Сводки от ополчения Новороссии 06 февраля 2017

Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) разоблачил очередной кровавый фэйк киевской пропаганды.

Сегодня я хочу поговорить об очередной провокации киевского режима. Эта история уже имела значительные политические последствия и может считаться законченной, а между тем в ней много непонятного и странного.

Рождение провокации

Вечером второго февраля 2017 года мировые СМИ разнесли весть о том, что якобы со стороны донецкого ополчения был обстрелян центр гуманитарной помощи жителям Авдеевки.

Быстро было состряпано журналистское расследование, основанное на заявлениях официальных лиц.

Первым, об этом страшном преступлении сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский:

Чуть позже он же сообщил и о ранении иностранного журналиста якобы во время этого инцидента:

Чтобы уже всем и все было «понятно» чуть позже глава украинского МЧС Николай Чечеткин на своей странице в Фэйсбуке объединил воедино все жертвы вечера 2 февраля:

«Во время обстрелов Авдеевки получил ранение в живот начальник 15-ДПРЗ ГУ ГСЧС в Донецкой области подполковник службы гражданской защиты Третейкин Дмитрий Александрович, сейчас в реанимации. Водитель аварийно-спасательного отряда Горбань Сергей Владимирович, к величайшему сожалению, погиб. Кроме того, есть информация о гибели в районе школы одной женщины и ранение представителя СМИ».

Зачем все это было нужно

В общем, картинка для СМИ получилась красивой, а главное своевременной. Стоит отметить, что данные события происходили всего лишь за несколько часов до заседания Совбеза ООН, на котором рассматривалась ситуация в Авдеевке.

Именно на нем впервые с того момента, когда украинские военные начали свои атаки на блокпосты ВСН в районе авдеевской промки, постпреды при ООН США и Великобритании резко выступили с критикой в адрес России.

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Казалось бы, история отыграна и уложена в архив, что в ней копаться?

Неожиданное продолжение

Так бы все и было, если бы раненный при этом британский журналист Кристофер Нунн не решил дать свое описание случившегося.

У себя в Твиттере он разместил пост, в котором подробно описал события того вечера:

Из его слов выходит, что прибыв в Авдеевку 2 февраля он со своим другом Владимиром пошел к «знакомой». О моральной стороне этих похождений мы распространяться не будем. Самое интересное Нунн написал ниже…

«Внезапно ракета влетела прямо в окно кухни. Я в это время находился в спальне. В результате осколками стекла и других предметов я получил ранения лица и левого глаза. Владимир, который находился рядом, также получил ранения. Елена во время взрыва находилась на кухне, и она погибла…

Мы сидели на кухне за несколько минут до этого, и если бы все еще находились там, то погибли бы все».

Итак, ракета залетела в окно кухни. Подчеркиваю, РАКЕТА!!! И согласитесь, что уж военкор как раз может отличить влетевшую в окно ракету (как вариант реактивную гранату), от разорвавшегося неподалеку снаряда…

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Согласитесь, что, мягко говоря, история получается странная и вопросов в ней больше чем ответов. И первый из них: «какого типа была ракета»?

Очевидно, что это не ракета от «Града». И вопрос даже не в том, что это в теории невозможно. Просто последствия в этом случае были бы совершенно иными. Возможно, что это был выстрел из РПГ-7 или что-то в этом роде. В этом случае как раз все становится на свои места.

Свидетелей конечно, во время обстрела быть не могло, потому что вокруг рвались снаряды. А потому выстрела никто и не заметил. Улики в этом случае скрыть также очень просто, особенно, если не проводить расследование. А оно как раз и не проводилось в данном случае. Все сразу же списали на обстрел «террористов». Ведь все понятно, какой смысл копаться в осколках?

И второй очень интересный момент

Вернемся ко второму сообщению Жебривского

Из второго сообщения Жебривского видно, что погибшая женщина возле школы, точно не могла быть Еленой. Она получила ранения на улице и скончалась от полученных ран.

О гибели Елены и ранении друга Кристофера Владимира Жебривский, как мы видим, не упоминает, а между тем, в том же посте он говорит о ранении иностранного журналиста, который как мы теперь знаем находился с ними в одной квартире? Согласитесь это странно?

Итак, теперь можно восстановить картину происшедшего в деталях.

Как раз вчера Киев заявил, что на Авдеевку за неполные шесть суток упало более 7 тысяч снарядов.

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Обстрелы шли один за одним, а потому выпустить под шумок еще несколько снарядов по гуманитарному центру мог кто угодно.

Одновременно для усиления международного резонанса нужно было организовать и гибель иностранного журналиста.

Только по чистой случайности Кристофер Нунн выжил и смог помочь восстановить цепочку событий.

Оплошность организаторов провокации позволило выяснить, что ранило его все-таки не возле гуманитарного центра, как об этом уже успели сообщить и Жебривский и Чечеткин, а вслед за ними и мировые СМИ, а в квартире «знакомой» и что виной всему была именно ракета, неожиданно влетевшая в окно….

Напоследок хочу добавить, что Киев сам соединил два этих события воедино. И он прав. И обстрел гуманитарного центра в Авдеевке накануне заседания Совбеза ООН и покушение на жизнь британского журналиста были частями одной хорошо спланированной, но как обычно плохо проведенной провокации киевского режима. Далеко не первой и вероятно не последней. А потому, будьте бдительны.