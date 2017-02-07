Школа или конвейер биороботов. Владимир Базарный
Что из себя представляет нынешнее школьное образование?
Автор книг "Прописи творца", "Дитя человеческое" и "Школа или конвейер биороботов" профессор Владимир Базарный рассказывает о том, как современная педагогическая система калечит и уродует детей. Ведущий Дионис Каптарь.
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