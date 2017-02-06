Scofield: Кто боится Джины Хаспел

https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/2017-press-releases-statements/gina-haspel-selected-to-be-deputy-director-of-cia.html (02.02.2017) Директор ЦРУ Майк Помпео объявил, что президент США Д. Трамп выбрал Джину Хаспел (GinaHaspel) на должность нового заместителя директора ЦРУ.

Выбор одобрили: Джеймс Клэппер, Майк Морелл, Стивен Каппес, Майкл Хейден, Чарльз Аллен, Майк Роджерс, Фран Мур (конец цитаты).

Кадровый ход Д. Трампа и М. Помпео одобрили бывшие высокопоставленные разведчики из разных команд, что характеризует влиятельность Джины Хаспел и мудрость президента США, который сделал такой выбор.

Джина уже встречалась в материалах сайта «Правосудия.Нет»:

http://pravosudija.net/article/voyny-dzhona-brennana-zalozhnik (23.05.2014) Грегори Гудмен (Gregory Goodman, Paramilitary Operations Officer, National Clandestine Service)… Когда маме Джине (упс, сорвалось: инициал «G» происходит не от фамилии Гудмен, известной нам по удостоверению Грегори, а от уменьшительного имени) доложили о поимке её сына силами самообороны под Славянском, ответственному за эту «левую» операцию Бреннану ничего не оставалось, кроме как лично мчаться в Киев выкупать пленника.

… «G» на кратком отрезке своей карьеры командовала тайной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где согласно показаниям бывших и действующих сотрудников американской разведки, применялись так называемые «расширенные методы допроса», такие как утопление и лишение сна. В частности, утоплением пытали подозревавшихся в терроризме Абу Зубейду и Абд аль-Нашири.

Она была также старшим руководителем антитеррористического центра, где участвовала в не самых чистых операциях «войны с террором». Кроме того, «G» служила начальником штаба последнего заместителя директора ЦРУ по оперативной деятельности (DDO), ставшего после расширения полномочий в декабре 2004 года первым директором Национальной службы тайных операций (D/NCS), Хосе Родригеса. По указанию Родригеса «G» организовала сокрытие улик: уничтожение видеозаписей пыток утоплением, производившихся ЦРУ (конец цитаты).

Джина знает все про всех в нынешнем составе ЦРУ, поэтому «утопить» можно каждого. Каким образом, Д. Трамп договорился с ней о взаимодействии? Может быть, одной из тем для переговоров была эта:

http://pravosudija.net/article/sderzhivanie-mirovaya-voyna-dzhona-brennana (21.04.2014) Нам известно, что на магистрали, ведущей из Харькова в Донецк, два грузовика с двумя десятками людей в форме украинской милиции напоролись на не совсем обычный блок-пост, где позади демонстрантов находились примерно полсотни вооружённых автоматами людей, как в камуфляже без опознавательных знаков, так и в штатском. В отличие от персонала тех блок-постов, которые показывают по телевидению, эти люди очень хорошо знали, что делают.

В грузовиках находились два украинца – водители. Остальные – наёмники из частной военной компании Эрика Принса. Среди них – один особенный человек. Тот, за кем дважды приезжал лично директор ЦРУ, и с которым он уехал после второго визита директора – после передачи выкупа (конец цитаты).

http://pravosudija.net/article/sderzhivanie-teoriya-zagovora (19.04.2014) Итак, после того, как между Харьковом и Славянском были перехвачены два грузовика с переодетыми в форму украинской милиции прекрасно подготовленными к диверсионной деятельности сотрудниками американской ЧВК, директор ЦРУ Джордж Бреннан дважды инкогнито посетил Украину. Лично. В нарушение всех мыслимых и немыслимых правил безопасности.

Во время второго визита, состоявшегося 15 апреля, он передал своему собеседнику внушительную сумму в американских долларах, и возвратился со свитой, увеличившейся на одного человека. Свита г-на Бреннана состояла исключительно из тщательно отобранных специальных агентов ЦРУ. Это обстоятельство следует особо подчеркнуть: не говоря уже о заграничных поездках, директор ЦРУ не передвигается даже по территории США без сопровождения агентов Секретной службы (аналог нашей ФСО). Не положено.

Возвратился он тоже без агентов Секретной службы, зато с одним из пленных: специальным агентом ЦРУ, курировавшим наёмников. Даже не всех американских наёмников, действующих на Украине, а именно те два десятка, что передвигались на двух грузовиках.

… Однако безответственное поведение директора ЦРУ, действовавшего в нарушение всех инструкций, по всей видимости, оправдывалось гуманитарными соображениями: уж больно плохо выглядел специальный агент, как физически, так и морально, несмотря на явное облегчение, что остался в живых. Да и со стариной Джоном его многое связывало: это был, пожалуй, единственный человек, которому директор мог без колебаний доверить свою жизнь.

