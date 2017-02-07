Новости Украины и Новороссии 07 февраля 2017

Басурин: в Краматорске массово рассылают повестки в военкомат

Разведка ДНР продолжает фиксировать концентрацию сил и средств противника вблизи линии соприкосновения.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Отмечается местонахождение в районе населенных пунктов: Иванополье (16 км до линии соприкосновения) – шести САУ; Марьинка (1 км до линии соприкосновения) – тринадцати танков; Новомихайловка (5,5 км до линии соприкосновения) – двух 152-мм САУ «Акация»; Новокалиново (16 км до линии соприкосновения) – трех РСЗО «Град»; Приморское (Сартана) (7 км до линии соприкосновения) – двух РСЗО «Град»; Ивановка (37 км до линии соприкосновения) – восьми РСЗО «Град», — рассказал Басурин.

Кроме того, в оккупированном украинской армией Краматорске на Донбассе военкоматами города и района осуществляется рассылка повесток мужчинам призывного возраста, в том числе студентам.

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Савченко не пустили на оружейный завод в Виннице (ВИДЕО)

Нардепа Рады Надежду Савченко 6 февраля не пустили на военный завод «Форт» в Виннице. Кроме того, у здания Апелляционного суда ее противники устроили пикет, называя Савченко «коллаборационисткой». Нардепа, которая некогда была «героиней», прогоняли под крики «Позор». «Коллаборациониста Надежду Савченко и ее помощницу встретили в Виннице бойцы АТО так, как подобает предателю. Савченко пыталась пролезть, перебравшись через забор на оружейный завод „Форт“. А затем поехала на суд защищать женщину, которая кинула людей на квартиры. Свидетели утверждают, что суд был прикрытием. Либо Савченко даже не понимала, на какой суд ей идти и кого защищать», — возмущается украинский «активист» и блогер Мирослав Олешко на своей странице в соцсети. «Почему вы пытались попасть на «Форт», узнать государственные тайны? Вы агент Кремля? Из-за вас погибло так много ребят. А вы ездите на переговоры с врагом», — клял Савченко «боец АТО». «Мы не знаем, чьим депутатом она является. От сообщества бойцов АТО Винницы мы отмечаем, что на такой объект как „Форт“ мы ее не пустим. И противостоять ей будет не только милиция, но и ребята, которые воевали… Приезжать на суд и отстаивать права граждан, это ее право. Пусть делает. А приехать на режимный объект — нет», — цитирует «АТОшников» Олешко.

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На Украине поступили в массовую продажу удостоверения участника «АТО»

Оказалось, что стать «Участником боевых действий» можно очень дешево

На Украине чуть ли не ежедневно ловят людей, которые выдают себя за участников т.н. «АТО». Чаще всего они прокалываются на том, что ездят бесплатно в транспорте, собирают помощь на протезы и показывают свои корочки в судах — получить льготы на коммуналку или попросить землю нереально, поскольку там сверяют данные с реестром.

Чаще всего удостоверения берут у родственников и знакомых, а потом подделывают. В Мариуполе местный житель признался, что несколько копий документа «участника» успел сделать с настоящего удостоверения друга, который гостил у него. А потом на принтере распечатал себе такую же корочку и вклеил в нее свой портрет.

В интернете активно интересуются бланками «участников АТО».

«Куплю незаполненный бланк «Участник боевых действий на территории так называемого АТО», — пишет на сайте ksivi.co пользователь под ником m2ua.

При этом некоторые интернет-магазины продают удостоверения по достаточно низкой цене — от 5 грн за корочку, правда, при оптовом заказе.

«Мы вам можем и один бланк выслать, он стоит 10 грн, но вам еще 25 грн придется заплатить за пересылку. Это будет дорого. У нас часто заказывают, но обычно оптом. А куда они их используют, это их дело, мы не интересуемся», — сказали харьковском интернет-магазине «Комфорт».

В Нацполиции Украины подтвердили, что случаи использования липовых удостоверений участников АТО действительно есть. Таких людей задерживают, и дела передают в суды.

