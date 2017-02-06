Сводки от ополчения Новороссии 06 февраля 2017
- 08:33 Донбасс: ВСУ два раза нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- 06:29 Басурин: Украинские силовики готовят наступление на линии соприкосновения.
- 01:52 ВСУ перебрасывают большие силы к линии фронта в ЛНР: колонны танков, тяжелой артиллерии и техники прибывают ночью.
- 01:05 Авдеевка: как создаются провокации (ВИДЕО).
- Вчера 23:51 Под обстрелами ВСУ южный фронт ДНР.
- Вчера 23:41 Александр Захарченко проинспектировал одну из самых «горячих точек» (ФОТО).
- Вчера 23:09 Украинская сторона с вечера выпустила более 50 снарядов по жилым кварталам Донецка.
- Вчера 22:00 Прифронтовые территории ЛДНР под канонадой ВСУ.
- Вчера 21:28 Экстренное заявление Армии ДНР — полный текст.
- Вчера 21:02 Боевые действия на Донбассе. 05.02.2017.
Донбасс: ВСУ два раза нарушили «режим тишины» в ЛНР
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
С направления поселка городского типа Луганская по району села Калиновка велся огонь из 82-мм минометов.
Район села Желтое обстрелян с направления села Лобачево из подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия.
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Басурин: Украинские силовики готовят наступление на линии соприкосновения
Украинские силовики готовят массовое наступление на линии соприкосновения в Донбассе, зафиксирована концентрация основных сил на донецком направлении, в том числе – переброска восьми ракетных комплексов «Точка-У», заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
ВСУ перебрасывают большие силы к линии фронта в ЛНР: колонны танков, тяжелой артиллерии и техники прибывают ночью
Украинские оккупационные войска перебрасывают большие силы к линии фронта в ЛНР. Колонны самоходных артиллерийских установок (САУ), танков, БМП, БТРов и военных грузовиков прибывают ночью.
«ВСУ продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, а также наращивают потенциал своих подразделений в зоне «АТО», — об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«Так, нами выявлено прибытие в населенный пункт Золотое девяти грузовых автомобилей с боеприпасами в сопровождении четырех БТР. Также с колонной прибыло 20 человек хорошо экипированного личного состава», — рассказал подполковник НМ ЛНР.
«В район молочно-товарной фермы населенного пункта Видродження в ночное время прибыла колонна бронетехники ВСУ в составе: трех танков, двух САУ и пяти БМП», — добавил военный.
Официальный представитель Народной милиции также сообщил, что в район населенного пункта Троицкое для усиления 54-й бригады ВСУ прибыла группа иностранных наемников.
Напомним, что интенсивная переброска сил ВСУ наблюдается и в ДНР.
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Авдеевка: как создаются провокации (ВИДЕО)
Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) разоблачил очередной кровавый фэйк киевской пропаганды.
Сегодня я хочу поговорить об очередной провокации киевского режима. Эта история уже имела значительные политические последствия и может считаться законченной, а между тем в ней много непонятного и странного.
Рождение провокации
Вечером второго февраля 2017 года мировые СМИ разнесли весть о том, что якобы со стороны донецкого ополчения был обстрелян центр гуманитарной помощи жителям Авдеевки.
Быстро было состряпано журналистское расследование, основанное на заявлениях официальных лиц.
Первым, об этом страшном преступлении сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский:
Чуть позже он же сообщил и о ранении иностранного журналиста якобы во время этого инцидента:
Чтобы уже всем и все было «понятно» чуть позже глава украинского МЧС Николай Чечеткин на своей странице в Фэйсбуке объединил воедино все жертвы вечера 2 февраля:
«Во время обстрелов Авдеевки получил ранение в живот начальник 15-ДПРЗ ГУ ГСЧС в Донецкой области подполковник службы гражданской защиты Третейкин Дмитрий Александрович, сейчас в реанимации. Водитель аварийно-спасательного отряда Горбань Сергей Владимирович, к величайшему сожалению, погиб. Кроме того, есть информация о гибели в районе школы одной женщины и ранение представителя СМИ».
