Главная » Невероятное в мире, События

Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 февраля 2017

10:19. 6 февраля 2017 Просмотров - 837 Нет комментариев Опубликовал:

Россия передала Сирии большую партию гуманитарки

Россия передала Сирии большую партию гуманитарки

В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в городе Алеппо, в ходе которых мирным жителям передано 3,2 т. хлеба, 3 тыс. порций горячей еды и 1850 продуктовых наборов.

Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, пишет Интерфакс.

«В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в городе Алеппо (в районах Аль-Басель-Шейх-Нажара, Аль-Зебдия, Старый Алеппо, в лагере беженцев Жибрин, школе Альфинун Насауя в районе Халидия) и в населенном пункте Шиншар (провинция Хомс), в ходе которых произведена передача мирным жителям 3,2 тонны хлеба, 3 тыс. порций горячей еды и 1850 продуктовых наборов» — говорится в сообщении.

За сутки гуманитарную помощь получил 7361 житель. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 12,3 т.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

В Астане началась встреча по перемирию в Сирии

В Астане началась встреча по перемирию в Сирии

Заседание совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии началось в Астане, в нем также участвуют эксперты ООН и Иордании.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Минобороны России заявило ранее, что такие встречи в Астане будут регулярными. В свою очередь глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил в пятницу, что встреча будет носить технический характер. Абдрахманов назвал встречу продолжением «астанинского процесса» урегулирования ситуации в Сирии.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Русский спецназ ведет охоту на ИГИЛ в провинции Алеппо — уникальные кадры (ВИДЕО)

Русский спецназ ведет охоту на ИГИЛ в провинции Алеппо — уникальные кадры (ВИДЕО) | Русская весна

На минувшей неделе снайперы Сил специальных операций Минобороны России поддержали огнем подразделения Армии Сирии на востоке провинции Алеппо, уничтожив ряд террористов «ИГИЛ» в ходе зачистки местности, примыкающей к промзоне Шейх Наджар.

Сообщается, что русский спецназ проводил боевые рейды совместно с подшефными отрядами Сирийской армии, нанося большой урон силам террористов.

На обнародованных кадрах снайперы спецназа ССО ВС России охотятся за снайпером ИГИЛ в восточной части провинции Алеппо.

С начала контртеррористической операции Вооруженных Сил РФ в САР, они помогли силам союзной Сирийской армии вернуть обширные территории в разных регионах страны. Кроме того, вступление в войну России оказало большое влияние на восстановлению боевого духа бойцов правительственных войск, пребывавших в смятении после поражения в провинции Идлиб весной 2015 г.

Смотрите также: ВАЖНО: Русский спецназ ведет охоту на боевиков в Сирии — уникальные кадры (ВИДЕО 18+)

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Аль-Баб. 05.02.2017



Коротко о ситуации в районе Аль-Баба.



В течение дня Халифат смог удержать Бзаа за собой, отогнав протурецких боевиков из города. В ходе ночных боев и отступления, "зеленые" потеряли несколько десятков человек убитыми и ранеными, а так же несколько тачанок.
В целом, контратака для "черных" завершилась полным успехом и город они на время смогли удержать https://twitter.com/worldonalert/status/828330266833870851. Протурецкие боевики засели в зеленке за городом и ждут, пока турецкая авиация и артиллерия сделают свою работу, чтобы возобновить штурм города. События в очередной раз подтвердили, что "зеленая" пехота обладает крайне невысокой устойчивостью и при первых же проблемах имеет склонность отступать, даже имея численное преимущество. Впрочем, эти тактические успехи не отменяют нарастающих проблем для "черных" – сирийцы и ССА продвигаются с двух сторон к ключевой трассе снабжения, что обесценивает локальный успех Халифата в боях за Бзаа.



