Главная » Мировоззрение, Политика

Опрос: Почти 80% россиян считают Китай дружеским государством

12:31. 7 февраля 2017 Просмотров - 33 3 коммент. Опубликовал:

Опрос: Почти 80% россиян считают Китай дружеским государством

В представлении большинства россиян Китай является стратегическим партнером (50%) и дружественным государством (27%), в меньшинстве те, кто видит в этой стране экономического или политического соперника (10%), врага (5%).

К таким выводам пришел ВЦИОМ, проанализировав результаты телефонного опроса, проведенного 28-29 января среди 1200 жителей РФ, пишет Интерфакс.

По мнению респондентов, в следующие десятилетия Китай будет оставаться союзником России (37%), ее близким компаньоном (38%). Только 14% полагают, что Китай станет опасным соседом, 2% — противником.

Сообщение о размещении Китаем на границе с Россией стратегических ракет респонденты не оставили без внимания: 18% предложили в ответ также разместить ракеты или противоракетные установки, 16% — быть более бдительными, отслеживать ситуацию.

Каждый четвертый считает, что российским властям не надо как-либо реагировать на этот факт (24%). Столько же (25%) затруднились ответить.

В случае условиях обострения отношений Китая и США россияне выступают за сохранение нейтралитета со стороны РФ (53%). Однако те, кто считает возможным вмешаться в конфликт, скорее готовы принять сторону Китая («осторожно поддержать Китай, но не вмешиваться в конфликт и развивать отношения с обеими странами» — 29%, «открыто поддержать Китай» — 4%). Лишь 6% предлагают оказать некоторую поддержку американской стороне.

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, Китай, китай и россия, лента новостей, опрос, Россия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Уже Екатерина Великая законно считала Курилы своими
... (78%) участников опроса, проведенного в России...японское правительство продолжало считать Курилы «чужой ... отношений с Китаем и Японией... заставило желать дружеских связей и ...покажут, что Россияне могут всегда чинить...блицкриг в Кремле Почти забытый  трибунал ...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...считает украинцев «настоящими русскими, русичами», а современных россиян...результатов социологических опросов российских граждан... обстреливать территорию Китая, Англии, ...так  при  дружеском подталкивании со стороны... Начал возрождать почти полностью уничтоженную...
Новости России и Крыма. Сегодня 23 марта 2015
...в частности из Китая, Индии и Турции...мероприятиях участвовали представители почти всех национальностей полуострова:...Свыше 90 процентов россиян уверены, что ..., исходя из опроса можно сделать вывод...считают, что в основе команды Путина лежит не только дружеские...
Иной взгляд на сегодняшнюю Россию
... При этом Китай не считает для себя ... сельскохозяйственной продукции почти на 20 ...показывает беспрецедентный подъем. Опросы общественного мнения, проведенные... что две трети россиян недовольны нынешней экономической ...вперед и развивать дружеские связи на основе...
Бэкграунд, выпуск-233 за 5 ноября 2011
... говорящую нынешним россиянам победу над ... далеко не дружеского состояния американо-...том числе Россия, Китая, Франция, Индия ...в данной ситуации придется считать государством - изгоем –...в Румынии телевизионного опроса по теме «...Северной Буковины, почти все из ...

3 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>