Зачем все это было нужно
В общем, картинка для СМИ получилась красивой, а главное своевременной. Стоит отметить, что данные события происходили всего лишь за несколько часов до заседания Совбеза ООН, на котором рассматривалась ситуация в Авдеевке.
Именно на нем впервые с того момента, когда украинские военные начали свои атаки на блокпосты ВСН в районе авдеевской промки, постпреды при ООН США и Великобритании резко выступили с критикой в адрес России.
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Казалось бы, история отыграна и уложена в архив, что в ней копаться?
Неожиданное продолжение
Так бы все и было, если бы раненный при этом британский журналист Кристофер Нунн не решил дать свое описание случившегося.
У себя в Твиттере он разместил пост, в котором подробно описал события того вечера:
Из его слов выходит, что прибыв в Авдеевку 2 февраля он со своим другом Владимиром пошел к «знакомой». О моральной стороне этих похождений мы распространяться не будем. Самое интересное Нунн написал ниже…
«Внезапно ракета влетела прямо в окно кухни. Я в это время находился в спальне. В результате осколками стекла и других предметов я получил ранения лица и левого глаза. Владимир, который находился рядом, также получил ранения. Елена во время взрыва находилась на кухне, и она погибла…
Мы сидели на кухне за несколько минут до этого, и если бы все еще находились там, то погибли бы все».
Итак, ракета залетела в окно кухни. Подчеркиваю, РАКЕТА!!! И согласитесь, что уж военкор как раз может отличить влетевшую в окно ракету (как вариант реактивную гранату), от разорвавшегося неподалеку снаряда…
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Согласитесь, что, мягко говоря, история получается странная и вопросов в ней больше чем ответов. И первый из них: «какого типа была ракета»?
Очевидно, что это не ракета от «Града». И вопрос даже не в том, что это в теории невозможно. Просто последствия в этом случае были бы совершенно иными. Возможно, что это был выстрел из РПГ-7 или что-то в этом роде. В этом случае как раз все становится на свои места.
Свидетелей конечно, во время обстрела быть не могло, потому что вокруг рвались снаряды. А потому выстрела никто и не заметил. Улики в этом случае скрыть также очень просто, особенно, если не проводить расследование. А оно как раз и не проводилось в данном случае. Все сразу же списали на обстрел «террористов». Ведь все понятно, какой смысл копаться в осколках?
И второй очень интересный момент
Вернемся ко второму сообщению Жебривского
Из второго сообщения Жебривского видно, что погибшая женщина возле школы, точно не могла быть Еленой. Она получила ранения на улице и скончалась от полученных ран.
О гибели Елены и ранении друга Кристофера Владимира Жебривский, как мы видим, не упоминает, а между тем, в том же посте он говорит о ранении иностранного журналиста, который как мы теперь знаем находился с ними в одной квартире? Согласитесь это странно?
Итак, теперь можно восстановить картину происшедшего в деталях.
Как раз вчера Киев заявил, что на Авдеевку за неполные шесть суток упало более 7 тысяч снарядов.
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Обстрелы шли один за одним, а потому выпустить под шумок еще несколько снарядов по гуманитарному центру мог кто угодно.
Одновременно для усиления международного резонанса нужно было организовать и гибель иностранного журналиста.
Только по чистой случайности Кристофер Нунн выжил и смог помочь восстановить цепочку событий.
Оплошность организаторов провокации позволило выяснить, что ранило его все-таки не возле гуманитарного центра, как об этом уже успели сообщить и Жебривский и Чечеткин, а вслед за ними и мировые СМИ, а в квартире «знакомой» и что виной всему была именно ракета, неожиданно влетевшая в окно….
Напоследок хочу добавить, что Киев сам соединил два этих события воедино. И он прав. И обстрел гуманитарного центра в Авдеевке накануне заседания Совбеза ООН и покушение на жизнь британского журналиста были частями одной хорошо спланированной, но как обычно плохо проведенной провокации киевского режима. Далеко не первой и вероятно не последней. А потому, будьте бдительны.
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Под обстрелами ВСУ южный фронт ДНР
Украинские силовики открыли огонь по южному фронту ДНР. Под артобстрелы попали такие населенные пункты как: Саханка, Коминтерново, Октябрь, Красноармейское.
Об этом сообщил источник.
