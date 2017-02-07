Кремль «показал зубы» новой администрации США

Москва заявила, что продолжит дружить с Ираном и не обменяет отмену санкций на ядерное сокращение. А еще произошла утечка, что послом в США, возможно, будет отправлен самый известный «ястреб» российского МИДа. После периода «реверансов» и взаимных комплиментов Кремль демонстрирует Белому дому, что намерен играть с «сильной» позиции.

Начало новой недели ознаменовалось сразу несколькими новостями, которые в совокупности можно назвать расстановкой флажков в отношениях России и США со стороны Москвы.

Во-первых, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает Иран террористическим государством, о чем заявил президент США Дональд Трамп, и намерен развивать отношения с этой страной. С аналогичным комментарием выступил и Сергей Лавров.

Во-вторых, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва не будет даже обсуждать с США критерии отмены санкций, а идею отмены санкций в обмен на ядерные сокращения, которую некоторое время назад озвучил новый президент США, назвал «совершенно неработоспособной».

В-третьих, основным кандидатом на должность российского посла в США инсайдеры называют еще одного заместителя министра иностранных дел – Анатолия Антонова, который до совсем недавнего времени занимал пост замминистра обороны и которого считают сторонником «жесткой линии» в отношениях с Западом. Впрочем, работа в российском Минобороны также на это прозрачно намекает.

Не секрет, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом очень многими связываются надежды на потепление или хотя бы на просто большую конструктивность в отношениях России и Штатов. Официальная позиция Москвы все последнее время также демонстрирует очень осторожный, но оптимизм по поводу российско-американских перспектив. Однако свежие новости не оставляют сомнений, что Кремль решил в первый раз «показать зубы» новой администрации США. Одновременно с этим он очерчивает два важных аспекта в отношениях между странами.

С одной стороны, информационные сообщения наглядно демонстрируют, что Кремль не намерен занимать «слабую» позицию в отношениях с Белым домом.

Победа «пророссийского» Дональда Трампа вызвала прилив энтузиазма, а местами даже эйфории, в политически активных кругах российского общества. В связи с этим скептиками неоднократно высказывались опасения, что в надежде на улучшение отношений со Штатами Кремль может сделать «авансы», которые так и останутся односторонними уступками.

Последние шаги Москвы наглядно демонстрируют, что такого развития событий не будет.

В отличие от широкой публики, Кремль прекрасно осознает, что Трамп ни в каком виде не является «пророссийским». Он однозначно «проамериканский» президент США. При этом новый лидер США действительно отличается открытым прагматизмом, кроме того, по методам ведения бизнеса он известен как талантливый, конструктивный, но жесткий переговорщик. Соответственно, заведомо «слабая» позиция при выстраивании отношений с ним может иметь долгосрочные негативные последствия.

Последними шагами Москва демонстрирует, что она будет играть на основе «сильной» позиции и не намерена уступать исключительно за приятные слова в своей адрес.

С другой стороны, одна из трех вышеперечисленных новостей является чем-то большим, нежели просто поводом для обозначения позиции Кремля. Она скорее обозначает возможный чрезвычайно серьезный камень преткновения в отношениях между странами. Речь идет об Иране.

Судя по всему, именно Иран выбран новой администрацией в качестве «врага общества номер один». Риторика по данному вопросу как самого Дональда Трампа, так и членов его команды отличается крайней жесткостью. Озвучиваются планы отмены «ядерной сделки», которая стала одним из важнейших достижений предыдущей администрации. Первые антииранские шаги – в виде очередного расширения санкций – уже сделаны.

В то же время для нового президента США ситуация осложняется неуклонно налаживаемыми отношениями Москвы с Тегераном.

По сути, Кремль формирует на Ближнем Востоке геополитический треугольник Россия – Иран – Турция, который должен стабилизировать регион. Прямо в текущий момент данные планы воплощаются в переговорах по Сирии в Астане.

Соответственно, для эффективного воплощения в реальность жесткой антииранской риторики Вашингтону необходимо в первую очередь лишить Тегеран поддержки Москвы. Утечки о подобных планах также уже появились с СМИ. Однако представляется крайне маловероятным успех данных планов.

Кремлю пришлось приложить очень серьезные усилия, чтобы сгладить негатив в отношениях с Ираном после заморозки сделки по С-300. Причем принципиально важно, что Россия заморозила тогда сделку и допустила серьезный удар по своей репутации надежного партнера в сфере военно-технического сотрудничества ради улучшения отношений с США. Общий итог известен, и он оказался неутешительным.

В этой ситуации рассчитывать на то, что Россия повторит данную ошибку, для Белого дома было бы крайне наивным. Собственно, последовавшая из России однозначная реакция на последние антииранские выпады Вашингтона просто окончательно расставляет точки над i и предлагает Белому дому определяться со своими дальнейшими шагами с учетом позиции Москвы по данному вопросу. Впрочем, одновременно Кремль готов предложить свои посреднические услуги обеим сторонам.

Ирина Алкснис

Источник: voicesevas.ru