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Захарченко пообещал запустить завод «Стирол» в Горловке

Крупнейший в регионе фармацевтический завод «Стирол» в Горловке может открыться после двух с половиной лет простоя из-за боев.

Об этом рассказал глава ДНР Александр Захарченко, пишет ДАН.

«Сейчас готовится план запуска «Стирола»», — сказал он.

Глава Республики подчеркнул, что на данный момент в ДНР определяется список предприятий химических и фармацевтических отраслей, который будут запущены в первую очередь. Таких в ДНР семь.

«Мы хотим, чтобы наша Республика могла производить все необходимое на своей территории», — подчеркнул Захарченко.

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Бабушка Таня из Зайцево обратилась к Порошенко

Пенсионерка из прифронтового посёлка рассказала об обстановке в Зайцево и, не стесняясь в выражениях, «поблагодарила» Петра Порошенко за обстрелы.

«У меня прямое попадание в дом. Сегодня пол ночи стреляли. Где-то два салюта хороших было. Бью ВСУ из тяжелого. С Нового года мы салюты принимали каждый день, не было никакого перемирия», — сказала пенсионерка. «Спасибо Украине, дорогой (Порошенко — ред.), за доброту и ласку, что переср@л рождество и отобрал святки. Не видели мы праздника толком», — обратилась она к Порошенко

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Триумф украинского лобби: в конгрессе США потребовали санкций против России из-за Авдеевки

Против России могут быть введены новые санкции, а США и НАТО должны усилить военную помощь Украине. Причина таких мер — нарушение режима прекращения огня на Украине, в том числе артобстрелы на территории подконтрольной ВСУ Авдеевки, ответственность за которые в Вашингтоне возложили на Москву. Такая инициатива изложена в проекте новой резолюции, поступившем в палату представителей США от четырёх республиканцев, предположительно, связанных с украинским лобби в Вашингтоне — политики упомянуты на официальном сайте организации «Украинский конгрессный комитет Америки». Примечательно, что часть обвинений из текста проекта резолюции появилась на два дня раньше на страничке посольства Киева в США в Facebook.

В проекте документа, который поступил в палату представителей США, четыре республиканца обвиняют Москву в эскалации на востоке Украины несмотря на то, что Россия никогда не выступала стороной конфликта в Донбассе.

«По данным миссии США при ОБСЕ, 30 января 2017 года резко возросло число нарушений режима прекращения огня в Донбассе с российской стороны, а по украинскому городу Авдеевка было выпущено свыше 2,3 тыс. артиллерийских снарядов и ракет, — говорится в тексте проекта резолюции. — В результате последних обстрелов заблокированными в Авдеевке в мороз без тепла, воды и электричества оказались порядка 17 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. детей».

При этом в проекте резолюции содержится призыв к введению новых антироссийских санкций. Авторы настаивают, что его должна озвучить палата представителей США.

«Заявить, что продолжение незаконной российской агрессии против Украины может стать основанием для введения против Российской Федерации дополнительных, более жёстких санкций», — говорится в документе.

Кроме того, по замыслу авторов инициативы, палата представителей должна потребовать от властей США военной помощи для Украины.

«Обратиться к правительству США и правительствам других стран — членов НАТО с призывом активнее оказывать Украине военную помощь для борьбы с российской агрессией», — отмечается в проекте резолюции.

Киевское лобби в Вашингтоне

Как выяснил RT, авторы инициативы могут быть связаны с украинским лобби в США. На сайте организации «Украинский конгрессный комитет Америки» выражает благодарность республиканцам — Энди Харрису, Брайану Фитцпатрику, Сандеру Левину и Марси Каптуру за содействие в принятии акта «О поддержке свободы Украины» в 2014 году. Этот закон предусматривал предоставление Украине $68 млн, а также осуждал Россию за воссоединение с Крымом.

На сайте организации отмечается, что было непросто продвинуть инициативу в конгрессе, поскольку украинские лоббисты столкнулись с оппозицией в лице комитета по международным отношениям сената США. И всё же им удалось протащить закон, который в декабре 2014 года был подписан Бараком Обамой.

