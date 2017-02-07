БМД-5 – новое поколение российских боевых машин десанта (defence24.pl) + комментарии

На Волгоградском Тракторном заводе уже некоторое время идут работы над новой конструкцией гусеничной боевой машины десанта, создаваемой в опоре на требования, выработанные российскими воздушно-десантными войсками (ВДВ). Предварительно принято обозначение новой машины как БМД-5.

Из появившейся информации следует, что нынешняя конструкция более старых машин БМД-1/2/3/4 и наисовременнейшего на данное время эксплуатируемого варианта БМД-4М отброшена. В семействе этих машин моторный отсек был сзади, что было причиной того, что десант для посадки и высадки использовал люки, расположенные вверху корпуса. Ограничения по массе, установка башенок для экипажа, малые размеры этих машин были причиной не только дискомфорта в использовании, проблем с эксплуатацией, но и недостаточного уровня защиты, даваемой этими конструкциями.

В новом БМД-5 будет классическая схема с моторным отсеком спереди, боевым – посередине, и десантным – сзади. Машина должна быть больше своих предшественников, что значительно улучшит комфорт экипажа и перевозимого десанта, и при этом новая конструкция обеспечит увеличенный уровень защиты (особенно спереди). При этом вся новая конструкция будет иметь повышенный уровень баллистической и противоминной защищенности.

Очередной новинкой является использование впервые в БМД беспилотной башни, но с сохранением вооружения с БМД-4М. таким образом, это и далее будет 100-мм нарезное орудие 2А70 (22 снаряда в комплекте), 30-мм автоматическая пушка 2А70 (500 снарядов), смонтированная справа от орудия, и 7,62-мм пулемет ПКТМ (2000 патронов) слева от него. Из 2А70 можно также стрелять противотанковыми управляемыми ракетами 9М117 «Бастион» (8 штук). На башне будет смонтирована пусковая установка шести 81-мм дымовых гранат 3D6M, а также говорится о перспективной активной системе защиты машины.

Башня может управляться с помощью выносной панели, использующей цифровую систему, позволяющую полностью реализовать все возможности использования башни.

Цифровая система управления огнем «Витязь» нового поколения должна обеспечить высокую вероятность поражения различных стационарных и движущихся целей (в том числе медленно летящих воздушных объектов). Система полностью автоматизирована, оснащена автозаписью и защищена от помех. Командир и наводчик будут располагать полностью стабилизированными, идентичными прицелами «Кречет» с камерами дневными, тепловизионными, и лазерными дальномерами, что делает возможной работу в режиме «охотник-убийца» („hunter – killer”). Сама башня уже демонстрировалась на БМП-3М-100 «Драгун».

Десант будет располагать люками, находящимися в потолке корпуса, и задней гидравлической рампой. Такая конструкция увеличить безопасность десанта во время его высадки.

БМД-5 будет тяжелее и больше, чем нынешняя новейшая БМД-4М. в связи с этим возникает несколько вопросов. Первый связан с видом транспортировки новых машин. Думается, что десантирование таких машин скорее не будет практиковаться. Они могут быть использованы как машины второго удара, перевозимые новыми (или модернизированными) транспортными самолетами, в том числе планируемыми к возобновлению производства тяжелыми Ан-124М.

Второй вопрос касается преодоления водных преград. На данный момент какая-либо информация на эту тему отсутствует (предшественники имели смонтированные гребные винты), но кажется, что машина с точки зрения массы и требований авиатранспорта будет лишена этой возможности.

Третий вопрос касается самой цели начала работ над новой конструкцией. На Волгоградском Тракторном заводе спроектированы и

Выпускались БМД-1/2/3/4, но новейшие БМД-4М производятся на «Курганмашзаводе». Поэтому неизвестно, не имеем ли мы пока дело (кроме долгосрочных планов ВДВ, касающихся новых машин) с соперничеством двух конкурентов.

ВДВ обладает до 2000 БМД разных вариантов. В основном это БМД-2, но есть и более старые БМД-1П/ПК. Один батальон эксплуатирует 32 БМД-4 «Бахча-У», а также около 200 БМД-2 модернизированы до версии БМД-2М.

В 2016 году «десантники» (использовано русское слово – прим.) получили более 60 БМД-4М (ранее их было около 32) и гусеничных бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка-М». согласно нынешним планам до 2025 года ВДВ получит 700 БМД-4М.

комментарии

Afgan

А в нашем МО вообще рассматривается сценарий десантирования значительного количества российских ВДВ, поддерживаемых БМД, в тыл наших войск, к примеру – к западу от Варшавы? Рассмотрен ли такой вариант при создании территориальных войск?

