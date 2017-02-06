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Вставай, страна огромная, на бой с алкогольной мафией!

09:39. 6 февраля 2017 Просмотров - 66 2 коммент. Опубликовал:
Нет, совсем не зря говорят, что информация – она витает в воздухе. В эфире?!

Публикациями о вреде алкоголя вроде бы не злоупотребляю: несколько штук в год. А посты с разного рода петициями появляются и того реже.

Однако позавчера эфир (?) заставил проинтуичить и поместить одну примечательную картинку на тему алкоголя. А сегодня встречается публикация о петиции против насильственного, причём на государственном уровне его насаждения.

Какова вероятность события: вчера – картинка, сегодня – петиция? Прикинем: 4/365 х 2/365, иначе – несколько тысячных долей процента. Это всё равно, что выиграть один из двух призов, угадав 4 номера из 36.

Однако это маловероятное событие всё же произошло! Значит – интуиция, обусловленная информацией, витающей в воздухе (эфире?).
***

Вставай страна огромная на бой с алкогольной мафией!

У россиян, стремящихся обеспечить здоровое будущее своим детям, сейчас есть уникальная возможность объединить свои усилия для этого.



Многие хорошо помнят, как в феврале 2009 года на Первом телеканале центрального российского телевидения в течении двух недель показывали рекламные социальные ролики «Береги себя» Общественного Проекта «Общее Дело» с целью просвещения подростков о вреде алкоголя. Результатом стало сокращение продаж алкогольных напитков в России на двадцать процентов.

Обсуждение на Первом телеканале этих направленных на отрезвление нации роликов вдохновило большинство россиян поддержать их. Это обсуждение сегодня доступно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=ogTuzul2Wy8&feature=youtu.be

Ни для кого не секрет, что 90% всей алкогольной промышленности на территории РФ принадлежит зарубежным компаниям, которые делают главный упор в своей алкогольной войне против России на спаивание подростков с помощью слабоалкогольных напитков с целью уничтожения её будущего.

График-продажи-спиртного

938765905

Поэтому алкогольная мафия приложила все силы, чтобы центральные российские СМИ перестали информировать россиян о вреде алкоголя.

Согласно законодательству и указанию Президента РФ, любая общественная инициатива, набравшая сто тысяч голосов за короткое время, передаётся депутатам Госдумы для разработки законопроектов, а принятия законов на этой основе.

Портал Российских общественных инициатив https://www.roi.ru предоставляет возможность совершеннолетним гражданам Российской Федерации влиять на принятие или отмену законов.

Полгода назад мы делали анонс этой акции с просьбой зарегистрироваться для этого на сайте РОИ и сейчас обращаемся к вам с предложением поддержать эту инициативу, проголосовав за неё по ссылке.

В этой инициативе к властям россияне просят принять закон, предписывающий:

1. Распространять среди населения на государственном уровне через СМИ и печать, а также во всех медицинских и образовательных учреждениях страны научно-документальные фильмы, медицинские ролики, статьи, социальные ролики информирующие о реальном влиянии алкоголя на мозг, репродуктивную функцию, эндокринную систему, сердечно-сосудистую систему человека и его прямую и/или косвенную взаимосвязь с возникновением опухолей, бесплодием и вырождением нации.

2. Организовать проведение еженедельных обязательных занятий среди детей, подростков и молодежи на всех уровнях социализации, формирующих трезвенническое мировоззрение, в котором нет места токсикантам.

3. Запретить стимулирование и спонсорство любых алкогольсодержащих изделий (в том числе фермерских) по аналогии с запретом стимулирования и спонсорства табака.

4. Запретить рекламу безалкогольных напитков производителей алкогольсодержащих изделий, если в названии безалкогольного напитка фигурирует тоже название бренда или логотип, что и на алкогольсодержащих изделиях.

5. Запретить демонстрацию любых фильмов и передач, содержащих косвенную рекламу алкоголя с 06:00 до 21:00.

Сбор голосов уже начался. В помощь для быстрой регистрации создан сайт «Возрождение» на котором размещены специально разработанные пошаговые инструкции.

Мы просим оставить адрес вашей электронной почты на сайте «Возрождение» для того, чтобы получать ссылки на инициативы принятию или отмене других законов, направленных на оздоровление россиян.

Ссылка на страницу в контакте организатора акции Елены Анатольевны Мочаловой.

Её видеообращение:



И как можно скорее проголосовать за первую, размещенную на РОИ трезвенническую инициативу — потому что время на сбор голосов ограниченно.

Пожалуйста, передайте эту информацию шире как это только возможно другим, помогите им зарегистрироваться и вдохновите их передать эту информацию дальше.

Для торжества зла необходимо лишь только бездействие добрых людей.

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Если не мы – то кто же?


***

Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: алкоголь, власть, депутат, дети, Дума, закон, здоровье, информационная, мафия, народ, пропаганда, Россия, СМИ
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