Уже завтра, сирийцы могут взять под контроль дорогу проходящую через Аль-Баб и Тадиф и можно будет говорить об образовании Аль-Бабского котла. Вероятно, об этом будет объявлено уже завтра.
Атаки смертников и пехоты боевиков в районе Арана лишь замедлили, но не остановили продвижение САА. Сегодня был взят последний поселок перед ключевой трассой снабжения боевиков. Между позициями САА и ССА около 4-5 километров.

В районе Аль-Баба продолжились позиционные бои, где "черные" уничтожили еще один турецкий танк. Турки пока не предпринимают попыток штурмовать западные районы Аль-Баба, ожидая окончания операций в районе Бзаа и Кабайсина, а так же продвижения САА к Тадифу.











Осторожно, фото строго 18+.
[Нажмите, чтобы прочитать]
Боевики Халифата убитые в ходе уличных боев 4 февраля.












Чья-то нога в районе подрыва шахид-мобиля.

Судя по публикуемым фотографиям и заявлениям сторон, в районе Бзаа вчера и сегодня была та еще мясорубка.



Попадание из ПТУРа в турецкий танк М-60 Sabra






Турецкий солдат в районе Аль-Баба.


Боевики ССА в районе Бзаа.





И коротко о наступлении на Ракку.
Как ранее указывалось, курды начали наступление к северо-востоку от Ракки, с целью выйти к восточным окраинам города. Операция проводится при активной помощи США, которые задействуют там свой спецназ и помогают курдам с вооружением.
За сегодня курды неплохо продвинулись в сельской местности и по всей видимости через некоторое время смогут взять Ракку в полукольцо. Халифат наверняка будет вести здесь сдерживающие действия, постепенно отходя к Ракке, где и будет оказано основное сопротивление.




Американскй спецназ на собрании.


Подгон от американцев. Бронеавтомобили для SDF.





 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Сирийская армия с января освободила от ИГ 32 населенных пункта

Правительственные войска Сирии за сутки освободили от террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) два населенных пункта, их общее число с января достигло 32, сообщил в воскресенье российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

В субботу сообщалось о 30 населенных пунктах, освобожденных с января сирийскими правительственными войсками от ИГ.

«Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации «Исламское государство», увеличилось до 32″, — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Метки: главное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 февраля 2016
...выбить ИГИЛ (+КАРТА). Вчера 21:50 Перемирие в Сирии начнется 27 февраля.... Последние новости: глава ВКП заявил о промежуточном соглашении о перемирии в Сирии...В воскресенье, 21 февраля 2016 года террористическая группировка ИГИЛ*взорвала заминированный большим...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 февраля 2016
...над разногласиями. Главное достижение последних дней февраля — процесс примирения не только... ИГИЛ потерял более 100 боевиков Новость обновляется Последнюю информацию о ситуации в Сирии... по дамасскому времени 27 февраля в Сирии наступило перемирие. Позывной «...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 февраля 2016
...на ИГИЛ, штурмуя территорию, оккупированную бандформированиями в последние 72 часов на севере Сирии...(20.02.2016) ВАШИНГТОН, 20 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. ...наши ребята, корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с Героем России, ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 февраля 2016
...о прекращении огня в Сирии с 27 февраля. function ahc_getXmlHttp(){...контролируемый участок еще 23-24 февраля экстренно минировался, чтобы затруднить ...более 160 боевиков ИГИЛ Новость обновляется Последнюю информацию о ситуации в Сирии «Русской Весне...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 февраля 2016
... флаг ИГИЛ и изуродовали статую Шарля де Голля. Вчера 21:55 Последние новости... на эти действия Анкары власти Сирии 14 февраля направили письма генеральному секретарю... с сирийской армией. Обстановка в Сирии (14 февраля) Сегодня командование Сирийской Арабской...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 февраля 2016
... видео опубликовано сирийскими военкорами 17 февраля, второе ранее публиковалось на ... Территориальные потери Халифата за последние месяцы в Сирии и Ираке. Проект "...дело рук террористической группировки ИГИЛ*, заявил РИА Новости лидер курдской партии «...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>