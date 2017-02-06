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В Латвии демонтируют последнюю советскую базу ядерных ракет

18:32. 6 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Недалеко от латвийского города Гулбене демонтируют последнюю советскую базу, на которой размещали ядерные ракеты. Как сообщает портал Delfi, стоимость работ составит не менее 190 тысяч евро.

Стоит отметить, что на базе «Двина Р-12» расположены четыре шахты для запуска ракет, а также подземный центр командования. Более того, под землёй скрыто десять этажей здания.

Глава компании, которая занимается сносом, Мартыньш Малниекс рассказал, что к демонтажным работам привлечены мощные экскаваторы, которые оснащены молотами и ножницами. Ожидается, что снос советской базы займёт полгода.

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, Латвия, лента новостей, мир, советская база ядерных ракет, ядерные ракеты в латвии
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