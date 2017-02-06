Сталин. Завершение НЭПа
17:08. 6 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Историк Юрий Жуков рассказывает о феномене НЭПа
Неизвестные стороны Новой экономической политики, отношения к ней внутри коммунистической партии, когда официально закончился НЭП. Как жили люди в 20-е и почему в перестройку воспроизвели все язвы того времени.
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Первое поражение Сталина. 1917-1922 годы, Жуков Ю.Н.
Оборотная сторона НЭПа. 1923-1925 годы, Жуков Ю.Н.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai