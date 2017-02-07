Каким было наше детство? А у них мобильное…
14:06. 7 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Каким было наше детство? Долгим, неспешным, размеренным. В отличие от нас, современные дети несутся по жизни со скоростью курьерского поезда. Этот темп задаем мы, родители, не задумываясь о том, как при этом себя чувствуют дети и счастливы ли они.
Программа максимум
Если раньше ребенок спокойно себе «на палочке скакал», наслаждаясь всеми атрибутами счастливого детства – беззаботностью, безответственностью, бесконечными играми, беготней и т. д., то сегодня он крутится, как белка в колесе. О том, чтобы после школы пойти во двор, на горку, в кино или просто поболтаться с друзьями по улицам, не может быть и речи – его день расписан по минутам.
Уже с пеленок мы начинаем готовить его «к взрослой жизни»: отправляем сначала в студию раннего развития, затем в многочисленные кружки и спортивные секции, нанимаем репетиторов, пичкаем знаниями и навыками «впрок». Мы мечтаем, чтобы наш ребенок выучил несколько языков, освоил несколько видов спорта, школу закончил экстерном, тогда можно раньше поступить в престижный вуз, а еще лучше – учиться параллельно в двух вузах и к двадцати годам иметь уже два диплома.
Чтобы выполнить эту «программу максимум», мы организуем ребенку «мобильное детство». Мы начинаем тренировать мобильность очень рано и преподносим ее как воспитание гибкости, умения быстро приспосабливаться к новым людям и обстоятельствам. Дети еще совсем крошечные, а мы уже всюду берем их с собой – в другие города, страны, в машину, самолет, ресторан, на шумную вечеринку. Когда они подрастают, мы разрабатываем для них плотный «менеджерский» график: школа, спорт, музыка, языковые курсы и т. д. Как правило, во главе «офиса» встает мама – она отвечает за то, чтобы этот график выполнялся.
«Пытливый детский ум начинает работать, едва ребенок проснется, и работает до тех пор, пока не начинается первый урок».
РобертФрост
Стремление к мобильности особенно ярко проявляется в том, как организованы каникулы. Казалось бы, самое время расслабиться, посидеть дома, пообщаться с друзьями и близкими. Но нет – детей почти всегда куда-то отправляют. Вырабатывается рефлекс: каникулы – развлечения – отъезд. Каникулы дома? Немыслимо! Что за отдых в четырех стенах – нет привлекательности новизны, а возбуждает только новое.
Нам кажется: как интересно живут наши дети, вот если бы нам в детстве обеспечивали столько впечатлений, какими бы мы выросли! Но проходит время, и что мы видим: вместо счастливых, озорных детских глаз – потухшие, вечно недовольный вид, безрадостность, отсутствие желаний, отстраненность.
Ни печали, ни радости
Когда события мелькают одно за другим, как в калейдоскопе, дети эмоционально за этой сменой не успевают. И тогда срабатывает защитный механизм: ребенок может «отгородиться от мира» равнодушием, безразличием, невозмутимым спокойствием. Безразличие проявляется в особом расположении духа – оно «никакое».
Так, одиннадцатилетний мальчик пришел на день рождения к однокласснику. После праздничного обеда дети собрались в парк аттракционов. Но мальчик сказал, что не сможет поехать – ему надо в музыкальную школу, а вечером на занятия по айкидо. При этом он нисколько не расстроился. А на вопрос о том, как он выдерживает такую насыщенную программу, ответил: «Не проблема, привык, это вполне можно проглотить».
Мальчик нашел очень точное слово – «проглотить». Чтобы что-то выделить для себя, прочувствовать, к чему-то прирасти, необходимо время и определенная внутренняя работа. А когда время есть только на то, чтобы «побыстрому проглотить», то в конечном счете все превращается в неважное, банальное, не имеющее особого значения – так что об этом переживать.
На первый взгляд, кажется, что в равнодушии нет ничего страшного – ведь это не агрессия, это не взрывоопасно. Но обычный человеческий контакт для такого ребенка становится проблемой, он закрывается от окружающих, становится «непробиваемым» – от его защитного панциря отскакивает все, что могло бы задеть эмоционально. Ему не хватает непосредственности, воодушевления и, что тревожнее всего, способности радоваться. Он настолько привык быть загруженным, что спокойствие и отдых воспринимаются им как пустота, ему нужны постоянные раздражители. Из состояния блеклого безразличия его может вывести только что-то из ряда вон выходящее, какое-то экстремальное переживание.
Сам по себе
У современного перегруженного, «мобильного» ребенка жизнь настолько быстрая, что он просто не успевает ни к кому и ни к чему по-настоящему привязаться, сформировать эмоциональные связи. Он «не укоренен» в родных стенах, он все время «где-то» – или на занятиях в студии, или в школе, или в гостинице на каникулах.
