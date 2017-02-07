Сводки от ополчения Новороссии 07 февраля 2017

50 метров до ВСУ: корреспондент «Звезды» увидел бой в Авдеевке на передовой

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Специальный корреспондент телеканала «Звезда» Виталий Акиньшин побывал на передовой в Авдеевской промзоне, где сейчас идут ожесточенные бои между украинскими войсками и ополченцами ДНР. Мертвый лес, разрушенные и пробитые осколками крупнокалиберных снарядов дома – так сейчас выглядит Авдеевка. Это самая горячая точка вблизи Донецка. До укреплений ВСУ в некоторых местах не больше 50 метров. Чтобы попасть на передовые позиции бойцов ДНР, двигаться нужно быстро, но крайне осторожно.





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Басурин: ВСУ за сутки 607 раз обстреляли ДНР, есть потери

Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает обостряться

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 607 раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 90 раз, минометы различного калибра – 221 раз, танки – 13 раз, 23-мм зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие – 281 раз», — рассказал Басурин.

Огонь противником велся вдоль линии соприкосновения, включая населенные пункты: Зайцево, Железная Балка, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Ясное, Крутая Балка, Докучаевск, Александровка, Таврическое, Ленинское, Саханка, Коминтерново, Район Аэропорта, Петровский и Киевский районы г. Донецка.

«В результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения шесть домов в н.п. Донецк, Докучаевск, Комминтерново и Ясное», — добавил Басурин.

Потери армии ДНР составили: двое военнослужащих погибшими и один раненный.

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Обычный вечер на Путиловке: прогулка по Донецку под «аккомпанемент» украинской артиллерии

Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front

Населенный пункт Путиловка находится в Киевский район Донецка, северное направление. От него рукой подать до развалин аэропорта. Это один из наиболее обстреливаемых районов города.

Константин Долгов с политологом и блогером Иваном Лизаном решил прямо там, на Путиловке, обсудить перспективы соблюдения «режима тишины».

Начавшийся обстрел вынудил их отказаться от обсуждения этой темы из-за очевидного снятия уже самого этого вопроса с повестки дня. Увы, таковы реалии сегодняшнего Донецка.

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Басурин: Все тяжелое вооружение ДНР давно отведено, продвижение не ведется

Заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что тяжелое вооружение давно отведено от линии соприкосновения на Донбассе.

«Все тяжелое вооружение с нашей стороны уже давно отведено, его нет у линии соприкосновения, в отличии от той стороны (украинских силовиков — ред.). Их тяжелое вооружение остается у линии соприкосновения, из него продолжаются обстрелы территории республики», — отметил Басурин.

Представитель Минобороны также заявил, что ДНР не идет в наступление и остается на своих позициях, пишет РИА Новости.

«Продвижения с нашей стороны никакого нет. Мы стоим на своих позициях. И это могут проверить все. Плюс те беспилотные аппараты представителей ОБСЕ, которые могут тут летать, они это фиксируют», — добавил он.

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За ночь ВСУ выпустили сотни мин и снарядов по территориям Республик Донбасса

ВСУ продолжают преступные обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик. Так, с вечера 6 февраля противник выпустил 191 мину и снаряд по территории ДНР: под обстрелами оказались окраины Донецка, Горловки, Ясиноватой и юг Республики. «С 18:00 до полуночи украинские военные вели обстрелы поселков Александровка, Трудовские на западе Донецка, Зайцево, Железная Балка под Горловкой, окрестностей Ясиноватой, сел Саханка, Коминтерново, Ленинское Новоазовского района на юге страны. За указанный период с позиций ВСУ были выпущены 191 артснаряд калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм», — приводит ДАН слова источника в силовых ведомствах ДНР. Что касается ЛНР, то, как сообщили «Русской Весне» в пресс-службе Минкомсвязи Республики, под обстрелами ВСУ оказались н.п. Фрунзе, Смелое и Донецкое. Противник выпустил по территории ЛНР десятки мин, применялись также орудия БМП и зенитные установки.

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ВСУ выпустили свыше 190 мин и снарядов по ДНР

Украинская армия с вечера выпустила 191 мину и снаряд по окраинам Донецка, Горловки, Ясиноватой и югу Донецкой Народной Республики.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 18:00 до полуночи украинские силовики вели обстрелы поселков Александровка, Трудовские на западе Донецка, Зайцево, Железная Балка под Горловкой, окрестностей Ясиноватой, сел Саханка, Коминтерново, Ленинское Новоазовского района на юге страны, — говорится в сообщении. — За указанный период с позиций ВСУ были выпущены 191 артснаряд калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм».