«Следует отметить усилия по поддержке Украины не только со стороны её многочисленных друзей на Капитолийском холме, но и со стороны украинской общины в США, не жалевшей сил для привлечения внимания к трудному положению этой страны, — отмечается на сайте организации. — Огромную роль в оказании помощи Украине на законодательном уровне сыграли в числе прочих следующие сенаторы и конгрессмены…»

Кроме того, три политика — Брайан Фитцпатрик, Сандер Левин и Марси Каптур —указаны на сайте как члены группы американо-украинской дружбы.

«Группа американо-украинской дружбы — это межфракционное объединение членов конгресса, выступающих за укрепление двусторонних связей между США и Украиной , — отмечается на сайте. — Постоянно взаимодействуя с украинской общиной в США, группа американо-украинской дружбы занимается обеспечением поддержки Украины в процессе демократизации и в проведении рыночных реформ».

Примечательно, что мать автора инициативы — конгрессмена Энди Харриса — иммигрантка из СССР. Об этом он рассказывает на своём официальном сайте, а также в интервью американским СМИ в 2013 году.

«Моя мать, выросшая на Украине, видела, как правительственные агенты сжигали церкви без всякого уважения к свободе или религии, — рассказал Харрис в журналистам. — После Второй мировой войны она встретила отца — венгра, спасавшегося от угнетения коммунистов в лагере для беженцев в Австрии».

Просто скопировали

Отметим, что указанные в проекте резолюции обвинения в адрес России в связи с обстрелами Авдеевки появились двумя днями ранее (1 февраля 2017 года) в Facebook посольства Украины в США. В своём посте дипломатическое представительство страны сослалось на заявление Украинского конгрессного комитета Америки.

Посольство Украины, как и авторы проекта резолюции, сослалось на отчёт миссии США при ОБСЕ. В таком же порядке, как и в резолюции, приведены цифры о количестве пострадавших.

Украинское лобби

Отметим, что Украинский конгрессный комитет Америки был основан более 75 лет назад и тогда занимал антисоветскую позицию.

«Украинский конгрессный комитет Америки был основан в 1940 году, чтобы предоставлять достоверную информацию о тяжёлом положении украинцев, а также представлять интересы украинского американского сообщества, — говорится на сайте организации. — Во времена холодной войны комитет высказывался против нарушений прав человека Советами».

На сайте указываются и цели организации в настоящее время. В частности, комитет призван взаимодействовать с властями США, отстаивать интересы Украины и её народа. Кроме того, организация налаживает контакты в правительстве США, в том числе через религиозные и светские организации.

Отметим, что на сайте украинцев в Буффало (город в штате Нью-Йорк, США), говорится, что функция Украинского конгрессного комитета Америки — лоббировать интересы украинцев в американском правительстве.

Армен Амирханян, RT

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Украинцы установили новый рекорд по долгам за коммуналку

Украинцы на 1 января задолжали за коммунальные услуги около 23 млрд гривен ($850 млн). Такие данные приводит Госстат страны.

«Этот долг является рекордом», — отметил экономический эксперт Александр Охрименко.

По его информации, еще год назад этот показатель был на 10 млрд гривен меньше, пишет ТАСС.

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В ЕС снова обратили внимание на высокий уровень коррупции на Украине

Представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз планирует усиливать поддержку Украины различными путями.

В то же время, по ее словам, борьба с коррупцией на Украине для ЕС является ключевым элементом сотрудничества.

«ЕС будет продолжать помогать Украине, особенно, в усилиях, которые прилагают президент, премьер-министр и правительство для реформирования страны в смысле социальных и экономических мер и антикоррупции», — отметила она.

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Трамп не знает ни о каких «пророссийских силах» на Донбассе

США не знают в точности, что происходит на Украине, но это предстоит узнать, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Ведущий телеканала Билл О’Рейли описал Трампу свою версию происходящего. По его словам, сразу же после разговора Путина и Трампа неделю назад «пророссийские силы расширили насилие на Украине». После этого О’Рейли спросил Трампа, не воспринял ли он это как оскорбление.

