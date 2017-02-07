Ротенберги удвоят поборы с дальнобойщиков [Система казнокрадов]

Правительство РФ подтвердило, что с 15 апреля 2017 года стоимость проезда по федеральным трассам для грузовиков вырастет вдвое до 3 рублей 06 копеек. Вырученные 30 миллиардов рублей поделят между собой государство и собирающая деньги по системе «Платон» компания сына старинного приятеля президента России Владимира Путина Аркадия Ротенберга.

Часть денег идущих государству будет выплачена другим фирмам Ротенбергов, получающим львиную долю подрядов на ремонт федеральных дорог. Хотя по мнению первого замминистра транспорта РФ Евгения Дитриха 90% из более чем 50000 километров федеральных трасс не соответствуют( http://www.apn-spb.ru/news/article24039.htm ) современным стандартам по скорости, безопасности и качеству, халтурщики-Ротенберги и далее будут получать самые выгодные контракты. Не повредил им даже скандал со срывом сроков ( http://www.apn-spb.ru/news/article24044.htm ) сдачи моста через Керченский пролив, который к тому же будет стоить (http://www.apn-spb.ru/news/article24070.htm ) в 5,7 раз дороже, чем планировалось. На вырученные деньги семейство покупает ( http://www.apn-spb.ru/news/article18455.htm ) виллы в Италии, а президент следит, чтобы друзья ни в чём не нуждались. Прочие же перебьются. Те же дальнобойщики, которым Путин обещал отменить транспортный налог ещё в прошлом году, но традиционно соврал ( http://www.apn-spb.ru/opinions/article25088.htm ) .



Значит, теперь транспортные компании поднимут цены за доставку товаров (в основном продуктов), а крайними традиционно окажутся запасающиеся едой в универсамах дорогие россияне. Источник: http://www.apn-spb.ru/news/article25352.htm

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Кооператив «Озеро» обрекает Россию на нищету и потрясения. В.Жуковский (2016)

Власти пустили экономику и население в расход. Экономист, биржевой эксперт Владислав Жуковский на телеканале «ОбКом ТВ» 25 января 2016... У российской экономики и рубля нет и не может быть дна! Cырьевая, низкопередельная, деиндустриализированная, дезинтегрированная, демонетизированная экономика с загнанным малым бизнесом, разрушенной высокотехнологичной промышленностью, фиктивной частной собственностью и доминированием сросшихся с государством монополий, грефов-чубайсов-ротенбергов и офшорно-олигархического капитала может падать, загибаться, хиреть и деградировать годами и десятилетиями. Этот процесс упирается исключительно в размер кормовой базы для элит и динамику деградации и обыдливания населения.

Реально нищих россиян не 20-22 млн человек, а 70-73 млн. (с доходами менее 20 тыс. рублей в месяц). Погром среднего класса, вырезание малого бизнеса, рост нищеты и бедности, люмпенизация и дебилизация населения, агрессивная пропаганда, промывка мозгов, маргинализация и деградация человеческого капитала, рост поборов и налогов, приватизация и рост платности образования, здравоохранения и прочих госуслуг идут полным ходом. Системный кризис идёт вширь и вглубь, перерастая в кризисный слом всей паразитической общественно-экономической формации, развал коррумпированно-олигархической вертикали власти и социальные потрясения. Вопрос лишь сроков... Офшорная аристократия не хочет, не может, не способна (деградация и разложение "элит" достигли несовместимых с существованием России, несырьевого сектора, промышленного и человеческого капитала, технологического потенциала и 90% россиян масштабов) и не заинтересована ничего менять... И потому закономерно и осознанно доведёт ситуацию до катастрофы, хаоса и упадка...

Источник