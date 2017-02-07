Борьба с тайным влиянием России на другие страны и народы
21:59. 7 февраля 2017 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О новой структуре, которая должна будет бороться с российской пропагандой.
Борьба с тайным влиянием России на другие страны и народы
В своей статье издание Daily Beast пишет, что пока Дональд Трамп планирует дружить с Россией, Конгресс США выделяет деньги на ведение информационной войны с Россией. На реализацию законопроекта о наращивании антироссийской пропаганды, внесенного в марте 2016, уже выделили $160 миллионов. Эта сумма может увеличиться до $260 миллионов в случае принятия закона. Деньги пойдут на такие сайты, как Bellingcat и StopFake.
Президентская кампания 2016 года, считает Daily Beast, показала, что информационное оружие весьма эффективно. Karl Altau, директор Объединенного Балтийского Американского национального комитета (Joint Baltic American National Committee), который выступает против "российской пропаганды" говорит о национальной угрозе.
Правительство Соединенных Штатов тратит десятки миллионов долларов на контрпропаганду. Палата представителей США в декабре 2016 года одобрила законопроект о создании специального комитета для борьбы с "тайным влиянием России на другие страны и народы". Он будет "разоблачать обман, коррупцию, выявлять агентов влияния и нарушение прав человека" со стороны России. О создании структуры стало известно из опубликованного проекта бюджета американских разведывательных служб на финансовый 2017 год.
Документ содержит не только информацию о планируемом бюджете ведомства, но и включает в себя положение о создании специального межведомственного органа, который будет направлен на борьбу с влиянием России на другие страны.
Согласно документу, группа будет состоять из представителей Национальной разведки, Госдепартамента, Министерства обороны, Минфина, офиса генерального прокурора, Министерства энергетики и Федерального бюро расследований. Подчеркивается, что встречи комитета будут регулярными. Он ежегодно будет обязан отчитываться о проделанной работе перед Конгрессом, сообщая о предпринимаемых российскими властями попытках повлиять на политическую обстановку в мире. Помимо описания способов скрытого влияния России комитет должен будет отслеживать возникающие тенденции и анализировать ситуацию в сравнении с предыдущим годом. До этого Конгресс США уделял большое внимание информационному влиянию на русскоязычных граждан в различных странах.
"Strategy to respond to Russian Federation-supported information and propaganda efforts directed toward Russian-speaking communities in countries bordering the Russian Federation".
Стратегия по реагированию на информационные и пропагандистские усилия Российской Федерации, направленные на русскоязычные общины в странах, граничащих с Российской Федерацией.
Так на подготовку в Литве "журналистов" для борьбы с Россией выделялись весьма неплохие средства, но и этого им казалось мало. 8 июня 2016 года помощник госсекретаря США Виктория Нуланд посетовала, что $100 млн. на "борьбу с российской пропагандой" мало. На что уходили деньги, рассказала посол в Литве:
Мы проводим в Европе тренинги сбежавших журналистов и тех, кто затем собирается вернуться на Родину. Мы поддерживаем ряд русскоязычных новостных организаций в Прибалтике и других странах, граничащих с Россией. Эти СМИ обращаются к русскоязычному населению и противостоят российской пропаганде. Кроме того, мы поддерживаем русскоязычное вещание на Украине – это производит некоторый эффект и в России…
Энн Холл, посол США в Литве
Что касается Прибалтики, то "российскую пропаганду" в Литве находят в самых неожиданных местах. Кандидат в депутаты сейма Лауринас Касчюнас назвал российский мультфильм "Маша и Медведь" информационной диверсией и новым пропагандистским оружием Кремля. Эксперт-политолог также заявил, что и шоу КВН несет в себе "закодированные политические послания, которые часто политики используют в предвыборной борьбе".
Новый Центр Глобального участия (Global Engagement Center, GEC) размещается в здании Государственного департамента. И как пишет Daily Beast гранты пойдут "независимым организациям", таким как Bellingcat и StopFake.
Но с приходом к власти Трампа, отношения США и России могут измениться. Закон об информационной войне против России может быть не подписан новым президентом США. И тогда GEC будет воевать с ДАИШ, как и написано на сайте Центра. К слову, о России там ни строчки. Будет ли Конгресс США перечить президенту США? Посмотрим.
http://ru-codryzestvo.livejournal.com/47
PS. Несколько запоздавшее мероприятие, учитывая продолжающуюся в штатах истерику на тему "Россия взломала выборы", но в принципе оно станет логичным дополнением для уже развернутых центров информационно-психологической войны. Его принципиальное отличие в том, что уже действующие структуры, были в основном направлены на Украину, Россию и Восточную Европу. В данном случае, речь идет о более системном подходе, в рамках которого предполагается не недооценивать возможности РФ в плане ведения информационно-психологических операций сопровождающих идущие гибридные войны на Украине и в Сирии, включая территорию США и Западной Европы. Перспективы такой структуры будут напрямую зависеть от того, в каком ключе к лету 2017 года будут развиваться отношения России и США.
Источник: colonelcassad.livejournal.com