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ВСУ обстреляли мирные кварталы Докучаевска в ДНР

Украинские силовики утром открыли огонь по Докучаевску, в результате обстрелов повреждено здание общежития и обесточена котельная.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на главу городской администрации Александра Качанова.

«Утром около 7:40 нас обстреляли. Зафиксировано одно попадание в общежитие горного техникума. Также обесточена одна котельная», — сказал Качанов.

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ВСУ снарядом уничтожили одно строение на юге ДНР

Пожар произошел в селе Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики из-за обстрела ВСУ.

Об этом заявили в пресс-службе МЧС ДНР, пишет РИА Новости.

«В результате попадания взрывоопасного предмета 6 февраля в 17.40 в селе Коминтерново загорелась хозяйственная пристройка. Уничтожена кровля», — говорится в сообщении пресс-службы.

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ООН: за этот год на Донбассе погибло 12 человек, а еще 51 пострадали

Международный призыв прекратить боевые действия на Донбассе остался неуслышанным.

Об заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), пишет РИА Новости.

«Единогласный призыв к полному и постоянному режиму прекращения огня не услышан. Хотя количество сообщений о нарушениях ситуации в области безопасности снизилось после 4 февраля», — говорится в отчете управления за период 29 января — 6 февраля.

По предварительным оценкам УКГВ, с 1 января по 3 февраля погибли по меньшей 12 мирных жителей, пострадали — 51, при этом семь смертей было зарегистрировано с 29 января по 3 февраля, 41 человек получил ранения.

«Причиной ранений стали обстрелы артиллерии, танков и ракетные системы залпового огня «Град», — говорится в документе.

Отметим, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, в ход идет тяжелая артиллерия. ВСУ бьют из РСЗО «Град» по столице ДНР и его окрестностям так, что дрожит весь город.

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ВСУ вечером и ночью обстреливали поселок Зайцево в ДНР

Украинские силовики обстреляли поселок Зайцево в пригороде донецкой Горловки, огонь по населенному пункту вели около шести часов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию поселка.

«Сильный обстрел был. С 18.00 до полуночи били, и ночью иногда. Работали артиллерия, танки, минометы. Информация о разрушениях уточняется, пострадавших, по предварительным данным, нет», — сообщили в администрации Зайцево.

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Украинская армия четыре раза нарушила «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

С направления села Крымское обстрелам из вооружения БМП, 82-мм минометов и стрелкового оружия подверглись районы села Смелое и поселка Фрунзе.

По району поселка городского типа Донецкий велся огонь из зенитной установки ЗУ-23-2 с направления села Орехово.

Район села Логвиново обстрелян с направления поселка городского типа Луганское из автоматических станковых гранатометов АГС.

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ВСУ планируют форсировать реку на Донбассе, чтобы занять новые позиции

Факт переброски Вооруженными силами Украины (ВСУ) 28 понтонов в район ЛНР говорит о наступательных амбициях Киева и планах форсировать реку Северский Донец.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник в Москве.

«Факт переброски в Станично-Луганский район (бывшей — ред.) Луганской области 28 понтонов говорит о планах командования «АТО» по форсированию реки Северский Донец и наступательных амбициях украинского руководства. И это только то, что находится на поверхности, а сколько фактов еще скрыто», — сказал собеседник агентства.

По его словам, все это наглядно показывает, «кто на самом деле готовил провокацию и виновен в эскалации напряженности в регионе».

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Киев готовится к наступлению

Для реализации наступательных планов переброшена инженерная техника, предназначенная для форсирования Северского Донца – реки, отделяющей зону, подконтрольную киевским властям в Луганской области, и территорию Луганской народной республики в непосредственной близости от Луганска, сообщает РИА Новости.



Факт переброски в Станично-Луганский район Луганской области 28 понтонов говорит о планах командования АТО по форсированию реки Северский Донец и наступательных амбициях украинского руководства. И это только то, что находится на поверхности, а сколько фактов еще скрыто, — заявил военно-дипломатический источник РИА

Факт переброски в Станично-Луганский район Луганской области 28 понтонов говорит о планах командования АТО по форсированию реки Северский Донец и наступательных амбициях украинского руководства. И это только то, что находится на поверхности, а сколько фактов еще скрыто, — заявил военно-дипломатический источник РИА Новости в Москве.

