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Зачем было тащить на Луну тяжелый, но хилый луномобиль?

17:29. 6 февраля 2017 Просмотров - 191 Нет комментариев Опубликовал:

Ну не могли американцы отказать себе в счастье прокатиться по Луне «с ветерком». Удовольствие более чем сомнительное с точки зрения исследовательской работы, зато крайне зрелищное. Впрочем, погоня за спецэффектами сыграла с ними очередную злую шутку.

Зачем было тащить на Луну тяжелый, но хилый луномобиль?

Луномобиль (архив НАСА)

Из энциклопедии «Космонавтика»: «Американские астронавты в 1971-72 гг. при трех последних экспедициях на космических кораблях «Аполлон-15», «Аполлон-16» и «Аполлон-17» использовали для передвижения по поверхности Луны в районе посадки лунный самоходный аппарат «Ровер», доставляемый на Луну в одном из отсеков лунной кабины.

Продолжение. Начало:
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Двухместный самоходный аппарат, четырехколесный. Проектная максимальная скорость – 13 км/ч, фактически была достигнута скорость 18 км/ч (при спуске со склона). Ресурс хода – 65 км (фактический пробег составил: при полете корабля «Аполлон-15» – 27,2 км, «Аполлон-16» – 27,1 км, «Аполлон-17» – 35,7 км). Радиус разворота – 6 м, тормозной путь – примерно 3 м. Лунный самоходный аппарат рассчитан на преодоление склонов крутизной до 20°, препятствий высотой до 0,3 м и трещин шириной до 0,7 м.

Зачем было тащить на Луну тяжелый, но хилый луномобиль?

Джеймс Ирвин работает на луномобиле, «Аполлон-16» (архив НАСА)

Масса нагруженного лунного самоходного аппарата – 725 кг (в т. ч. собственно «Ровер» – 211, астронавты с ранцевыми системами жизнеобеспечения – 364, научные приборы – 54, съемочное и связное оборудование – 69, образцы лунных пород и пр. – остальное).

Длина лунного самоходного аппарата – 3,1 м, ширина – 2,1 м, высота – 1,1 м, ширина колеи – 1,83 м, ширина каждого из четырех колес – 0,23 м, диаметр колеса – 0,81 м.

Рама лунного самоходного аппарата и кресла трубчатой конструкции – из алюминиевого сплава, сиденья и спинки – из нейлона. Полосы клейкого материала на спинке позволяют фиксировать ранцевую систему жизнеобеспечения, предусмотрены также привязные ремни из ребристого нейлона и пылезащитные крылья.

Подвеска колес – торсионная. Все колеса – ведущие. Ободья сплетены из проволоки диаметром 0,84 мм с цинковым покрытием. К ободу приклепаны полосы из титанового сплава для защиты от истирания и улучшения сцепления с грунтом.

В ступицу вмонтирован электродвигатель мощностью 183,9 Вт, связанный с одноступенчатым редуктором (передаточное число – 80:1). Дополнительно имеются передний и задний электродвигатели (по 73,5 Вт, передаточное число редуктора – 257:1), соединенные с колесами специальными тягами и обеспечивающие разворот.

Для электропитания лунного самоходного аппарата служат две неподзаряжаемые серебряно-цинковые батареи, ресурс каждой – 121 А'ч, мощность – 150 Вт, номинальное напряжение – 36 В, рабочая температура – 4-52°С.

На пульте размещены: спидометр (градуированный от 0 до 20 км/ч); индикатор дифферента и крена (градуированный от +25° до -25°С); индикатор курса с азимутальным лимбом и цифровыми указателями азимута, пройденного пути и удаления от лунной кабины по прямой; панель аварийной системы сигнализации о выходе из строя батарей, электродвигателей и др.

Для управления «Ровером» служит штурвальная колонка самолетного типа, расположенная между креслами. Отклонением колонки вперед-назад регулируется скорость хода, поворотом относительно оси – поворот лунного самоходного аппарата. Кнопка в основании колонки служит для переключения с переднего на задний ход. Торможение лунного самоходного аппарата производится изменением направления тока в электродвигателях».

Зачем было тащить на Луну тяжелый, но хилый луномобиль?