Ранее, заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики, начиная с 16 часов вечера, выпустили более 50 снарядов по жилым кварталам Донецка из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.
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Александр Захарченко проинспектировал одну из самых «горячих точек» (ФОТО)
5 февраля Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко выехал с инспекционной поездкой на одну из «горячих точек» под Донецком, на «Вольво-центр».
Это — одно из возможных направлений удара ВСУ и тербатов. Захарченко обсудил с бойцами текущее обострение на линии фронта, а также проверил, насколько соблюдается очередной «режим тишины».
Во время пребывания Главы ДНР на переднем крае поначалу было тихо, но перед отъездом Захарченко вблизи позиций ВС ДНР разорвались две мины, выпущенные со стороны украинских позиций.
Так что Захарченко в очередной раз убедился в том, что верить киевскому режиму нельзя. И он призвал бойцов не терять бдительности — провокации со стороны ВСУ возможны в любой момент.
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Украинская сторона с вечера выпустила более 50 снарядов по жилым кварталам Донецка
Видео предоставлено Министерством обороны ДНР специально для агентства News Front
Украинские силовики, начиная с 16 часов вечера, выпустили более 50 снарядов по жилым кварталам Донецка из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями. Об это сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает обостряться.
Сегодня в 13.35 украинская сторона вновь грубо нарушила режим прекращения огня и совершила акт бесчеловечного преступления, открыв снайперский огонь по военнослужащим НМ ДНР, обеспечивающим безопасность ремонтных бригад, в ходе восстановления поврежденных от обстрелов ВСУ линий электропередач рядом с ДФС. В результате снайперского выстрела был убит ОДИН военнослужащий НМ ДНР. Восстановительные работы в срочном порядке были прекращены, ремонтные бригады были эвакуированы. Данный факт раскрывает истинную сущность всей украинской власти, которая просто не способна выполнять свои обещания.
В настоящее время преступные силы Украины вновь применяют тяжелую артиллерию по жилому массиву г. Донецка. Выпустив с 16.10 более ПЯТИДЕСЯТИ снарядов по городу из запрещенных Минском вооружений, не смотря на полное соблюдение режима прекращения огня с нашей стороны.
Нет больше повода верить словам украинской власти, все звучащие слова из Киева – это обман и фальшь.
***
После общения Порошенко с Трампом, Украине, вероятно,
в ближайшее время, будет прекращена финансовая и военная поддержка для проведения «террористической операции» на земле Донбасса. В этой связи украинский президент пал в полную депрессию и готов совершить, от безысходности, самые необдуманные поступки – развязать полномасштабную и кровопролитную войну на востоке Европы в любом направлении. Все это нужно, чтобы попытаться обвинить в своих преступлениях непризнанные Республики и Российскую Федерацию, для выманивания у Запада новых денежных средств на развитие собственного бизнеса, построенного на крови простого украинского народа.
***
Военно-политическое командование Украины отказалось выполнять решение Минска по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения, а наоборот занялось проведением наращивания группировки войск. Активизацию противника подтверждает и наша разведка. В частности, мы фиксируем концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск, для создания ударной группировки.
На территорию Авдеевского коксохимического завода прибыли
из н.п. КРАМАТОРСК ДВА ракетных тактических комплекса «Точка-У», а в НОВОБАХМУТОВКЕ, на железнодорожной станции, выгрузились еще ШЕСТЬ «Точек-У», и убыли для выполнения задач.
В район расположения 72 омбр прибыли ДВЕ роты националистов во главе с экс-командиром ДУК «Правый сектор» Д.Ярошем.
В район н.п. ВОЛНОВАХА прибыли подразделения Национальной гвардии Украины.
Под покровом ночи, оголяя Крымское направление, с попыткой соблюсти мероприятия маскировки, на усиление механизированных бригад ВСУ на Донецком и Мариупольском направлении идет переброска
противотанкового артиллерийского дивизиона 57 омпбр. Кроме того, установлен факт перемещения 92 омбр в полном составе из Харьковской области в зону проведения «террористической операции» Порошенко против мирного населения Донбасса.
Из н.п. УРЗУФ в г. МАРИУПОЛЬ прибыли ТРИ батальона из числа националистов «Азова».
