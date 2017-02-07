Борьба с тайным влиянием России на другие страны и народы

Мы проводим в Европе тренинги сбежавших журналистов и тех, кто затем собирается вернуться на Родину. Мы поддерживаем ряд русскоязычных новостных организаций в Прибалтике и других странах, граничащих с Россией. Эти СМИ обращаются к русскоязычному населению и противостоят российской пропаганде. Кроме того, мы поддерживаем русскоязычное вещание на Украине – это производит некоторый эффект и в России…

Энн Холл, посол США в Литве