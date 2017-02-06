Главная » Видео, Вооруженные силы

«Военная приемка». «Электронные секреты «Ратника»

20:43. 6 февраля 2017 Просмотров - 47 Один комментарий Опубликовал:

Все, кто интересуется армией, знают, что такое «Ратник». Новую боевую экипировку, принятую на вооружение Министерством обороны, многие называют русскими боевыми доспехами будущего. Но ведь «Ратник» – это не только форма, но и огромное количество электронных систем, которые, например, позволяют управлять взводом солдат в режиме онлайн. Это множество электронных датчиков, которые следят за состоянием солдата. Связь, прицелы, навигация. Все то, что поможет солдату выжить на поле боя. На одном из полигонов парка «Патриот» прошли учения, на которые впервые допустили журналистов. Командование оценивало, как научились солдаты пользоваться всеми системами «Ратника». Но еще более внимательно следила за происходящим «Военная приёмка».




http://tvzvezda.ru


Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Никто не забыт. Военная приемка
... этом выпуске программы “Военная приемка” зрители побывают в ...технологий полностью переводят в электронный вид. И мы ...устроим жестокие испытания уникальному электронному армейскому жетону, на который...мы расскажем, что такое военный электронный вуз и как он...
Главные секреты «Арматы»: танка, созданного побеждать (ФОТО+ВИДЕО)
... С комфортом легковушки В программе «Военная приемка» зрители, благодаря журналистам «Звезды»...борьбы, которые создают непробиваемый электронный щит для всех типов ... сопровождения работает безупречно. оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и ...
Нужен ли контроль в МО РФ
... опечатанном заводом-изготовителем и военной приемкой виде вместе с боевыми...занижение остатков наличных денег в электронной версии журнала операций «Касса... соединениях воинских частях Дальневосточного военного округа. Так, ликвидационная комиссия...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 октября 2016
... время церемонии открытия единого дня приемки военной продукции. По словам Шойгу, ...начале октября в Москве прошла военно-техническая конференция, посвященная совершенствованию ... Об этом сообщила в своей электронной версии британская газета The Financial...
Новости Украины и Новороссии 18 мая 2016
...использоваться при подготовке актов сдачи-приемки природного газа, а значит... школу. Сегодня будут объявлены электронные закупки системы "прозоро" на...республик. Включая поставки летальных вооружений, военные кредиты, оказание дипломатического давления. ...
Вспоминая СССР – часть вторая
... комиссии, осущест­вля­ющей приемку проекта, и буквально на... видов вооружений за 4 военных года снизилась более, чем... и отлично разбирался в электронной технике, устанавливаемой на американские... г.), первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой (1939 г.)...

Один комментарий»

  • 77 43
    Кирилл 6 февраля 2017 в 21:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Замечательно! Радует что уже ведутся работы по созданию экипировки следующего поколения, её освоение и серийное производство планируется на 2020 и после, годы.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>