Однако главного при нём не было: подлежавший уничтожению даже ценой собственной жизни магнитный носитель специальный агент выменял на переговоры о собственном выкупе — вместе с паролем доступа.

… Судачат, что на этом носителе хранились некоторые данные, полученные в своё время от корпорации «Westinghouse Electric» – и некоторые инструкции касательно двух объектов.

В том, что речь шла именно о двух объектах, и прежде не было сомнений. Перехваченные местными силами самообороны грузовики легко могут перевозить и взвод с полным снаряжением каждый, поэтому для двух десятков человек многовато, да и ожирением никто из пассажиров не страдал. Названия объектов также не оказались неожиданными: крупнейшая в Европе Запорожская АЭС неподалёку от города Энергодар и Южно-Украинская АЭС в одноимённом Южноукраинске Николаевской области.

Спасибо союзникам, ехали, наверное, ребята на усиление охраны чувствительных объектов. Вполне объяснимое беспокойство после трагедии Фукусимы-1. Загрузка одной лишь Южно-Украинской АЭС несколько превышает то, что было в пострадавших там трёх энергоблоках – а о Запорожской АЭС и говорить нечего. Там – больше, чем в два раза.

… Редкий прапорщик дослужится до таких звёзд, какие сияют на плечах смекалистого украинского чекиста, который продал пленного американцам, а найденные при нём материалы, вместе с материалами допроса и записями переговоров с Джоном Бреннаном – русским (конец цитаты).

Кто конкретно проводил спецоперацию по задержанию Грегори Гудмена – сына Джины Хаспел?

Если этому частично содействовал Эрик Принс, чьи люди не стали оказывать сопротивление, то это интересно, т.к. его сестра номинирована Д. Трампом на пост министра образования ( http://www.golos-ameriki.ru/a/senate-devos/3705259.html ). Но Эрик Принс сотрудничает с КНР в рамках Frontier Services Group, соответственно реальные намерения новой администрации США в отношении КНР не вполне совпадают с официальными заявлениями.

Если людей Э. Принса и ехавшего с ними Г. Гудмена захватывали российские ССО, то у того, кто ими командовал в тот период, интересное будущее.

Если операцию провели «смекалистые украинские чекисты», то речь может идти о двух кандидатах, которые на тот момент служили в СБУ – это Валерий Кондратюк и Василий Бурба.

О связях Д. Бреннана с В. Кондратюком сообщали отечественные СМИ:

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201507291408-pa21.htm/ (29.07.2015) Британский обозреватель Калеб Гилберт разместил на сайте pressbox.co.uk сенсационные сведения о том, кто руководил уничтожением Boeing-777, потерпевшего крушения под Донецком. Это – гражданин США Дэвид Ллойд Стерн, он работал в качестве агента ЦРУ под прикрытием в международных средствах массовой информации, в частности, в GlobalPost и BBC. В середине июля 2014 года Ллойд лично руководил операцией по устранению самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Аудиофайлы британскому журналисту Гилберту передали люди из ближайшего окружения экс-главы СБУ Валентина Наливайченко сразу после его отставки. Переговоры перехватывали работники СБУ в ходе операции по сопровождению Стерна на территории Украины.

Приводим перевод распечатки телефонных переговоров Стерна с неустановленным представителем руководства.

…

27.06.2014г.

Перехват 2.

Стерн: – Привет! У меня не было времени, чтобы рассказать тебе вчера… Вы сделали абсолютно правильное решение, чтобы Порошенко убрал Коваля

X: – Это было решение Джона (предположительно речь идет о Джоне Бренноне — Прим.). Мы подумали, что это правильно.

Стерн: – Я горжусь тем, что я в его команде.

X: – Он сказал, что мы должны следовать Саудовской модели… Ты знаешь, что я имею в виду…

Стерн: – Да, конечно,

X: – А почему ты сейчас об этом говоришь?

Стерн: – Я получил от команды Коваля много вопросов о движении «Бука»… Я надеюсь, что они ничего не подозревают?

X: – Конечно, нет. Спасибо, что рассказал мне. Это важно. Очень важно, что бы не было никаких утечек.

Стерн: – Не волнуйся. Мы полностью все понимаем.

X: – Отлично. До свидания.

Стерн: – Пока.

01.07.2014г.

Перехват 3.

Стерн: – Привет

X: – Привет

Стерн: – Я хочу спросить тебя кое о чем. Мне для понимания.

X: – Конечно. Спрашивай!

Стерн: – Кто рекомендовал Гелетея к нам?

X: – А что с ним возникли проблемы? Он..?

Стерн: – Нет, нет. Все в порядке… Мне просто нужно знать…

X: – Один из наших людей рекомендовал его… Тебе нужно его имя?