«Нет, не воспринял, потому что мы не знаем в точности, что там происходит. Эти про-силы, мы не знаем, неконтролируемы они или контролируются — такое тоже бывает. Мы узнаем. Я удивлюсь, если… но посмотрим», — сказал Трамп.

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Тимошенко заявила, что Трамп будет поддерживать Украину

Президент США Дональд Трамп хорошо понимает, что происходит в Украине, в частности, ситуацию на Донбассе, и заверил в поддержке со своей стороны. Об этом заявила лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко в эфире украинского канала.

«Мне очень повезло, что у меня была короткая встреча с президентом США. Мне очень повезло, что у меня были короткие разговоры с другими первыми лицами этого государства. И я могу вам сказать, что есть хорошая информация, потому что президент США абсолютно четко понимает, что происходит, и заверил в полной поддержке Украины», – сказала она.

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Российские депутаты предложили отправить миротворцев на Донбасс

В новых сложившихся геополитических реальностях Россия должна обсудить с США и ввести в Донбасс миротворческий контингент, который позволит заморозить конфликт и избежать дальнейших человеческих жертв.

Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Калашников, пишет ПолитНавигатор.

«Мир не знает ничего другого, кроме либо выхода дипломатическим путем, конференциями, либо разъединением, либо — ультиматум и победа. Вот набор, который известен. Мы три года говорим: «Что делать, что делать?». И мы понимаем, что они не успокоятся. Я бы предложил путь разъединения. Но разъединения не под эгидой каких-то ОБСЕ или даже «голубых касок», которые я видел, как себя в «Косово» ведут и на других территориях бывшей Югославии и по этническому, и, в том числе, по религиозному принципу. Россия на своих границах может разъединять эти группировки. И в новой политической реальности надо предложить президенту США, сказать, какая проблема – Турция разъединяет, давайте и мы разъединим. А вот так говорить: «мы требуем Минских соглашений», а они не выполняют их. И не будут выполнять. Миротворцы – это реальный путь. Да, это заморозит конфликт, да, это в долгосрочном плане может быть плохо, но сегодня мы позволим не гибнуть там жителям», — заявил Калашников.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Пушков: у Киева нет другого героя, кроме Бандеры

© РИА Новости. Артем Житенев

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Ярослава Качиньского о том, что Украина с Бандерой в Европу не попадёт.

“Качиньский негодует: с Бандерой Украина в Европу не войдет! Но куда киевский режим без Бандеры? Нет у него другого героя. Разве что Шухевич”, — написал Пушков в Twitter.

Он также отметил, что Киев оказался перед “выбором”, и предположил, что прорываться в Европу Украина все же будет “с Бандерой наперевес”.

“Киев стоит перед выбором: не попасть в Европу с Бандерой или не попасть в Европу без Бандеры. Думаю, будут прорываться с Бандерой наперевес”, написал российский политик.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Киев оценил ущерб от блокады железной дороги в Донбассе в 300 тыс. долларов

Блокада железной дороги в Донбассе нанесла ущерб более чем на 300 тыс. долларов, сообщила пресс-служба компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця»).

«Каждый день простоя железнодорожной техники наносит железнодорожной отрасли убытки из-за потребления горюче-смазочных материалов и прекращения процесса перевозок», – сообщили в «Укрзализныце». Ущерб от блокады железнодорожных перевозок оценивается в 8,4 млн гривен (300 тыс. долларов), сообщается на сайте компании.

Кроме материального ущерба и финансовых потерь, активисты наносят и репутационный ущерб, считают в компании. Заблокированным сейчас остается движение тепловоза и 57 пустых грузовых вагонов на перегоне Шипилов – Светланов (с 25 января) Луганской области, а также маневрового тепловоза на одном из путей перегона Курдюмовка – Бахмут-2 Донецкой области – со 2 февраля.

