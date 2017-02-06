Совет для Лукашенко

Конец минувшей недели принес целую порцию радости российским либералам. С информационных лент прозвучали сообщения о неком ухудшении российско-белорусских отношений. Либералы радостно отправились в твиттер и смысл их сообщений был таков: мол, Россия останется совсем без союзников. Тем самым, намекали «западники» на неправильность российской внешней политики.

Прежде, чем разбираться, что же на самом деле произошло и какая «кошка» пробежала между Москвой и Минском, заметим, что у Китая, к примеру, союзников нет. Что не мешает Китаю активно развиваться…

Только за последнее время глава Белоруссии, который определяет её внешнюю политику, совершил следующие поступки, которые, если не называть их недружественными в адрес России, дружественными, то, уж точно не могут быть названы.

Убедиться в этом не сложно — достаточно спросить себя в каждой ситуации, кто стал «выгодоприобретателем» от этого шага.

Белоруссия приняла решение ввести безвизовый въезд на 5 дней для граждан 80 стран. Напомню, что у нас с Белоруссией одно союзное государство на двоих. С Москвой никто при принятии этого решения не посоветовался. Между Белоруссией и Россией границы нет. Такое решение Минска в пользу России или Запада? Очевидно, что Запада. В ситуации госпереворота на Украине и последующего воссоединения России и Крыма, Лукашенко не признал наше единство с крымчанами и постарался занять некую нейтральную позицию. (которую я лично прекрасно ощущал, когда приехал в Минск Ранее Белоруссия не признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Справедливости ради, заметим, что ранее Кремль особо и не настаивал, чтобы батька признал итоги агрессии Саакашвили против Ю. Осетии. Однако на днях президент Белоруссии назвал Украину «братской страной», которая «сражается за свою независимость». На фоне сильнейших обстрелов Донецка и общего обострения ситуации на Донбассе, такие заявления от главы союзного нам государства, мягко говоря, выглядят странными. И уже точно добавляют очки отнюдь не в копилку русской дипломатии. Белоруссия отказала России в размещении военной базы на своей территории. На своей пресс-конференции Александр Григорьевич объяснял свою позицию долго и обстоятельно. Главным аргументом было – такая база не имеет военного значения по различным причинам. При этом хочется отметить, что отказ этот вовсе не плод сегодняшнего дня. Лукашенко начал говорить об этом в 2015 году, просто поставил в этом вопросе некую точку на своей пресс-конференции 03.02.2017 г.. длившейся 7 часов и 21 минуту.

Про такие мелочи, как активное нарушение с ведома официального Минска режима контрсанкций России в отношении Запада, превратившиеся в анекдот белорусские авокадо и креветки, мы даже не будем вспоминать. Как не вспомним и начавшиеся «вдруг» заигрывания властей с белорусскими националистами. Не будем давать оценку выдаче российского блогера властям Азербайджана, несмотря на просьбы властей России.

Налицо – осуществление со стороны А.Г. Лукашенко целой серии шагов, плюсы от которых идут вовсе не в нашу копилку. Это плюсы в сторону Запада. Понимает ли этот глава Белоруссии? Безусловно. Опытный, матерый политик, не может не понимать того, что он делает.

Почему же делает? И почему ситуация именно в этот раз стала столь напряженной?

Причин тут несколько. Изменилась ситуация, а тактика действий Лукашенко не изменилась. А значит, он стал отставать от событий. Он рискует оказаться в ситуации политического лидера, время которого уже прошло.

Поясню.

Изменилась ситуация. Изменилась Россия. Изменились и подходы.

Если ранее, когда Россия только начинала свое движение к суверенитету, особенности характера и некая горячность главы Белоруссии, были не только приемлемы, но даже помогали решению некоторых задач внешней политики России, (в нужной ситуации искусственно создавая сложности), то сегодня ситуация изменилась. Вернее говоря – изменился мир. Если ещё в 2008 году какие-то приличия в международной политике соблюдались, то сегодня они отброшены Западом в сторону. Если ранее кастет прятался под лайковой перчаткой, то теперь он одевается открыто. В сторону отброшены не только приличия, но международное право и понятие суверенитета государств. Украина и Сирия – тому примеры. США не заметили нарушение Конституции и переворот в Киеве, а Западные военные, наряду с турецкими находятся без санкции законного правительства на территории Сирии. В таком мире принцип «ласкового теляти», сосущего двух маток, более не работает. Если ранее Лукашенко мог лавировать между Москвой и Брюсселем-Вашингтоном, то теперь ситуация такова, что надо определяться.

Получив максимум политических бонусов с 2104 года, глава Белоруссии продолжает дрейфовать в сторону Запада. Он теперь уже более не «последний диктатор Европы», каковым был для совестливой и «независимой» прессы ещё недавно. В Минске идут переговоры по Украине, с чиновников Белоруссии сняты санкции. Лукашенко продолжает старую политику, не заметив радикального изменения ситуации. Россия больше не будет и не может проводить свою политику, не обращая внимания на то, в чью корзину кидает мячи батька. Совершив целый ряд, мягко говоря, недружественных шагов, в отношении Москвы, он хочет продолжать получать от нее целый ряд экономических преференций. Причем – во все возрастающем объеме. Кремль дает понять – этого больше не будет. Причем, это касается всех, а не только Белоруссии. Период метаний закончился. Схватка на международной арене становится все более жесткой, а значит, мы вправе требовать за экономические преференции полной внешнеполитической лояльности. У нас должны быть одни друзья, одни враги и одни оценки.

Хотите иметь другие оценки? Пожалуйста. Но строго за свой счет. Жестко? Да. Но справедливо. И это полностью соответствует ситуации.

Поэтому позволю себе дать один совет уважаемому Александру Григорьевичу Лукашенко.

Мы Вас любим и уважаем. И поэтому домик в Ростове всегда будет. Россия приняла даже Януковича, которого никто в России не любил и не уважал, что говорить о батьке!? Но только нам очень не хочется подобного развития событий. Совершенно очевидно, что дальнейший дрейф в сторону Запада закончится для него потерей власти по украинскому образцу. Когда сам Лукашенко, ради бонусов и плюсов ослабления давления Запада на Белоруссию дистанцируется от России, то точно также ради того же самого от него «продистанцируется» ближайшее окружение.

Поэтому надо делать выбор. Хотя его на самом деле нет. С одной стороны иллюзия и поражение в итоге, с другой — продолжение строительства Евразийского и Таможенного союза. С перспективой войти в историю, как политик, который способствовал соединению великого Русского народа, разделенного предателями на части.

Выбор за Вами, Александр Григорьевич. Расстройте, пожалуйста, российских и белорусских либералов!

Источник: nstarikov.ru