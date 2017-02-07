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Школа или конвейер биороботов. Владимир Базарный

14:00. 7 февраля 2017 Просмотров - 21 Нет комментариев Опубликовал:

Что из себя представляет нынешнее школьное образование?

Автор книг "Прописи творца", "Дитя человеческое" и "Школа или конвейер биороботов" профессор Владимир Базарный рассказывает о том, как современная педагогическая система калечит и уродует детей. Ведущий Дионис Каптарь.

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Рекомендуем:

Школа или конвейер биороботов? Путь к свободе: "Встань и иди!" (Издание 2-е, переработанное), Базарный Владимир Филиппович

Дитя человеческое, Базарный Владимир Филиппович

Прописи Творца. Развитие психомоторных и умственных способностей ребёнка с помощью перьевого письма, Базарный Владимир Филиппович

Нам нужна иная школа, Внутренний Предиктор СССР

Нам нужна иная школа. Педагогическая поэма 21-го века (диск)

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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