Отмечается также, что на перегоне Шипилов – Светланов был вырезан 1 метр рельсов.

На прошлой неделе радикалы, участвующие в блокаде железной дороги в Донбассе, перекрыли железнодорожный переезд у города Аремовск (переименован в Бахмут). Между тем, Киев заявлял, что блокада Донбасса в разгар зимы представляется борьбой с энергетической независимостью Украины, а также оставить без воды Мариуполь.

Ветераны «спецоперации» объявили о начале блокады ДНР и ЛНР в декабре 2016 года.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

ИГИЛ по-украински: у Порошенко хотят создать исламистское подразделение на границе с Крымом

Экс-председатель так называемого меджлиса, уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев хочет создать на границе Украины с Крымом исламистское спецподразделение. «Мы призываем создать специальное подразделение на границе с Крымом, чтобы ребята на оккупированной территории могли перейти границу и вступить в эти подразделения», — сказал он в интервью украинским СМИ. При этом, по его словам, есть определенные сложности с практической реализацией этой идеи. «По подразделениям нам говорят, что сформировать подразделение по этническому признаку нельзя. Но здесь как раз всё должно быть понятно: у крымских татар, как и у мусульман, есть свои особенности: они не пьют, они не едят свинину, и, скажем, если в обычных батальонах капелланы ходят, то там должен быть мулла», — отметил Джемилев. Боевиков для своего спецподразделения он, по некоторым данным, планирует набрать как среди крымских татар, так и среди членов так называемого «международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева» и других подобных банд, созданных в 2014 году чеченскими террористами, исповедующими радикальные формы ислама.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Исключение из правил

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Государство-террорист: как Украина применяет незаконные методы ведения войны. Анна Долгарева

Против Украины в республиках возбуждены уголовные дела. Звучит обвинение в геноциде и незаконных методах ведения войны.

Они называли нас террористами, когда мы взяли в руки оружие, чтобы защитить себя.

Потом они начали убивать не только нас, но и гражданских.

Когда они били Градами и Ураганами по жилым кварталам, то потом оправдывались: «Наша артиллерия не котики, чтобы всегда попадать».

Потом к массовым убийствам добавились точечные теракты. Целевые. Направленные на отдельных, знаковых личностей. Иногда, правда, промахивались. Ну вот из недавнего: неизвестно, за кого приняли пенсионера из села Долгое в Луганской народной республике, который поехал на своей белой «Ниве» встречать сына с автобусной остановки. Но в его автомобиль выстрелили противотанковой управляемой ракетой. От автомобиля и пенсионера мало что осталось.

Взорвали в подъезде собственного лифта Моторолу. В подъезде лифта. То есть, представьте: спецслужбы цивилизованного государства устраивают взрыв в лифте жилого дома, чтобы устранить противника. Практически открыто, не стесняясь. Кроме Моторолы погиб его охранник.

Совсем недавно: в Луганске взорвали автомобиль командующего Народной милицией Олега Анащенко, «Спеца». Вместе с ним погиб водитель. И это не были внутриполитические разборки с Плотницким. Плотницкого, кстати, тоже пытались взорвать, летом. Не получилось.

Или вот 5 февраля на передовую выехал глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Действовал «режим тишины». Действительно, было тихо, а потом автомобиль Захарченко обстреляли из миномета, две мины легли рядом с автомобилем. Ну тоже, в общем, не получилось.

Террористы используют не только убийства, но и диверсии. На днях диверсию устроили в районе Светлодарска. Взорвали четыре линии электропередач. Горловка была обесточена. Эту тактику любит использовать командир 72-й бригады ВСУ Андрей Соколов. Его подчиненные прицельно бьют по гражданским объектом: по фильтровальным станциям, чтобы оставить людей без воды, по теплосетям, по газопроводам. Только за последнюю неделю в Донецке были выведены из строя Нижнекальмиусская и Верхнекальмиусская фильтровальные станции, повреждена Донецкая фильтровальная станция. Люди остались без воды. Без тепла тоже надолго остались: до сих пор восстановили не все коммуникации, жители Киевского района Донецка живут в холодных квартирах.

