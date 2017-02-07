Филипп Экозьянц: “Жиды, вы наглые до гениальности, а украинцы — тупые до слёз!”

Филиппа Экозьянца знают в России, наверное, многие люди. Мне он был знаком ранее как автор ярких, пронзительных и честных политических монологов, записанных на видео и выложенных для всеобщего доступа на "Ютуб". Всякий раз, когда я слушал очередные откровения Филиппа, я непроизвольно думал о том, что у него, должно быть, очень непростая судьба. Ведь так смело и открыто рассказывать народу горькую правду о нашей жизни и подавать её в качестве лекарства для людского сознания могут только пророки, а их, как мы знаем из религиозной литературы, Бог посылает на землю в особых случаях. Когда какой-либо народ по своей беспечности или глупости (или по причине того и другого вместе) приблизился к краю пропасти, и надо как можно скорее отводить его от этого края, чтобы он не погиб...

Сегодня что-то дёрнуло меня поинтересоваться биографией Филиппа Экозьянца, и оказалось, что он и вправду, да, да, самый настоящий пророк, живущий в наше время на Украине, где сейчас идёт кровопролитная Гражданская война и еврейская власть проводит геноцид славянского населения...

Ниже я хочу поделиться с читателями своим личным открытием Филиппа Экозьянца, которое я озаглавил "Путь от певца до пророка!"

Таким я раньше не знал его: "Карузо":

История родного деда Филиппа Экозьянца, который пережил чудовищный геноцид армян 1915 года. В течение короткого времени, менее чем за месяц, тогда было убито турками около 2.000.000 армян, включая женщин, стариков и детей.

Видео ниже: Филипп Экозьянц: "Истинная суть проекта Украина":

Если совсем коротко: "по замыслу устроителей Нового Мирового Порядка Украина должна была стать плацдармом для нападения Запада на Россию".

Филипп Экозьянц: "нам нужно объединиться в борьбе с истинным врагом":

Когда я смотрел музыкальный клип, показанный в этом ролике и созданный Филиппом Экозьянцем, я отчётливо понимал, что в нём говорит голос крови, которая досталась ему от его деда Мелькиседека из Эрзрума, пережившего армянский геноцид 1915 года. Дед сумел тогда выжить и добраться до украинского Харькова, где потом и родился на свет Филипп Экозьянц... Сам же Филипп видит сегодняшние события на Украине и ощущает трагедию украинского народа так, будто бы это не его дед, а он лично пережил 102 года назад резню турками 2 миллионов армян...

Собственно этот "голос крови" и объясняет, почему Филипп Экозьянс один из немногих, кто может сегодня открыто, пользуясь средствами массовой информации, говорить правду, какая она есть, подавая её не как зло, не как провокацию для всё новых и новых кровопролитий, а как лекарство для лечения человеческих душ...

А это обращение Филиппа Экозьянца к жидам самого дорого стоит: "Жиды, вы наглые до гениальности, а украинцы — вы тупые до слёз!"

Если выше в видео представлено послание Филиппа Экозьянца к Жидам, то ниже представлено его обращение к Евреям: "Почему эта война никогда не кончается..."

Дойдут ли до людей эти правильные слова современного пророка? — вот о чём я сейчас думаю. Я полагаю, что каждый разумный человек, кого не оставили равнодушным откровения Филиппа Экозьянца, может помочь его святому делу, совершаемому во благо всего человечества. Для этого надо совсем немного — сделать хотя бы копию этой публикации в других СМИ и дать ссылку на неё всем своим друзьям.

Чем больше людей узнает эту правду, тем больше будет на земле армия просвещённых словом истины миротворцев...

7 февраля 2017 г. Мурманск. Антон Благин