В доме нет традиций, ритуалов, которые дают почувствовать принадлежность к семье, ребенка ничто не цепляет, ему не о чем скучать. Например, когда-то все члены семьи регулярно собирались за одним столом, и это было своеобразной школой жизни: беседы вели разные поколения, младшим передавались неписаные законы семьи. Сегодня из-за занятости и сложного графика дети и родители редко собираются вместе даже раз в неделю, чтобы поделиться впечатлениями, переживаниями, у них нет общих занятий, совместных дел – каждый живет по своей программе. Порой кажется, что родителям удобно, когда у ребенка нет устоявшихся привычек и привязанностей – ведь с ними придется считаться, а это может противоречить нашим планам.
«Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми».
Оскар Уайльд
А когда время на общение с детьми вдруг появляется, мы засыпаем их «вопросами по существу»: «Чем занимался? Как успехи? На каком ты месте?» Мы не спрашиваем, что ребенок чувствует, нам важно, чего он достиг. Получается, что мы по отношению к детям выполняем роль организаторов, контролеров, администраторов, а роль любящих родителей, эмоционально близких людей уходит на второй план. Как результат – отсутствие эмоционального контакта с детьми. А между тем ребенку такой контакт жизненно необходим
Активные занятия вне дома не позволяют ему после школы с кем-то случайно встретиться. Чтобы пообщаться с друзьями, надо договариваться, подстраиваться под расписание. В таких условиях размывается само понятие дружбы – ну встретились пару раз за месяц, ну вместе куда-то сходили, а общих переживаний, впечатлений, секретов, игр, приключений нет, поэтому нет и настоящей близости.
Развивать укорененность
Нравится нам это или нет, но маленькие дети по своей природе консерваторы. Им нужны постоянство, стабильность, повторяемость, привязанность – к людям, к дому, к вещам, тогда они чувствуют себя в безопасности. Одни и те же вещи, одна и та же дорога в детский сад, в школу, порядок дома сообщают уверенность, которая потом распространяется на социальные отношения. Чтобы познавать мир – сложный и пугающий – ребенку необходимо постоянство эмоциональных связей с его ближайшим окружением, важны ритуалы, которые «стабилизируют» реальность.
Дети пытаются как-то компенсировать свою «безродность»: цепляются за старые вещи – за платьице, из которого они выросли, но которое – они помнят – подарила бабушка, за сломанные машинки, которые стояли в комнате с тех пор, как ребенок себя помнит, за какого-нибудь заштопанного зайца без одного уха, с которым ребенок спал, когда был совсем крошечным. К таким моментам стоит отнестись очень внимательно и не давить на ребенка, заставляя его расставаться с чем-то, что для него значимо и дорого.
Наша задача – давать детям хотя бы немного дома, немного родины, которую они могут познать и охватить взглядом, где им можно быть собой, где они чувствуют себя защищенными, оберегаемыми, где они могут заниматься тем, что им нравится. Детям нужна своя «домашняя территория».
Когда мой сын был маленьким, мы купили новый телевизор, от которого осталась большая коробка. Сын облюбовал ее для игр, и, хотя домашние все время просили коробку выбросить – «Загромоздила всю комнату!», я решила ее оставить. Сын залезал в коробку и пропадал там часами – это было его любимое место, его мир, где он мог укрыться от всех, где его никто не беспокоил. Целый год это был только его дом.
Ценить свободное время
У детей обязательно должно быть свободное время – отдохнуть, поиграть, поскучать, пообщаться, послоняться без дела. Не надо постоянно считать «потраченные впустую» минуты. И конечно, должно быть наше общее время – для общения друг с другом, не структурированное, не регламентированное, не «время в подарок» за успехи и достижения ребенка. Если такого времени у нас не остается, значит пора всерьез об этом задуматься.
Не стоит постоянно стремиться к разнообразию, к разъездам, к смене мест, жить от события к событию, от выходных к выходным. Будни – тоже ценная часть жизни. Школьник наверняка скажет, что будни – это скучно, серо, всегда одно и то же. В этом он берет пример с нас: «Мне нужно куда-то вырваться! Я тут совсем отупею в этих четырех стенах!»
Мы сбегаем от серых будней, а если нет, то непременно ждем «шоколадку» – маленькую награду за стойкость. Так и растут наши дети: привычное, повседневное они способны переносить только за награду. Если мы хотим бороться с привычкой всегда получать «шоколадку», нам нужно вернуть будням их ценность, научить детей получать от них удовольствие. А для этого стоит вовлекаться целиком даже в рутинную работу и вкладывать в нее душу.
«Безделье – счастье детей и несчастье стариков».
Виктор Гюго
По большей части будни состоят из повторяющихся действий – от застилания кровати до подготовки уроков. Но для детей эти ежедневные отработанные ритуалы особенно важны. Их не надо бояться – знакомые ритуалы сковывают не креативность, а хаос. Нужно понимать, что будни, привычные действия дают ребенку уверенность, ощущение предсказуемости, это не просто «мостики» от одного выездного уик-энда до другого. В домашних буднях ребенка складывается его образ жизни. И от нас зависит, каким будет лицо у наших будней, счастливым или нет, сможет ли привычное стать праздником.
Для детей куда полезнее наше умение «быть рядом», причем не только физически, но, главное, эмоционально, чем еще одна развлекательная поездка, новый кружок или спортивная секция.
© Наша Психология, Марина Мелия
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com