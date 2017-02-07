Джулия Робертс: что важнее внешней красоты
14:03. 7 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Актриса Джулия Робертс удалила свой аккаунт из социальной сети Instagram и обратилась ко всем женщинам и представителям бьюти-мира. Она призывает обратить свое внимание на душу и перестать так переживать касательно собственной внешности, недостатков и процессов старения, которые неизбежны.
«Совершенство – это болезнь, которой страдают многие нации. Мы наносим тонну макияжа на наши лица. Мы регулярно вкалываем что-нибудь себе в лицо и морим себя голодом, ради идеальных форм.
Мы всё время хотим исправить то, что в этом не нуждается. А то, о чём мы должны заботиться в первую очередь, остается без нашего внимания.
Знаете, что это?
Речь идет о нашей душе. Именно она нуждается в более тщательном уходе и заботе. И пришло время ею заняться. Я бы хотела понять простую вещь: как вы можете все время ждать, что кто-то вас полюбит, если вы сами себя полюбить не можете? Перекраивая свою внешность, разве можно сказать, что вы довольны собой? Ответ простой: нет.
Вы должны понимать, что не имеет значения, как вы выглядите снаружи, если внутри у вас пустота.
Сегодня я заявляю: я больше не буду делать макияж, я не хочу носить чужое лицо. Настало время сбросить маски. Я в курсе, что у меня есть морщины, но я хочу их видеть. Ведь это в первую очередь настоящая я. И я хочу, чтобы вы принимали меня такой, какая я есть.
Сегодня все сошли с ума и помешались на внешности. Вы не представляете какой доход зарабатывают косметологические и косметические компании после того, как им удалось вбить вам в голову, что вам срочно нужно вкладывать финансы, чтобы оттянуть то, что по истине неизбежно.
Вы действительно считаете, что должны прибегать к нездоровым, болезненным процедурам, которые якобы делают вас лучше, моложе.
Принципы красоты 21-го века четко можно определить как ненормальные. Это красота на стероидах, которая, как вирус, распространяется по всему миру. Это же ужас!
Когда же вы поймете, что эти искусственно созданные правила правят миром и держат нас в плену иллюзий по поводу своих внешних данных?
Мы не можем просто наслаждаться своим естеством, мы обязаны следовать тем канонам красоты, которые нам навязало современное общество.
Но знаете что? Я от этого устала. И я выбираю сказать себе: стоп. И попросить всех вокруг остановиться и вспомнить, кто мы есть на самом деле и чего же мы действительно хотим в этой жизни.
Никто и никогда не сможет на 100% соответствовать критериям красоты. Внешняя оболочка – это последнее, что нас должно интересовать в других людях. Только наша душа имеет значение – запомните это навсегда».
© Джулия Робертс / beauty
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com