Шалва Амонашвили: “Великие дела рождаются в семье”

– Обычно я делился самым личным и сокровенным только в кругу близких друзей и родных, а сегодня поделюсь и с вами, – начал встречу Шалва Александрович. –Возможно для кого-то откроется что-то новое в отношениях. Почему сейчас семьи распадаются? Свадьба, лимузины, банкет, близкие люди, которые желали счастья молодым.



И как будто все это закрепляет будущую семейную жизнь. Но кризисные периоды люди не выдерживают и разводятся. Увы, они не думают, как это отразится на детях. В противном случае, поставили бы судьбу ребенка выше своих конфликтов. О судьбе ребенка нужно думать не когда родители разводятся, а когда семья создается. Для этого нужно воспитание – с детского сада, со школы и конечно в семье говорить о том, что такое любовь, верность, преданность, и как все это взрастить в себе. Оглядываясь назад, я могу сказать, что семья способствует рождению самых великих дел и идей.



Я долго не хотел и даже боялся жениться, так как рано остался без отца и содержал семью – маму и сестренку. Встречался со многими девушками, просил выйти замуж. Но когда получал отказ (хотя именно так положено у нас в Грузии, и мужчина должен долго добиваться согласия), я прерывал отношения. Хочу сказать всем девяти девушкам огромное спасибо за то, что они отказали. Иначе я бы не встретил свою Судьбу. В те годы я работал ученым секретарем в Институте Педагогики, а наш директор был очень уважаемый человек, которого я искренне любил и чтил. Неожиданно он ушел из жизни. Через какое-то время на работу в Институт пришла устраиваться девушка в темной, траурной одежде. Я сразу понял, что она – десятая и последняя. Влюбился в нее еще до того, как узнал, что передо мной дочь дорогого директора. Я принял документы и сказал: «Наверное, без вас я больше жить не смогу». А сам переживал: «Как быть? Что подумают люди? Поймут ли, что нет никакой корысти и выгоды в этих отношениях?» Но в итоге любовь и чувства поставил выше мнения людей и начал свои упорные мужские ухаживания, провожал до дома, ходил вместе на кладбище. В итоге мы сыграли с Валерией Гивиевной свадьбу. Спустя неделю, мама сказала супруге, что ее мечта сбылась: «Я одна воспитывала сына, у него еще много чего не хватает. Заверши его воспитание, пожалуйста, я тебе доверяю…» И признаюсь, что если я хоть как-то облагородился с тех пор, то это целиком заслуга моей жены.



Семья строится на общих благородных делах



Когда я увидел Валерию, она стала для меня самой красивой, самой умной, самой доброй, честной. В общем, олицетворением женщины во всех смыслах. Появилось огромное желание попытаться вычитать мой портрет в ее глазах и стать таким, каким она хочет меня видеть. Это прекрасное состояние – сделать все для любимой женщины, чтобы оправдывать ее надежды и через всю жизнь пронести это желание. Это очень сложно, потому что нужно держать себя в рамках, стать осознанным. И знаете, если прожить так несколько лет, то радость накапливается. Мы прожили около 50 лет вместе. Валерия Гивиевна ушла из жизни за несколько месяцев до юбилея. Мы прошли эту жизнь не так гладко, были камни, о которые спотыкались. Иногда наши видения не согласовывались. Но, друзья мои, умейте быть уступчивыми. Если вы уступаете взаимно, то ваш духовный мир двоих сращивается, и все разногласия уходят. Бог сотворил человека – мужчину и женщину. Это одно целое. Чем скрепляется семья? Наверное, единением идей. Нужно строить что-то хорошее совместными усилиями, задумать что-то большое и ценное в духовном плане, независимо от финансового положения. Так мы годами строили дом, чтобы не просто жить, а принимать там друзей, звать гостей, общаться и обсуждать новые идеи. Строили небольшую церквушку, и закончили ее только недавно. У каждой семьи должно быть общее дело для души. Это углубляет и развивает отношения, не дает им превратиться в рутину.



В 1962 году я открыл экспериментальный класс. Мы проиграли в нем все возможные идеи педагогики, и этот опыт лег в основу гуманной педагогики. Пятидневка, уникальный способ овладения русским языком на основе глаголов, отсутствие оценок. Это дало удивительные результаты, а сам научный поиск скреплял нашу семью. Не было бы высокой цели – не было бы семьи. Несмотря на эффект методики, как и полагается, появились ее противники. Тогда я воспринимал их как врагов и принимал ответные меры – ругался, отстаивал свои позиции, озлоблялся и давал сдачу. Сейчас я понимаю, что это были не враги, а учителя, которых посылала сама жизнь. Но я был молодой, горячий. И как-то мой учитель дал совет: «Ищи пути, чтобы противники стали союзниками. И тогда ты станешь сильным». Я прислушался и задумался: «Что же они защищают на самом деле – педагогику или что-то личное?» Стал с ними общаться по-другому, проявил искренний интерес, и … они сами стали давать книги, на которые опирались, и таким образом мои знания еще больше обогатились!



Жизнь шла своим чередом, родились дети. Я до сих пор храню письма, которые писал жене в роддом, так как туда не пускали, сотовых телефонов не было. Советую всем, пишите почаще! Пишите письма друг другу, открывайте душу. А отцам, я думаю, нужно присутствовать при родах. Пусть видят своими глазами путь женщины на грани жизни и смерти. И может эти впечатления, душевные письма в критический период спасут семью от развода. Нужно, чтобы ничего лишнего и дурного не звучало в семье. Ведь туда приходят ангелы. Люди часто живут в прошлом и не видят чуда настоящего. Прошлого не существует! В этом настоящем зреет плод. Он уже на пороге, и надо открыть дверь и ждать гостя сверху. Нужно тут же встать на колени и благодарить за то, что Бог доверил вам свое чадо. Так продолжалась жизнь.



