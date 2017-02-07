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Послание Путина – блеф и дутый оптимизм. Владислав Жуковский (2016)

19:04. 7 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Выступление экономиста, биржевого эксперта Владислава Жуковского на заседании Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России.. «О принципах Стратегии экономического развития России до 2030 года» 6 декабря 2016 г.. Полностью тут: http://me-forum.ru

ppprrrr

Когда на словах всё красиво, а по факту разруха, деградация и упадок.. Что-то снова пошло не так в сверхдержаве. Верхи дали низам команду радоваться и хлопать в ладоши, но население упорно сопротивляется верить своему небывалому счастью: россияне от хорошей жизни травятся боярышником, клеем БФ, настойкой дуба и стекломоем; детей в садиках поят водой из батарей;
Expand text… омичи топят снег на плите, чтоб приготовить чай и сварить еду; в Сибири топят буржуйки хворостом при массовом отсутствии отопления; шахтёров в Гуково, полгода живущих без зарплаты на воде и хлебе, борцы с Госдепом взяли в кольцо и не дают покинуть город, чтобы рассказать президенту правду о произволе бояр; старики в Якутии умирают от голода и холода в хосписах; половина населения энергетической сверхдержавы живёт в нищете и разрухе...

Статистические манипуляции, повсеместные приписки, передёргивание фактов, занижение индексов цен и отраслевых дефляторов, накручивание стоимостных показателей, изменение методики расчёта индикаторов, пересмотр задним числом статданных за прошедшие периоды - верхи делают всё возможное, чтоб объяснить нищающему, деградирующему и вымирающему населению, что кризис кончился, дно нащупано и жить становится лучше и веселее.

И вообще, как было сказано, весь мир нам дружно завидует. Особенно загнивающие США и разлагающаяся Европа. Поиск дна и закапывание в песок продолжаются. Переходим с американо на руссиано, ибо денег на импортные погремушки у большинства россиян уже нет. Подробнее: http://vk.com/vladislav_zhukovsky

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Экономика будущего. Николай Левашов [Возрождение Руси]

На уроках истории многих из нас учили тому, что т.н. общественный строй при развитии общества меняется следующим образом:
первобытнообщинный > общинный > рабовладельческий > феодальный > капиталистический > социалистический.

Такие случаи действительно происходили в истории... Но дело в том, что в школе нам толком не объясняли, кто и каким путём образовывал государства с рабовладельческим или феодальным строем. Также нам «забывали» сказать о том, что государства с общинным строем не только существовали в одно время с государствами, где существовал рабовладельческий и феодальный строй, но и всегда обгоняли в развитии эти государства! Почему так происходило и в чём секрет общинного строя, любознательный человек может узнать из трудов русского учёного Николая Викторовича Левашова. Источник

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

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