В целях наступления на другом направлении – донецком, по его сведениям, с 10 по 23 января завезено шестнадцать эшелонов с боеприпасами для РСЗО и 152-мм орудий. В зону планируемых боев направлены батальон “Донбасс” в полном составе, три батальона полка “Азов”, не менее девяти артиллерийских дивизионов и шести дивизионов РСЗО, три механизированные бригады (14-я, 54-я, 72-я) усилены батальонными тактическими группами, 46-я десантно-штурмовая – сводным отрядом.

В течение двух недель, с 10 по 23 января, в зону АТО на станцию Покровск завезено из 3623 центральной артиллерийской базы вооружения (город Вознесенск, Николаевской области) шестнадцать эшелонов с боеприпасами для РСЗО и 152-миллиметровых орудий. Тот факт, что почти все боеприпасы были направлены в подразделения первого эшелона 54 и 72 механизированные бригады, находящиеся на донецком направлении, и были выложены на грунт, говорит о том, что их не собирались долго хранить, — пояснил собеседник агентства.

Как сообщает газета «Взгляд», на фоне обострения ситуации развернулся самопиар политиков на военной теме. Руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбака потребовал представить план освобождения Крыма и Донбасса:

«Предстоит честный разговор. Поскольку народ несет на себе бремя войны, он имеет право знать, а власть обязана донести стратегию и план освобождения Крыма и Донбасса. Считаем, что президент должен представить такой план и получить поддержку парламента.

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости ввести военное положение в Донбассе.

источник

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Киев доставил в Донбасс 16 эшелонов боеприпасов и свежие батальоны

Военно-дипломатический источник в Москве заявил, что Киев в период с 10 по 23 января доставил на донецкое направление 16 эшелонов с боеприпасами для реактивных систем залпового огня и 152-мм орудий, кроме этого, направлены свежие батальоны.

По словам источника, речь идет о направленных в Донбасс батальонах «Донбасс», трех батальонах полка «Азов», а также усилении четырех бригад, в том числе десантно-штурмовой, передает РИА «Новости».

«На станцию Покровск завезено из 3623 центральной артиллерийской базы вооружения (город Вознесенск, Николаевской области) шестнадцать эшелонов с боеприпасами для РСЗО и 152-миллиметровых орудий», – заявил источник.

После доставки боеприпасов, по словам источника, они были выложены на грунт, что говорит об отсутствии намерений долго хранить их. Боеприпасы были направлены в подразделения первого эшелона 54 и 72 механизированные бригады, находящиеся на донецком направлении.

По словам источника, с 24 по 27 января Киев направил в зону боевых действий «батальон «Донбасс» в полном составе».

Источник также сообщил, что из Урзуфа под Донецк были переброшены три батальона полка «Азов». Кроме этого, сводный отряд из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады прибыл для усиления 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Из украинского тыла к линии соприкосновения передвигаются, по данным источника, не менее девяти дивизионов артиллерии и шесть дивизионов РСЗО.

Источник также заявил о планировании Киевом заранее обострения в Донбассе, так как оно как раз совпало с международными встречами киевских властей.

Ситуация в Донбассе обострилась в последнюю неделю. Украинские силовики ведут огонь по Донецку и пригородам, есть жертвы.

В ДНР заявили о гибели двоих ополченцев под обстрелами украинских силовиков за сутки. ВСУ готовят провокации в подконтрольном Киеве Мариуполе, отмечается в сообщениях ДНР.

По словам постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича, из-за провокаций со стороны Киева было сорвано решение контактно группы об отводе вооружений и прекращении огня к 5 февраля.

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Двухдневное затишье в ДНР завершено, снова слышны обстрелы ВСУ, — военкор News Front Катерина Катина

Военный корреспондент информационного агентства News Front Катерина Катина в эфире программы «Наша точка зрения» на канале Царьград.

«Буквально последние часы уже ситуация перестает быть относительно спокойной. Слышится работа украинской армии, разрывы. Я пока не обладаю информацией по поводу были ли какие-то прилеты в жилой сектор. Однако вечер перестал быть тонным, и снова город слышит канонаду», — сообщила военкор News Front.

По словам военного корреспондента, «двухдневное затишье в ДНР завершено, снова слышны обстрелы ВСУ».

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В ОБСЕ заявили об использовании запрещённого вооружения близ Мариуполя

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что миссия ОБСЕ зафиксировала использование реактивных систем залпового огня у линии соприкосновения на Донбасса.

«Мы увидели, что места, находящиеся к северу, северо-западу от Мариуполя, снова стали горячими точками. Там используется запрещённое вооружение, включая системы залпового огня», — заявил Хуг. Кроме того, он отметил, что миссия за сутки зафиксировала около 1,3 тыс. нарушений на Донбассе.

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