Стерн: – Ммм… Разве это проблема?

X: – (пауза) Его зовут Наливайченко… Он просил обсудить это с Джоном через Кондратюка...

Стерн: – Я понимаю. Это все. Нет больше вопросов (конец цитаты).

Что касается Василия Васильевича Бурбы, то он очень неоднозначно характеризуется украинскими СМИ:

http://sprotyv.info/ru/news/kiev/u-voennoy-razvedki-ukrainy-novyy-nachalnik (24.10.2016) С февраля 2014 года Валерий Кондратюк фактически был назначен руководить Департаментом контрразведки СБУ, а в марте стал официальным начальником этого подразделения. С первого дня своего пребывания провел ряд ключевых реорганизаций, пригласив в подразделение наиболее подготовленных сотрудников в т.ч. из числа «пенсионеров», а также провел тщательное очищение подразделения от российских агентов. Одним из первых на предложение Валерия Кондратюка перейти в боевое подразделение, Департамент контрразведки, откликнулся (тогда ещё полковник) Василий Бурба.

… С мая 2014 г. полковник Бурба В.В., находился непосредственно в районах боевых действий, где координировал работу всех оперативных групп контрразведки СБУ в зоне АТО.

… В июле 2015 года Валерий Кондратюк был назначен начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

… Вместе с Валерием Кондратюком в 2015 году в Главное управление разведки Министерства обороны Украины перевёлся и Василий Бурба, который начал свою службу уже в военной разведке руководителем одного из ключевых оперативных управлений, а позже был назначен заместителем начальника ГУР МОУ.

… По вполне понятным причинам, о всех подвигах, заслугах, как и о наградах таких украинских офицеров, как Валерий Кондратюк и Василий Бурба, мы узнаем лет через 50, наверное (конец цитаты).

И совсем другая оценка от конкурентов:

http://www.depo.ua/rus/politics/-bumerang-moskalya-chim-vsih-perepolohav-glava-gur-vasil-18102016161100 (18.10.2016) Цепочка кадровых перестановок, потянувшая Бурбу в кресло начальника ГУР Минобороны, стартовала минувшим летом, когда, катаясь на водном мотоцикле по Днепру, трагически погиб замглавы Администрации президента Андрей Таранов. Его место в администрации занял Валерий Кондратюк, освободив кресло начальника ГУР МО.

… В частности в конце 2013 года (еще до первых смертей на Майдане) интернет-издание ОРД нынешнего советника Арсена Авакова, а в начале 2000-х помощника Александра Турчинова Станислава Речинского, опубликовало материал под заголовком «Кто и как готовит очередную “зачистку” Майдана?», где Бурбе отводилась одна из ролей (далеко не самая главная) в этой самой «зачистке». В этой статье Бурбу называют «доверенным лицом руководителя Главка “К” Валерия Балахонова» по «работе» с бизнесом. Самого же Балахонова называют “донецким скорее вымогателем и бизнесменом, чем спецслужбистом».

Что же касается обвинений в крышевании наркотрафика и контрабанды, то они в адрес Бурбы достаточно давно прозвучали из уст журналиста Владимира Бойко, который уже давно и активно ведет информационную войну (в том числе и с использованием ненормативной лексики) с СБУ, а за компанию и с остальными правоохранителями (конец цитаты).

Слова В. Бойко о В. Кондратюке и В. Бурбе:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1759435164273274&id=100006204226091 (15.10.2016) Бывший сотрудник СБУ, который работал под крышей посольства Украины в США и был уличен внутренней безопасностью в работе на американские спецслужбы, только что назначенный заместителем главы Администрации Президента Украины.

При этом преградой таком назначения не стало даже то, что когда он возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны Украины – (именно так – установленный агент иностранной спецслужбы после «Революции Достоинства» получил назначение на пост начальника ГУР МО), – его подчиненные, которые занимались совместно с Федеральной службой безопасности России обслуживанием наркотрафика, который идет через территорию Украины, расстреляли мобильную группу СБУ, а также убили писателя Бузину.

Впрочем, когда убийцы Бузины посягнули на святое – взорвали в Харькове магазин «Рошен», Служба безопасности Украины без всяких сантиментов ликвидировала их прямо на конспиративной квартире ГУР в центре Киева. А опустевшее кресло начальника ГУР МО занял другой уважаемый – который зимой 2013-2014 годов, работая в Главке «К» СБУ, организовывал слежку за активистам «Автомайдана» и поджоги их автомобилей.

