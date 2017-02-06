Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 февраля 2017
- 09:10 Россия передала Сирии большую партию гуманитарки.
- 08:44 В Астане началась встреча по перемирию в Сирии.
- 04:30 Русский спецназ ведет охоту на ИГИЛ в провинции Алеппо — уникальные кадры (ВИДЕО).
- Вчера 22:53 Аль-Баб. 05.02.2017.
- Вчера 21:14 Сирийская армия с января освободила от ИГ 32 населенных пункта.
Россия передала Сирии большую партию гуманитарки
В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в городе Алеппо, в ходе которых мирным жителям передано 3,2 т. хлеба, 3 тыс. порций горячей еды и 1850 продуктовых наборов.
Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, пишет Интерфакс.
«В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в городе Алеппо (в районах Аль-Басель-Шейх-Нажара, Аль-Зебдия, Старый Алеппо, в лагере беженцев Жибрин, школе Альфинун Насауя в районе Халидия) и в населенном пункте Шиншар (провинция Хомс), в ходе которых произведена передача мирным жителям 3,2 тонны хлеба, 3 тыс. порций горячей еды и 1850 продуктовых наборов» — говорится в сообщении.
За сутки гуманитарную помощь получил 7361 житель. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 12,3 т.
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В Астане началась встреча по перемирию в Сирии
Заседание совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии началось в Астане, в нем также участвуют эксперты ООН и Иордании.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Минобороны России заявило ранее, что такие встречи в Астане будут регулярными. В свою очередь глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил в пятницу, что встреча будет носить технический характер. Абдрахманов назвал встречу продолжением «астанинского процесса» урегулирования ситуации в Сирии.
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Русский спецназ ведет охоту на ИГИЛ в провинции Алеппо — уникальные кадры (ВИДЕО)
На минувшей неделе снайперы Сил специальных операций Минобороны России поддержали огнем подразделения Армии Сирии на востоке провинции Алеппо, уничтожив ряд террористов «ИГИЛ» в ходе зачистки местности, примыкающей к промзоне Шейх Наджар.
Сообщается, что русский спецназ проводил боевые рейды совместно с подшефными отрядами Сирийской армии, нанося большой урон силам террористов.
На обнародованных кадрах снайперы спецназа ССО ВС России охотятся за снайпером ИГИЛ в восточной части провинции Алеппо.
С начала контртеррористической операции Вооруженных Сил РФ в САР, они помогли силам союзной Сирийской армии вернуть обширные территории в разных регионах страны. Кроме того, вступление в войну России оказало большое влияние на восстановлению боевого духа бойцов правительственных войск, пребывавших в смятении после поражения в провинции Идлиб весной 2015 г.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Аль-Баб. 05.02.2017
Коротко о ситуации в районе Аль-Баба.
В течение дня Халифат смог удержать Бзаа за собой, отогнав протурецких боевиков из города. В ходе ночных боев и отступления, "зеленые" потеряли несколько десятков человек убитыми и ранеными, а так же несколько тачанок.
В целом, контратака для "черных" завершилась полным успехом и город они на время смогли удержать https://twitter.com/worldonalert/status/8
Уже завтра, сирийцы могут взять под контроль дорогу проходящую через Аль-Баб и Тадиф и можно будет говорить об образовании Аль-Бабского котла. Вероятно, об этом будет объявлено уже завтра.
Атаки смертников и пехоты боевиков в районе Арана лишь замедлили, но не остановили продвижение САА. Сегодня был взят последний поселок перед ключевой трассой снабжения боевиков. Между позициями САА и ССА около 4-5 километров.
В районе Аль-Баба продолжились позиционные бои, где "черные" уничтожили еще один турецкий танк. Турки пока не предпринимают попыток штурмовать западные районы Аль-Баба, ожидая окончания операций в районе Бзаа и Кабайсина, а так же продвижения САА к Тадифу.
Осторожно, фото строго 18+.
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Боевики Халифата убитые в ходе уличных боев 4 февраля.
Чья-то нога в районе подрыва шахид-мобиля.
Судя по публикуемым фотографиям и заявлениям сторон, в районе Бзаа вчера и сегодня была та еще мясорубка.
Попадание из ПТУРа в турецкий танк М-60 Sabra
Турецкий солдат в районе Аль-Баба.
Боевики ССА в районе Бзаа.
И коротко о наступлении на Ракку.
Как ранее указывалось, курды начали наступление к северо-востоку от Ракки, с целью выйти к восточным окраинам города. Операция проводится при активной помощи США, которые задействуют там свой спецназ и помогают курдам с вооружением.
За сегодня курды неплохо продвинулись в сельской местности и по всей видимости через некоторое время смогут взять Ракку в полукольцо. Халифат наверняка будет вести здесь сдерживающие действия, постепенно отходя к Ракке, где и будет оказано основное сопротивление.
Американскй спецназ на собрании.
Подгон от американцев. Бронеавтомобили для SDF.
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Сирийская армия с января освободила от ИГ 32 населенных пункта
Правительственные войска Сирии за сутки освободили от террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) два населенных пункта, их общее число с января достигло 32, сообщил в воскресенье российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
В субботу сообщалось о 30 населенных пунктах, освобожденных с января сирийскими правительственными войсками от ИГ.
«Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации «Исламское государство», увеличилось до 32″, — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
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