже оппозиция, что вытирает ноги о президента. Ю.Никитин. Башня-2

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Евреи приписали Чайковскому мерзость

Клевета о гомосексуальности Чайковского, которая активно распространялась в своё время бульварным «Московским Комсомольцем», имеет ярко выраженное еврейское происхождение. Некая еврейка из семьи Шнеерсон, взяв русскую фамилию Орлова, подтверждает русскую пословицу о том, кто громче всех кричит "Держи вора!".





(...) Ничего подобного, написанного в дневниках лично Чайковским, мы не найдем.





Гораздо сложнее дело обстоит с так называемыми «письмами». Ни оригиналов, ни копий этих писем нет. Не указан и источник, где они якобы могут находиться. Тем не менее, в 1980 г. на страницах нью-йоркского еженедельника «Новый американец», редактором которого был Сергей Довлатов, появилась статья некой Александры Орловой, будто бы видевшей всё собственными глазами.

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ВПЕРВЫЕ ОПУБЛИКОВАНЫ ШОКИРУЮЩИЕ НАУЧНЫЕ ФАКТЫ О СЕМЬЯХ ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ

Какими вырастут дети, которых воспитывали гомосексуалисты? Ответ на этот вопрос уже много лет интересует всех.





Сторонников однополых партнерств рьяно утверждают, что детям все равно, есть ли у них папа и мама, или же их выращивают два мужчины (или две женщины).





Просемейные и религиозные организации, а также множество психологов вовсю кричат, что выросшие в атмосфере гомосексуальных отношений дети будут по умолчанию психологически травмированы и неполноценны в жизни.





Но в силу того, что легализация однополых партнерств и тем более «браков» начала происходить в некоторых странах не так давно, до недавнего времени еще не было оснований делать объективные научные заключения. По простой причине – еще не выросло поколение таких детей.





Однако осенью 2010 года Марк Регнерус, доктор социологии, адъюнкт-профессор в Техасском университете в Остине (США), начал свое знаменитое научное исследование на тему «Как отличаются взрослые дети, родители которых имеют однополые отношения».

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Диверсия против женщин в частности и человечества в целом?!

И вот эта одинокая женщина,





дымившая, как паровоз,





никогда не бывшая замужем,





постоянно менявшая любовников,





одевшая женщин мира в траурное чёрное платье,





не узнавшая радости материнства,





большую часть жизни употреблявшая наркотические препараты,





сотрудничавшая с врагами своего народа, -

это она, Коко Шанель,





сделала невозможное –





одела женщин в брюки...

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Новость валит наповал: брюки не только внешне, но и внутренне способны превратить женщину в мужчину.

Оказывается, узкие джинсы опасны для хрупкого женского здоровья. Как выяснилось, повседневная мужская одежда способна превратить здоровую женщину в постоянную пациентку врача-гинеколога.





Эта новость просто валит наповал: оказывается, брюки не только внешне, но и внутренне способны превратить женщину в мужчину.





У тех дам, которые отвергают юбки, подавляется выработка женских гормонов, и начинает главенствовать тестостерон.

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Пропаганда, которая контролируется богоизбранными, опережает время.





И на Западе, и у нас постоянно слышны разглагольствования, что русоволосые и голубоглазые люди по своей природе ущербны: они менее пассионарны, не так напористы в достижении цели, и вообще, чистые представители белой расы тупее темноволосых и темноглазых гибридов.





Особенно это относится к блондинкам.





Об их тупости даже анекдоты придумывают. А между тем, данные статистики говорят противоположное.

Для животного жизнь по инстинктивным стимулам - это совершенно нормально, так как из-за неразвитости коры головного мозга животные по большей части адекватны сами себе и своей популяции. Но когда человек не пользуется данным ему потенциалом развития и находится на животном уровне - это явная деградация.





Кто не обуздывает похоть, уподобляется животным.





Леонардо да Винчи

Небольшая статья от автора, имеющего хорошую чувствительность. Он делится своим опытом и видением энергетических аспектов эротики и порно, рассматривая их в качестве главнейших элементов психотронной войны, направленной прежде всего на уязвимую молодёжь.

Вред порнографии, на самом деле, гораздо больше, чем некоторые полагают.





Совсем даже не задевая моральной стороны вопроса, хотелось бы показать, какой вред приносит просмотр порнографической продукции.





Очень хорошо это можно сделать, опираясь на физиологические особенности человека.





Основную опасность просмотр порнографии приносит именно мужчинам.

И многое-многое другое в интернет-книге



















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