Применяются «Грады» и «Ураганы». Это, кстати, зафиксировала даже миссия ОБСЕ. В отчете за 3 февраля сказано:

«Возле перекрестка с круговым движением в Калининском районе Донецка наблюдатели зафиксировали свежую воронку, образовавшуюся, по их оценке, в результате разрыва ракеты, выпущенной из реактивной системы залпового огня (РСЗО, предположительно «Смерч» или «Ураган») с направления в диапазоне с запада на север. От ударной волны разбились окна и были повреждены двери и ворота в радиусе 170 м. Был также разрушен магазин, расположенный примерно в 10 м к юго‑востоку от кольцевого перекрестка и очень близко от места разрыва. Более того, приблизительно в 70 м от места разрыва был разрушен автомобиль, а металлические ворота дома были сорваны от избыточного давления, указывающее на то, что это был взрыв».

«На ул. Артема в Донецке команда СММ видела два свежих места ударов: одно было на ступеньках у входа в жилой многоквартирный дом, а второе — на дороге в 15–20 м к северу от дома. По оценкам наблюдателей, удары были вызваны попаданием ракет РСЗО (БМ‑21 «Град», 122 мм), выпущенных с западного направления. Половина всех окон дома с юго‑западной стороны были разрушены. На ул. Собинова наблюдатели зафиксировали свежую воронку во дворе дома и определили, что она образовалась от попадания ракеты РСЗО (БМ‑21). В соседнем доме были разбиты два окна с восточной стороны. На территории школы, расположенной на той же улице, команда СММ видела одну свежую воронку на расстоянии 10 м от школьного здания. По оценке наблюдателей, причиной ее образования был разрыв ракеты РСЗО (БМ‑21)».

В результате обстрелов ВСУ Донецка только за последнюю неделю погибло 6 мирных жителей. Более полутора сотен были эвакуированы из мест, по которым стреляют.

И вообще-то это все – незаконные методы ведения войны.

Согласно ст. 35 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 г. право сторон, находящихся в конфликте, выбирать методы и средства ведения войны не является неограниченным. Запрещается применять оружие, снаряды, вещества и методы ведения военных действий, способные причинять излишние повреждения или излишние страдания либо делающие смерть сражающихся неизбежной, а также ведущие к массовому разрушению и бессмысленному уничтожению материальных ценностей.

Статья 25 IV Гаагской конвенции 1907 г. запрещает атаковать или бомбардировать каким бы то ни было способом незащищенные города, селения, жилища или строения.

Против Украины в республиках возбуждены уголовные дела. Звучит обвинение в геноциде и незаконных методах ведения войны.

Кто ответит?

Анна Долгарева, «Журналистская правда»

К оглавлению | Источник: news-front.info

Кому выгодна смерть Анащенко

Покушениями на командиров ополчения ДНР и ЛНР уже трудно кого-либо удивить, но в свете эскалации конфликта в Донбассе они принимают особое значение

4 февраля в Луганске был убит начальник управления народной милиции ЛНР Олег Анащенко. Его смерть стала результатом теракта — был взорван его автомобиль, вместе с ним погиб его водитель. Власти ЛНР обвинили в гибели ополченца украинские спецслужбы.

«Предположительно, теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в республике. От лица народной милиции ЛНР выражаем глубокое соболезнование семье погибшего», — сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он также подчеркнул, что заказчики и исполнители теракта будут найдены и понесут заслуженное наказание. В свою очередь представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник рассказал UKraina.ru, что Анащенко пользовался заслуженным авторитетом у ополченцев.

«Олег Анащенко с позывным «Спец» пользовался не выдуманным и не должностным, а настоящим авторитетом среди бойцов, которым пользуются только боевые офицеры, за которыми в «огонь и в воду». И при взятии Дебальцево, и на Светлодарской дуге, он был в окопах, был вместе с бойцами. Был доступен, открыт…», — подчеркнул Мирошник.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий также выразил соболезнования родным, близким и боевым товарищам Анащенко. Плотницкий отметил, что с Анащенко связаны первые боевые достижения и победы в Луганске.

