Джулия Робертс: что важнее внешней красоты

© Джулия Робертс / beauty

«Совершенство – это болезнь, которой страдают многие нации. Мы наносим тонну макияжа на наши лица. Мы регулярно вкалываем что-нибудь себе в лицо и морим себя голодом, ради идеальных форм.Мы всё время хотим исправить то, что в этом не нуждается. А то, о чём мы должны заботиться в первую очередь, остается без нашего внимания.Знаете, что это?Речь идет о нашей душе. Именно она нуждается в более тщательном уходе и заботе. И пришло время ею заняться. Я бы хотела понять простую вещь: как вы можете все время ждать, что кто-то вас полюбит, если вы сами себя полюбить не можете? Перекраивая свою внешность, разве можно сказать, что вы довольны собой? Ответ простой: нет.Вы должны понимать, что не имеет значения, как вы выглядите снаружи, если внутри у вас пустота.Сегодня я заявляю: я больше не буду делать макияж, я не хочу носить чужое лицо. Настало время сбросить маски. Я в курсе, что у меня есть морщины, но я хочу их видеть. Ведь это в первую очередь настоящая я. И я хочу, чтобы вы принимали меня такой, какая я есть.Сегодня все сошли с ума и помешались на внешности. Вы не представляете какой доход зарабатывают косметологические и косметические компании после того, как им удалось вбить вам в голову, что вам срочно нужно вкладывать финансы, чтобы оттянуть то, что по истине неизбежно.Вы действительно считаете, что должны прибегать к нездоровым, болезненным процедурам, которые якобы делают вас лучше, моложе.Принципы красоты 21-го века четко можно определить как ненормальные. Это красота на стероидах, которая, как вирус, распространяется по всему миру. Это же ужас!Когда же вы поймете, что эти искусственно созданные правила правят миром и держат нас в плену иллюзий по поводу своих внешних данных?Мы не можем просто наслаждаться своим естеством, мы обязаны следовать тем канонам красоты, которые нам навязало современное общество.Но знаете что? Я от этого устала. И я выбираю сказать себе: стоп. И попросить всех вокруг остановиться и вспомнить, кто мы есть на самом деле и чего же мы действительно хотим в этой жизни.Никто и никогда не сможет на 100% соответствовать критериям красоты. Внешняя оболочка – это последнее, что нас должно интересовать в других людях. Только наша душа имеет значение – запомните это навсегда».

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com