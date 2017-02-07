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Ротенберги удвоят поборы с дальнобойщиков [Система казнокрадов]

19:36. 7 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Правительство РФ подтвердило, что с 15 апреля 2017 года стоимость проезда по федеральным трассам для грузовиков вырастет вдвое до 3 рублей 06 копеек. Вырученные 30 миллиардов рублей поделят между собой государство и собирающая деньги по системе «Платон» компания сына старинного приятеля президента России Владимира Путина Аркадия Ротенберга.

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Часть денег идущих государству будет выплачена другим фирмам Ротенбергов, получающим львиную долю подрядов на ремонт федеральных дорог. Хотя по мнению первого замминистра транспорта РФ Евгения Дитриха 90% из более чем 50000 километров федеральных трасс не соответствуют( http://www.apn-spb.ru/news/article24039.htm ) современным стандартам по скорости, безопасности и качеству, халтурщики-Ротенберги и далее будут получать самые выгодные контракты. Не повредил им даже скандал со срывом сроков ( http://www.apn-spb.ru/news/article24044.htm ) сдачи моста через Керченский пролив, который к тому же будет стоить (http://www.apn-spb.ru/news/article24070.htm ) в 5,7 раз дороже, чем планировалось. На вырученные деньги семейство покупает ( http://www.apn-spb.ru/news/article18455.htm ) виллы в Италии, а президент следит, чтобы друзья ни в чём не нуждались. Прочие же перебьются. Те же дальнобойщики, которым Путин обещал отменить транспортный налог ещё в прошлом году, но традиционно соврал ( http://www.apn-spb.ru/opinions/article25088.htm ) .

Значит, теперь транспортные компании поднимут цены за доставку товаров (в основном продуктов), а крайними традиционно окажутся запасающиеся едой в универсамах дорогие россияне. Источник: http://www.apn-spb.ru/news/article25352.htm

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Кооператив «Озеро» обрекает Россию на нищету и потрясения. В.Жуковский (2016)

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Власти пустили экономику и население в расход. Экономист, биржевой эксперт Владислав Жуковский на телеканале «ОбКом ТВ» 25 января 2016... У российской экономики и рубля нет и не может быть дна! Cырьевая, низкопередельная, деиндустриализированная, дезинтегрированная, демонетизированная экономика с загнанным малым бизнесом, разрушенной высокотехнологичной промышленностью, фиктивной частной собственностью и доминированием сросшихся с государством монополий, грефов-чубайсов-ротенбергов и офшорно-олигархического капитала может падать, загибаться, хиреть и деградировать годами и десятилетиями. Этот процесс упирается исключительно в размер кормовой базы для элит и динамику деградации и обыдливания населения.
Реально нищих россиян не 20-22 млн человек, а 70-73 млн. (с доходами менее 20 тыс. рублей в месяц). Погром среднего класса, вырезание малого бизнеса, рост нищеты и бедности, люмпенизация и дебилизация населения, агрессивная пропаганда, промывка мозгов, маргинализация и деградация человеческого капитала, рост поборов и налогов, приватизация и рост платности образования, здравоохранения и прочих госуслуг идут полным ходом. Системный кризис идёт вширь и вглубь, перерастая в кризисный слом всей паразитической общественно-экономической формации, развал коррумпированно-олигархической вертикали власти и социальные потрясения. Вопрос лишь сроков... Офшорная аристократия не хочет, не может, не способна (деградация и разложение "элит" достигли несовместимых с существованием России, несырьевого сектора, промышленного и человеческого капитала, технологического потенциала и 90% россиян масштабов) и не заинтересована ничего менять... И потому закономерно и осознанно доведёт ситуацию до катастрофы, хаоса и упадка...

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