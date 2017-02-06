Зачем было тащить на Луну тяжелый, но хилый луномобиль?

Ну не могли американцы отказать себе в счастье прокатиться по Луне «с ветерком». Удовольствие более чем сомнительное с точки зрения исследовательской работы, зато крайне зрелищное. Впрочем, погоня за спецэффектами сыграла с ними очередную злую шутку.

Из энциклопедии «Космонавтика»: «Американские астронавты в 1971-72 гг. при трех последних экспедициях на космических кораблях «Аполлон-15», «Аполлон-16» и «Аполлон-17» использовали для передвижения по поверхности Луны в районе посадки лунный самоходный аппарат «Ровер», доставляемый на Луну в одном из отсеков лунной кабины.

Двухместный самоходный аппарат, четырехколесный. Проектная максимальная скорость – 13 км/ч, фактически была достигнута скорость 18 км/ч (при спуске со склона). Ресурс хода – 65 км (фактический пробег составил: при полете корабля «Аполлон-15» – 27,2 км, «Аполлон-16» – 27,1 км, «Аполлон-17» – 35,7 км). Радиус разворота – 6 м, тормозной путь – примерно 3 м. Лунный самоходный аппарат рассчитан на преодоление склонов крутизной до 20°, препятствий высотой до 0,3 м и трещин шириной до 0,7 м.

Масса нагруженного лунного самоходного аппарата – 725 кг (в т. ч. собственно «Ровер» – 211, астронавты с ранцевыми системами жизнеобеспечения – 364, научные приборы – 54, съемочное и связное оборудование – 69, образцы лунных пород и пр. – остальное).

Длина лунного самоходного аппарата – 3,1 м, ширина – 2,1 м, высота – 1,1 м, ширина колеи – 1,83 м, ширина каждого из четырех колес – 0,23 м, диаметр колеса – 0,81 м.

Рама лунного самоходного аппарата и кресла трубчатой конструкции – из алюминиевого сплава, сиденья и спинки – из нейлона. Полосы клейкого материала на спинке позволяют фиксировать ранцевую систему жизнеобеспечения, предусмотрены также привязные ремни из ребристого нейлона и пылезащитные крылья.

Подвеска колес – торсионная. Все колеса – ведущие. Ободья сплетены из проволоки диаметром 0,84 мм с цинковым покрытием. К ободу приклепаны полосы из титанового сплава для защиты от истирания и улучшения сцепления с грунтом.

В ступицу вмонтирован электродвигатель мощностью 183,9 Вт, связанный с одноступенчатым редуктором (передаточное число – 80:1). Дополнительно имеются передний и задний электродвигатели (по 73,5 Вт, передаточное число редуктора – 257:1), соединенные с колесами специальными тягами и обеспечивающие разворот.

Для электропитания лунного самоходного аппарата служат две неподзаряжаемые серебряно-цинковые батареи, ресурс каждой – 121 А'ч, мощность – 150 Вт, номинальное напряжение – 36 В, рабочая температура – 4-52°С.

На пульте размещены: спидометр (градуированный от 0 до 20 км/ч); индикатор дифферента и крена (градуированный от +25° до -25°С); индикатор курса с азимутальным лимбом и цифровыми указателями азимута, пройденного пути и удаления от лунной кабины по прямой; панель аварийной системы сигнализации о выходе из строя батарей, электродвигателей и др.

Для управления «Ровером» служит штурвальная колонка самолетного типа, расположенная между креслами. Отклонением колонки вперед-назад регулируется скорость хода, поворотом относительно оси – поворот лунного самоходного аппарата. Кнопка в основании колонки служит для переключения с переднего на задний ход. Торможение лунного самоходного аппарата производится изменением направления тока в электродвигателях».

Первое, что бросается в глаза, – откровенная «хилость» луномобиля. Все четыре двигателя на его колесах в сумме дают аккурат 1 (одну) лошадиную силу. Но это – исполнительные двигатели, они бы такую мощность, может, и взяли бы, да только кто же им позволит? Ведь суммарная мощность двух батарей – 300 Вт, т. е. всего 0,4 л. с. Масса этой «шайтан-арбы» – как у «Запорожца», и всего на центнер меньше, чем у «Жигулей», а мощность – 0,4 л. с.? Я поискал в доме бытовой прибор с мощностью как у американского луномобиля. Дрель – 750 Вт, принтер – 700 Вт, мясорубка – 420 Вт, наконец, старая кофемолка – 115 Вт. Вы можете себе представить «Запорожец», который ехал бы по сухому песку с двигателем не в 30 кВт, а 0,3 кВт? Специалисты НАСА скажут, что я ничего не понимаю в луномобилях, что на Луне «Ровер» быстро ездил по песку, оставляя глубокие колеи, лихо взбирался на горки и т. д. Я это тоже видел. Но то – кино! А я – про жизнь.

Возьмите секундомер с рулеткой и взбегите на один пролет лестничного марша как можно быстрее. Замерьте время, которое понадобилось, и высоту пролета. Затем свой вес (в килограммах) умножьте на высоту пролета (в метрах) и разделите на время (в секундах) и на 75. Уверен, что результат (ваша мощность в лошадиных силах) будет больше единицы. И в этом нет ничего странного: любой человек без проблем может развить мощность в 1 л. с., тренированные люди развивают мощность в несколько лошадиных сил, а спортсмены – до 10. Спросите себя: зачем было тащить на Луну телегу массой в 210 кг, т. е. в полтора раза больше, чем масса обоих астронавтов, если каждый из них может длительно развивать мощность (скажем, при ходьбе) большую, чем мощность этой «тачки»?

Велосипедист-любитель без проблем развивает скорость 30 км/ч. При скорости луномобиля (10 км/ч) велосипедист тратит энергии столько же, сколько и при обычной ходьбе, при скорости 5 км/ч – в 4 раза меньше. Т. е. если бы дело действительно шло о Луне, то американские инженеры соединили бы вместе два велосипеда и заставили астронавтов крутить педали, при этом тележка была бы в 10 раз легче «Ровера», а мощность ее – в 10 раз больше.

Впрочем, подобное сооружение наверняка не впечатлило бы Стэнли Кубрика (напоминаем, есть заслуживающая доверия информация, что грандиозную лунную постановку-мистификацию по просьбе американского руководства срежиссировал именно он): ему требовалось показать автомобильную мощь США. Но чтобы придать той телеге мощность хотя бы в 4 л. с., на нее нужно было грузить 300 кг батарей. Вот американские жулики и выкрутились: батарей загрузили 30 кг, а эфир заполнили болтовней о бешеной скорости этого агрегата. Перефразируя известный анекдот: луномобиль был «сильный», но не мощный.

Есть и еще нестыковочки. На некоторых фотографиях луномобиля обращаешь внимание на колеи от колес. Вернее, на полное их отсутствие. Следов от ног астронавтов – сколько угодно, а от колес – нет! Ни спереди, ни сзади! Как луномобиль оказался в данном конкретном месте, не оставив следов своего прибытия? Не иначе по воздуху прилетел. Точнее, по вакууму: на Луне ведь нет воздуха…

А скорее всего, это – просто макет, который принесли на руках и установили в качестве декорации. Кроме того, при лунном притяжении пыль из-под колес должна лететь на метры вверх, а она, чертовка, поднимается совсем невысоко, как и положено на Земле.

И еще: луномобиль трехметровой длины никак не мог поместиться в тот отсек лунного модуля, где, согласно отчетам НАСА, находился во время полета. Длина того отсека – всего-то полтора метра.

Источник: nnm.me