Данные сведения позволяют сделать вывод о подготовке командованием ВСУ по приказу преступного военно-политического руководства Украины наступательных боевых действий по всей линии соприкосновения и проведения диверсий на объектах гражданской инфраструктуры, подражая фашистам в 1941 году.
В свою очередь, наши войска готовы дать противнику достойный отпор и повергнуть террористические войска Киева в бегство, как это и было раньше.
***
Мы обращаемся к украинским военнослужащим, возможно для вас, в ближайшее, время наступит час «икс», и к этому моменту вы должны определиться: идете на верную гибель ради жажды наживы олигарха-алкоголика или присоединяетесь к освободительному движению от предателей Украины, продавших и заложивших за долги всю страну за два с половиной года своим партнерам по бизнесу?
Именно сейчас, взяв оружие и выступив против своих командиров, которые вас заставляют идти на убой и убивать мирных жителей Донбасса, вы способны остановить кровопролитие между братскими народами –жителями некогда единой страны.»
К оглавлению | Источник: news-front.info
Прифронтовые территории ЛДНР под канонадой ВСУ
Поступила информация о том, что украинские националисты ведут мощный артиллерийский обстрел по прифронтовым территориям ЛНР и ДНР.
Информация уточняется.
Известно, что Украинские силовики, начиная с 16 часов вечера, выпустили более 50 снарядов по жилым кварталам Донецка из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями
К оглавлению | Источник: news-front.info
Экстренное заявление Армии ДНР — полный текст
«Русская Весна» публикует полный текст выступления заместителя командующего Эдуарда Басурина на сегодняшнем экстренном вечернем брифинге в Донецке.
Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает обостряться.
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Сегодня в 13.35 украинская сторона вновь грубо нарушила режим прекращения огня и совершила акт бесчеловечного преступления, открыв снайперский огонь по военнослужащим НМ ДНР, обеспечивающим безопасность ремонтных бригад в ходе восстановления поврежденных от обстрелов ВСУ линий электропередач рядом с ДФС.
В результате снайперского выстрела был убит один военнослужащий НМ ДНР. Восстановительные работы в срочном порядке были прекращены, ремонтные бригады были эвакуированы. Данный факт раскрывает истинную сущность всей украинской власти, которая просто не способна выполнять свои обещания.
В настоящее время преступные силы Украины вновь применяют тяжелую артиллерию по жилому массиву г. Донецка, выпустив с 16.10 более пятидесяти снарядов по городу из запрещенных Минском вооружений, несмотря на полное соблюдение режима прекращения огня с нашей стороны.
Нет больше повода верить словам украинской власти, все звучащие слова из Киева — это обман и фальшь.
***
После общения Порошенко с Трампом, Украине, вероятно, в ближайшее время, будет прекращена финансовая и военная поддержка для проведения «террористической операции» на земле Донбасса.
В этой связи украинский президент впал в полную депрессию и готов совершить от безысходности самые необдуманные поступки — развязать полномасштабную и кровопролитную войну на востоке Европы в любом направлении. Все это нужно, чтобы попытаться обвинить в своих преступлениях непризнанные Республики и Российскую Федерацию, для выманивания у Запада новых денежных средств на развитие собственного бизнеса, построенного на крови простого украинского народа.
***
Военно-политическое командование Украины отказалось выполнять решение Минска по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения, а наоборот занялось проведением наращивания группировки войск. Активизацию противника подтверждает и наша разведка. В частности, мы фиксируем концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки.
На территорию Авдеевского коксохимического завода прибыли из н. п. Краматорск два ракетных тактических комплекса «Точка-У», а в Новобахмутовке, на железнодорожной станции, выгрузились еще ШЕСТЬ «Точек-У» и убыли для выполнения задач.
В район расположения 72 омбр прибыли ДВЕ роты националистов во главе с экс-командиром ДУК «Правый сектор»* Д. Ярошем.
В район н. п. Волноваха прибыли подразделения Национальной гвардии Украины.