Астронавт «Аполлон-16» Чарльз Дюк стоит у луномобиля (архив НАСА)

Первое, что бросается в глаза, – откровенная «хилость» луномобиля. Все четыре двигателя на его колесах в сумме дают аккурат 1 (одну) лошадиную силу. Но это – исполнительные двигатели, они бы такую мощность, может, и взяли бы, да только кто же им позволит? Ведь суммарная мощность двух батарей – 300 Вт, т. е. всего 0,4 л. с. Масса этой «шайтан-арбы» – как у «Запорожца», и всего на центнер меньше, чем у «Жигулей», а мощность – 0,4 л. с.? Я поискал в доме бытовой прибор с мощностью как у американского луномобиля. Дрель – 750 Вт, принтер – 700 Вт, мясорубка – 420 Вт, наконец, старая кофемолка – 115 Вт. Вы можете себе представить «Запорожец», который ехал бы по сухому песку с двигателем не в 30 кВт, а 0,3 кВт? Специалисты НАСА скажут, что я ничего не понимаю в луномобилях, что на Луне «Ровер» быстро ездил по песку, оставляя глубокие колеи, лихо взбирался на горки и т. д. Я это тоже видел. Но то – кино! А я – про жизнь.

Зачем было тащить на Луну тяжелый, но хилый луномобиль?

Луномобиль (архив НАСА)

Возьмите секундомер с рулеткой и взбегите на один пролет лестничного марша как можно быстрее. Замерьте время, которое понадобилось, и высоту пролета. Затем свой вес (в килограммах) умножьте на высоту пролета (в метрах) и разделите на время (в секундах) и на 75. Уверен, что результат (ваша мощность в лошадиных силах) будет больше единицы. И в этом нет ничего странного: любой человек без проблем может развить мощность в 1 л. с., тренированные люди развивают мощность в несколько лошадиных сил, а спортсмены – до 10. Спросите себя: зачем было тащить на Луну телегу массой в 210 кг, т. е. в полтора раза больше, чем масса обоих астронавтов, если каждый из них может длительно развивать мощность (скажем, при ходьбе) большую, чем мощность этой «тачки»?

Зачем было тащить на Луну тяжелый, но хилый луномобиль?

Колесо луномобиля (архив НАСА)

Велосипедист-любитель без проблем развивает скорость 30 км/ч. При скорости луномобиля (10 км/ч) велосипедист тратит энергии столько же, сколько и при обычной ходьбе, при скорости 5 км/ч – в 4 раза меньше. Т. е. если бы дело действительно шло о Луне, то американские инженеры соединили бы вместе два велосипеда и заставили астронавтов крутить педали, при этом тележка была бы в 10 раз легче «Ровера», а мощность ее – в 10 раз больше.

Впрочем, подобное сооружение наверняка не впечатлило бы Стэнли Кубрика (напоминаем, есть заслуживающая доверия информация, что грандиозную лунную постановку-мистификацию по просьбе американского руководства срежиссировал именно он): ему требовалось показать автомобильную мощь США. Но чтобы придать той телеге мощность хотя бы в 4 л. с., на нее нужно было грузить 300 кг батарей. Вот американские жулики и выкрутились: батарей загрузили 30 кг, а эфир заполнили болтовней о бешеной скорости этого агрегата. Перефразируя известный анекдот: луномобиль был «сильный», но не мощный.

Зачем было тащить на Луну тяжелый, но хилый луномобиль?

Юджин Сернан на луномобиле (архив НАСА)

Есть и еще нестыковочки. На некоторых фотографиях луномобиля обращаешь внимание на колеи от колес. Вернее, на полное их отсутствие. Следов от ног астронавтов – сколько угодно, а от колес – нет! Ни спереди, ни сзади! Как луномобиль оказался в данном конкретном месте, не оставив следов своего прибытия? Не иначе по воздуху прилетел. Точнее, по вакууму: на Луне ведь нет воздуха…

А скорее всего, это – просто макет, который принесли на руках и установили в качестве декорации. Кроме того, при лунном притяжении пыль из-под колес должна лететь на метры вверх, а она, чертовка, поднимается совсем невысоко, как и положено на Земле.

И еще: луномобиль трехметровой длины никак не мог поместиться в тот отсек лунного модуля, где, согласно отчетам НАСА, находился во время полета. Длина того отсека – всего-то полтора метра.

Источник: nnm.me

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