Ультиматум любви



О наших экспериментах знали за рубежом, приезжали на специальных рейсах самолетами учиться и набираться опыта. Все газеты писали: кто-то поддерживал, кто-то писал доносы. Однажды меня вызвали и сказали, что экспериментальную школу закрывают. Даже у таких мужчин, как я, иногда опускаются руки. Жаловаться некому. Решение пришло сверху. Меня даже в школу не пускают. Кричу директору в окно, а он разводит руками. Мол, что я могу поделать, приказ есть приказ. Я совсем сник. Приходу домой, зашел в комнату. Входит жена и видит, что я сижу в горе. «Ты не будешь бороться, чтобы сохранить лабораторию?» – спрашивает она. А я раздражен.



Друзья мои, это самый опасный внутренний враг – наша нетерпимость. Он могут все разрушить из-за пустяка. Я выгнал жену из комнаты. Через какое-то время она заходит и говорит: «Хорошо, я уйду. Но уйду насовсем, если ты уйдешь из лаборатории….» И тут у меня появились силы! Я понял, что должен бороться за свои идеалы до конца. Капитан не может бежать со своего же корабля. Звоню в Москву коллегам, прошу разобраться и полагаюсь на волю Бога. И тут моя супруга неожиданно предложила: «Пока этот вопрос будет решаться, в лабораторию тебя не пустят, есть время писать книги. Потом времени у тебя уже не будет!». Это была моя первая книга на русском языке – «Здравствуйте, дети». Она прославила меня на весь мир. И вскоре в газете «Правда» выходит статья. А в советское время, если в таком издании что-то написали, это расценивалось, как приказ президента сейчас. Лабораторию открыли, жена не ушла. Но я точно знаю, что если бы не Валерия Гивиевна, не было бы всего будущего. Дорогие женщины, пожалуйста, дарите щедрость своей мудрости мужьям. Не криком, не навязыванием, а любовью и заботой. Мужа нужно приласкать, хороший ужин приготовить, что то доброе сделать, а потом спросить, примет ли он ваш совет. Найдите способ подвести его к великим делам.



Любовь на земле только зарождается



После десяти лет совместной жизни мы могли общаться без слов. Она умела читать мои мысли. Я даже боялся, что вдруг она знает все мои тайны. Это самое лучшее состояние духовной общности в семье. Годы будут бежать, а вы даже не заметите. Прямо сейчас нужно взращивать любовь. Давайте не будем приписывать морщинки возрасту. Нет, это жизнь в поиске, любви, страдании и сострадании оставила такой замечательный след. Морщинки нужно любить, восхищаться ими. Медовый месяц – это лишь обследование тела. Но сама женщина, ее глубина бесконечна. Не только инопланетные тарелки бывают. Женщины – это самые высшие непознанные существа. Берегите свою женственность и постепенно приоткрывайте свои прелести, чтобы супруг не мог понять, какой ты будешь сегодня.



Наступил 2012 год. Супруга болела, и мы знали, что нас ждет впереди. Если я чувствовал себя плохо, Валерия Гивиевна тут же вела к врачам. Всякая гуманная педагогика по отношению ко мне отступала, и она насильно тащила на обследования. Но если с ней что-то происходило, всегда откладывала на потом. И вот она лежит в постели. Остались считанные дни, и мы оба это знаем. Мы ждали приезда сына, но он не мог выехать из другой страны, так как не давали визу. Они пообщались с женой по скайпу, чтобы ее немного успокоить, и я говорю: «Знаешь, скоро чтения педагогические приближаются, давай сборник выпустим». Валерия Гивиевна оживилась, мы начали обсуждать, и вдруг спрашивает: «А ты ничего нового не написал?» Я готовил ей сюрприз, а она как всегда обо всем догадалась. Уже в типографии лежал готовый отредактированный текст. Дело в том, что Валерия Гивиевна очень трепетно и ревностно относилась к тому, чтобы никто до нее не читал мои тексты, так как всячески хотела оградить меня от каких-то насмешек за то, что пишу с ошибками на русском языке. И это была первая книга без ее читки. В отредактированном профессионалами тексте она обнаружила 96 (!) ошибок. Несмотря на болезнь, охватившую все тело, супруга внимательно прочитала до конца. После этого она 4 дня не открывала глаза. И я слышал только, как она тихо шепчет: «Я тебя люблю!» Когда на четвертый день супруга открыла глаза, я увидел, что она смотрит в какой-то угол. Я физически почувствовал, что она кого- то видит. Кого-то, кто пришел за ней. Я убежден, что есть другой мир. И что наша любовь в этом мире не заканчивается с уходом близкого. Любовь – это не только, когда за руки идут по жизни. За этим стоит что-то большее. И на земле она только зарождается, а потом поднимается вверх.



Наставление Учителя всем нам



Я жалею только о том, что не подтверждал свои чувства супруге каждый день. Если кому-то пригодится эта история, наш жизненный путь, буду очень рад. Нет причины, чтобы лопнула семья, потому что не материальную любовь нужно искать в отношениях, друг в друге. И фестиваль – это не какие-то танцы и развлечение. Это о том, как сохранить семью. Запад хочет разрушить самое святое – семью. Но ведь тогда разрушатся страны. Берегите семью. Не только свою, но и семьи своих друзей, близких, семьи своих детей. Помогите, кому это нужно, чтобы мы все вместе окрепли.

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Источник: http://www.perunica.ru/psixologia/9077-shalva-amonashvili-velikie-dela-rozhdayutsya-v-seme.html