Под покровом ночи, оголяя Крымское направление, с попыткой соблюсти мероприятия маскировки, на усиление механизированных бригад ВСУ на Донецком и Мариупольском направлении идет переброска противотанкового артиллерийского дивизиона 57 омпбр. Кроме того, установлен факт перемещения 92 омбр в полном составе из Харьковской области в зону проведения «террористической операции» Порошенко против мирного населения Донбасса.
Из н. п. УРЗУФ в г. Мариуполь прибыли три батальона из числа националистов «Азова».
Данные сведения позволяют сделать вывод о подготовке командованием ВСУ по приказу преступного военно-политического руководства Украины наступательных боевых действий по всей линии соприкосновения и проведения диверсий на объектах гражданской инфраструктуры, подражая фашистам в 1941 году.
В свою очередь, наши войска готовы дать противнику достойный отпор и повергнуть террористические войска Киева в бегство, как это и было раньше.
***
Мы обращаемся к украинским военнослужащим, возможно для вас в ближайшее время наступит час «икс», и к этому моменту вы должны определиться: идете на верную гибель ради жажды наживы олигарха-алкоголика или присоединяетесь к освободительному движению от предателей Украины, продавших и заложивших за долги всю страну за два с половиной года своим партнерам по бизнесу?
Именно сейчас, взяв оружие и выступив против своих командиров, которые вас заставляют идти на убой и убивать мирных жителей Донбасса, вы способны остановить кровопролитие между братскими народами — жителями некогда единой страны.
Примите такое решение! И мы победим фашистов!!!
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А ложь Порошенко о присутствии российских войск на Донбассе — это лишь попытка оправдать ваши смерти перед вашими родными и близкими. Но закончится война! И всем будет ясно, что этот недочеловек два года толкал вас на войну против собственного народа. За что ему никогда не будет прощения! Именно от настоящего вашего выбора зависит светлое будущее Украины! Поверьте нам, оно настанет только после того, как вся эта алчная и изначально гнилая верхушка будет свергнута и изгнана с нашей земли!
*запрещенная в России террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Боевые действия на Донбассе. 05.02.2017
Коротко по происходящему на Донбассе.
1. Со второй половины дня интенсивность обстрелов вновь поползла вверх. Отмечаются обстрелы в районе Авдеевки, Зайцево, Ясиноватой, Горловки, Калиново, на Светлодарской дуге. Применяются 82-120мм минометы, 122-мм и 152-мм орудия.
2. В Авдеевке частично восстановлена подача тепла и света. Авдеевский коксохим продолжает работу. Так же восстановлено энергоснабжения Горловки после вчерашнего подрыва ЛЭП в районе Светлодарска.
3. По соц.сетям циркулируют слухи с ссылкой на неназванные военные источники, что в течении ночи возможны попытки атак со стороны ВСУ на Горловском направлении. Силовые структуры ДНР находятся в состоянии повышенной готовности.
4. США официально заявили, что вопросы договоренностей с Россией могут решаться и безотносительно происходящего в Авдеевке, то есть фактически вопрос прямых переговоров отвязан от ситуации на фронтах Донбасса.
5. Противник продолжает вести активную разведку прифронтовой полосы ДНР и ЛНР с помощью БПЛА, вероятно пытаются актуализировать данные по первому эшелону армейских корпусов ДНР и ЛНР. Возможна активизация действий ДРГ ВСУ.
6. По данным МО ДНР, противник усиливает группировку в районе Авдеевки и Волновахи. В районе Авдеевского коксохима отмечены комплексы "Точка-У". Из Харьковской области на Донбасс переброшены основные силы 92-й омбр.
7. Стороны продолжают обвинять друг друга в использовании жилой застройки Авдеевки и Макеевки в тактических целях. Никаких серьезных изменений в этом вопросе не ожидается.
8. В ЛНР отмечается активность противника в районе Золотого. Из Луганска сообщают, что была объявлена боевая тревога.
В целом, события пока продолжают развиваться в рамках старого сценария с локальными обострениями на позиционном фронте, но тем не менее, определенная вероятность интенсификации событий по-прежнему сохраняется, так как на данном этапе отсутствуют какие-либо внятные дипломатические ограничители для происходящего.
UPD: МО ДНР официально заявило, что Порошенко отказался от условий Минска и готовится к наступлению.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com