No Doubt

Такие десанты всегда принимаются во внимание, но их вероятность равна нулю. При теперешних ПВО такие операции были бы самоубийством. Последнее «боевое» десантирование крупных сил делали американцы в Ираке, но количество сил обеспечения безопасности было настолько велико, что вся эта операция не имела смысла. Сейчас десантирование выполняется только в тактических операциях, а подразделения трактуются только как силы быстрого реагирования.

tak pytam

А на вооружении польской армии и других армий Североатлантического Пакта находятся БМД такого типа?

as

Нет. Это типично восточная идея. НАТО обладает легкими машинами для классической перевозки самолетам и вертолетами.

erk

А почему российская БМД вооружена 100-мм и 30-мм, а западные – только 30-мм?

Karamba.

Через год в России появится С-900, потом БМД-27. Шпион в моей голове как-то очкует.

rolo

«Spike» — и нет проблем.

Autor komentarza

««Spike» — и нет проблем». Дорогой мой, для начала надо их иметь. Производство идет вяло, и до удовлетворения потребностей Армии далеко, не говоря уже о территориальных войсках. Более дешевый «Пират», кроме вкачанной в проект горы денег, годами как-то не может уродиться (что достаточно скандально). Чего-то вроде «Карла Густава» у нашей армии вообще нет. Поэтому, может быть, русские с этим новым БМД не так глупы, как нам кажется?

Bartek

«Пират» — украинская разработка, поэтому в Польше он даже не производится, а на «Spike» попросту никогда не было больших заказов – это будет только когда начнется производство башен ZSSW-30, и может, в конце концов, что-то сдвинется в вопросе вертолетов (боевых, многоцелевых), и производство этих «Spike» раскрутится.

Teodor

БМД4 – «благодаря эффективной системе насосов на борту даже 30% потеря плавучести не грозит затоплению машины» — я так думаю, что как они сделают платформу сзади, то будут вынуждены улучшить систему помп :D. А ужу как сделают, то независимый водоструйный привод гарантирован! Как видно, каждая подлодка должна иметь люки сверху,чтобы ее не залило, поэтому на водонепроницаемые шлюзы не стоит там рассчитывать, потому что нет места.

Teodor

БМД-4 – «Корпус сварен из плит из алюминиевых сплавов».

krzysiek84

Интересно, раз алюминий, то можно ли его продырявить шуруповертом?

janusz 94

krzysiek84 – но, наверное, если ты их только в ALDIK купишь (сеть польских продуктовых гипермаркетов – прим.)

ryszard56

И вот это – вооружение, а у нас только болтовня и аналитика.

Podbipięta

У «Драгуна» тоже привод спереди, больший корпус и беспилотная башня, так поэтому в чем дело?

były_kanonier

«Драгун» — это модификация БМП серии БМП-3/3M, весящая со стандартной башней около 21 тонны. БМД – боевая машина десанта, у которых до сих пор двигатель был сзади. «5» даже в сравнении с «4» можно определить, как новую машину. Она явно будет легче «Драгуна». Для сравнения – БМД-4М весит всего 13,5 тонн.

Admin

Габариты и вытекающие отсюда возможности размещения десанта (количество десантников). На Драгуне броня будет мощнее, тяжелее, 2 дополнительных пехотинца, больше вооружения и т.д. Эта новая БМД-5 будет, несмотря на большие размеры и вес, все еще приспособлена для десантирования на платформах. Это критически важное требование ВДВ, и нет речи об отказе от него.

Также первый вопрос как-то не особо уместен… это означает какие-то перемены, а их не будет. Я бы модифицировал ее с точки зрения возможности перевозки этих машин нынешними транспортниками, но здесь скорее главным транспортником будет Ил-76, может в версии поновее, с более мощными двигателями. Этих Ан-124 маловато, если возобновят производство – то лет через пять или больше, но и так этого не хватит для удовлетворения десантников.

От плавания тоже скорее они не откажутся, потому что эти машины должны быстро преодолевать все преграды, а ее главным преимуществом должна быть именно возможность маневрирования на любой территории.

naiwny

То, что я вижу на фото, выглядит как БМД-10 космически-воздушных сил. Я предлагаю притормозить и слегка дистанцироваться. Фактом является то, что при принятии на вооружение обычно запускается программа модернизации или исследовательская программа для разработки следующего поколения, но именно этом конкретном случае необходимо еще слегка подождать это новое чудо ВПК.

оригинал defence24.pl/541442,bmd-5-n…

Источник: nnm.me