«Олега Владимировича с уверенностью можно назвать современным героем эпохи возрождения Русского мира. С первых дней войны плечом к плечу мы боролись за нашу свободу и независимость, отстаивая каждую пядь родной земли. С этим человеком связаны наши первые боевые достижения и победы», — заявил глава ЛНР.

В связи с убийством Анащенко 5 февраля 2017 года был объявлен днем траура.

Гибель командиров

Погибший Олег Анащенко не был публичным политиком. До войны был депутатом Каменнобродского районного совета, работал на шахте Луганской. После событий в Киеве в феврале 2014 года он поддержал «Русскую весну» и включился в работу ополчения. В 2015 году возглавил ПВО ЛНР, после чего его карьера пошла вверх.

Это не первый случай гибели известных командиров народной милиции Луганска. 1 января 2015 года при обстреле колонны группы быстрого реагирования «Бэтмен» погиб начальник штаба 4-й бригады ЛНР подполковник Александр Беднов.

Позже, 23 мая 2015 года, при схожих обстоятельствах погиб командир 4-го батальона территориальной обороны НМ ЛНР Алексей Мозговой: его автомобиль обстреляли из пулеметов.

В августе 2016-го в ЛНР было совершено покушение на главу республики Игоря Плотницкого. На пути следования его автомобиля произошел взрыв. Плотницкий был госпитализирован, однако вскоре выписан из больницы.

16 октября 2016 года командир ополчения ДНР Арсен Павлов погиб в лифте своего дома, где сработало взрывное устройство. В ДНР был объявлен трехдневный траур, а проститься с командиром, который участвовал в боях за Иловайск, донецкий аэропорт и Дебальцево, пришли более 50 тысяч человек. МГБ сообщило, что по делу об убийстве уже есть задержанные.

27 января 2017 года стало известно о смерти Валерия Болотова, первого главы ЛНР, который оставил руководство республикой в августе 2014 года.

Кроме того, в апреле 2016-го было предотвращено покушение на главу ЛНР Александра Захарченко.

Версии происшедшего

Смерть Анащенко произошла спустя неделю после обострения конфликта в Донбассе. Первоначально эпицентр боев находился в районе Авдеевки, где «ползучее» наступление украинских военных спровоцировало жесткий ответ артиллерии ДНР. Впоследствии боевые действия в той или иной степени возобновились по всей линии соприкосновения.

В такой ситуации работа украинских диверсионных групп в тылу ЛНР выглядит вполне логичной. Ликвидация опытного военного, стоявшего во главе подразделений Народной милиции ЛНР, не могла не ударить по обороноспособности республики. Особенно в свете информации о том, что ВСУ, возможно, готовят масштабное наступление на позиции Народных республик.

«Он ломал украинский стереотип офицера сепаратистских вооружённых сил — местный житель, с качественным советским военным образованием, ставший на защиту своего дома и всех жителей Луганщины. Конечно, такой человек для украинской пропаганды, да и атмосферы в рядах ВСУ был страшен! Было понятно, что его не купить, не запугать и он живым никуда не уйдёт и не убежит! А толковые военачальники всегда под прицелом врага!», — рассказал Ukraina.ru Родион Мирошник.

По его словам, Анащенко «оставил за собой учеников, воспитанников, патриотов — есть люди, которые смогут прийти на его место и воевать и за себя и за него!».

В то же время украинская сторона официально никогда не признавала своей причастности к покушениям на видных деятелей Народных республик, называя это внутренними разборками ДНР и ЛНР.

В то же время следует признать, что жесткая борьба за власть во время масштабного конфликта, вылившаяся в гибель опытного командира, выглядит неуместной — сейчас все внутренние противостояния в ЛДНР должны быть отложены как минимум до стабилизации положения на фронте.

Василий Темный, Александр Чаленко, Ukraina.ru

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