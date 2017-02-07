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В России ввели в строй три новых уникальных РЛС (видео)

20:49. 7 февраля 2017 Просмотров - 190 Нет комментариев Опубликовал:

В России впервые со времен СССР восстановлено единое радиолокационное поле противоракетной обороны. Оно обеспечивает контроль за различными запусками вокруг страны в радиусе 6 тысяч километров. На днях в Орске, Барнауле и Енисейске ввели три новых радиолокационных станции.

Аравийский полуостров, Мадагаскар и Индия: все запуски баллистических ракет, траектории полетов спутников и даже космический мусор — из Оренбургской области все это видно, как на ладони.

“Мы способны в космосе отслеживать объекты от космических аппаратов до баллистических ракет, боевые блоки размером с футбольный мяч”, — говорит Михаил Паршин, заместитель начальника штаба радиолокационной станции “Воронеж”.

Каждая РЛС способна одновременно сопровождать до 500 объектов, это позволяет полностью контролировать все, что приближается к границам России. В связи с модернизацией имеющихся комплексов и вводом трех новых радиолокационных станций в Орске, Барнауле и Енисейске небо над Россией по периметру теперь полностью контролируется. Радиолокационные станции “Воронеж” превосходят все мировые аналоги.

Уникальный военный объект появился здесь в максимально короткие сроки. Он контролирует лишь часть сплошного радиолокационного поля над Россией. Радар отслеживает территорию вплоть до середины Индийского океана.

- В данном помещении находится учебно-тренировочный комплекс, в котором наши боевые расчеты отрабатывают практические навыки.

В командном пункте только офицеры со специальной подготовкой. Точно так же все происходит и в Красноярском крае. Здесь появилась современная радиолокационная станция. Военные подчеркивают: постоянные занятия необходимы для того, чтобы дежурные мгновенно учились принимать правильные решение.

“Боевые расчеты отрабатывают выполнение жестких нормативов по обнаружению, классификации, сопровождению баллистических целей и космических объектов”, — объясняет Наиль Усманов, заместитель командира радиолокационной станции “Воронеж”.

Радиолокационные станции “Воронеж” гарантированно отслеживают обстановку на расстоянии 6000 километров. Таким образом, констатируют военные, все направления вокруг России надежно прикрыты.

“Станция модульного типа отличается от систем, созданных во времена Советского Союза, своей экономичностью, более чем в 10 раз меньшим количеством обслуживающего персонала”, — рассказывает Александр Самойлов, начальник радиотехнического центра.

Работа по совершенствованию системы предупреждения о нападении в России будет продолжена. Впрочем, уже сейчас многие цели военные видят сразу из двух центров — это позволяет более точно вычислить координаты объекта и узнать его расположение в космосе вплоть до сантиметра.

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Источник: www.kramola.info

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