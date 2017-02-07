Опрос: Почти 80% россиян считают Китай дружеским государством

В представлении большинства россиян Китай является стратегическим партнером (50%) и дружественным государством (27%), в меньшинстве те, кто видит в этой стране экономического или политического соперника (10%), врага (5%).

К таким выводам пришел ВЦИОМ, проанализировав результаты телефонного опроса, проведенного 28-29 января среди 1200 жителей РФ, пишет Интерфакс.

По мнению респондентов, в следующие десятилетия Китай будет оставаться союзником России (37%), ее близким компаньоном (38%). Только 14% полагают, что Китай станет опасным соседом, 2% — противником.

Сообщение о размещении Китаем на границе с Россией стратегических ракет респонденты не оставили без внимания: 18% предложили в ответ также разместить ракеты или противоракетные установки, 16% — быть более бдительными, отслеживать ситуацию.

Каждый четвертый считает, что российским властям не надо как-либо реагировать на этот факт (24%). Столько же (25%) затруднились ответить.

В случае условиях обострения отношений Китая и США россияне выступают за сохранение нейтралитета со стороны РФ (53%). Однако те, кто считает возможным вмешаться в конфликт, скорее готовы принять сторону Китая («осторожно поддержать Китай, но не вмешиваться в конфликт и развивать отношения с обеими странами» — 29%, «открыто поддержать Китай» — 4%). Лишь 6% предлагают оказать некоторую поддержку американской стороне.

Источник: news-front.info