Причем, делал это через своего агента, который в следующем занял кресло министра молодежи и спорта Украины (конец цитаты)

В ответ на комментарий С. Речинского к этой записи в 13.15 В. Бойко пишет:

Volodymyr Boyko Про призначення Бурби на “Острів” я узнав у день похорон Таранова. Це – вимога посольства США, оскільки в такому випадку буде повна взаємодія між ГУР і НАБУ. На сьогодні НАБУ виконує для ГУР замовлення зі зняття інформації з каналів зв’язку та ВС, а ГУР надало в розпорядження НАБУ свій спецназ. Зверни увагу – саме спецназ ГУР був задіяний під час обшуків і затримання адвокатів по “справі Оніщенка”. А тепер подивись, хто розробляв операцію “Бумеранг” – нинішній заступник директора НАБУ Новак, хто виконував – нинішній начальник ГУР Бурба. Цим хлопцям вже нема чого втрачати після того, як вони спалили Будинок Профспілок.

О назначении Бурбы на “Остров” я узнал в день похорон Таранова. Это – требование посольства США, поскольку в таком случае будет полное взаимодействие между ГУР и НАБУ. На сегодня НАБУ выполняет для ГУР заказ по снятию информации с каналов связи и ВС, а ГУР предоставило в распоряжение НАБУ свой спецназ.

Обрати внимание – именно спецназ ГУР был задействован во время обысков и задержания адвокатов по «делу Онищенко». А теперь посмотри, кто разрабатывал операцию «Бумеранг» – нынешний заместитель директора НАБУ Новак, кто выполнял – нынешний начальник ГУР Бурба. Этим ребятам уже нечего терять после того, как они сожгли Дом Профсоюзов (конец цитаты).

Там же есть еще интересный комментарий к этому обсуждению:

16 октября 2016 г. в 1:32

Валентин Крыжановский: По Таранову возбуждались по факту сдачи двух важных агентов из Сирии в контрразведку Израиля. Пистолеты там были так… для закваски. А еще шеф Таранова в Израиле сознался в получении 17 тысяч долларов от контрразведки Израиля за доблестную службу. Не приди Смешко на СБУ (Смешко дал команду на уничтожение всех документов по этим предательским делам. Таранов был тогда уже его помощником и Смешко тесно был задействован в израильских схемах. Достаточно посмотреть схемы раздела денег за продажу вооружения и техники с гражданином Израиля и кого Смешко оставил вместо себя в РНБОУ за контролем по продаже вооружения…)… – сидеть бы им всем, как миленьким за предательство (конец цитаты).

В. Бойко высказывался о В. Бурбе и в начале 2016 года:

http://daily.com.ua/http-daily-com-ua-newsfrompartners/1547308-u-mene-ye-vagomi-pidstavi-pidozryuvati-okremikh-viyskovosluzhbovtsiv-92-yi-brigadi-u-vbivstvi-endryu-volonter (15.02.2016) По словам бывшего руководителя Общественного Совета ГПУ В.Бойко, эти фамилии убийц «Эндрю» уже давно известны, а сами они выполняли задачи своего куратора.

«В связи с этим я хочу передать привет Василию Васильевичу Бурбе, который отвечает за силовой блок Главного управления разведки МО и который звонил мне 25 января 2016 года по поводу моей осведомленности в этом деле. Я могу повторить то, что тогда ему сказал, – ГРУшникам надо срочно ликвидировать того агента, который расстрелял группу “Эндрю”, а также временно прекратить баловаться наркотрафиком. Ибо “Эндрю” убили из-за того, что он случайно обнаружил, как украинская военная разведка вместе с ФСБ России организует поставки наркотиков в Европу через территорию Украины.

Как видите, в ГУР МО не сделали надлежащих выводов и теперь потеряли ценного агента, который может многое рассказать», – отметил В.Бойко.

Напомним, как ранее отмечал В. Бойко, группа «Эндрю» мешала нарктотрафику, который «из Афганистана следует через территорию Украины в Европу. И если в России этот наркотрафик прикрывают сотрудники Федеральной службы безопасности, то в Украине – их коллеги из Департамента контрразведки СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны».

… Как сообщалось, 2 сентября [2015 г.] возле луганского Счастья была расстреляна сводная мобильная группа, погибли два человека – волонтер и сотрудник фискальной службы, четыре человека были ранены.

Позже в эфире одного из телеканалов Г.Тука заявил, что к расстрелу сводной мобильной группы причастны военнослужащие одного из подразделений Вооруженных сил Украины, которые покрывают контрабанду товаров через линию разграничения в этом районе (конец цитаты).

Что касается «обслуживания [в сотрудничестве с ФСБ] наркотрафика, который идет через территорию Украины», то за 2016 год В.В. Путин значительно трансформировал кадровый состав службы, упразднив ФСКН и ФМС, поэтому, если подчиненные В. Кондратюка и В. Бурбы с кем-то и взаимодействовали в 2014-2015 гг, то в 2016 году эти линии вряд ли сохранились.

Если Д. Трамп договорился с Джиной Хаспел о стратегическом партнерстве, то у «смекалистых украинских чекистов», ставших друг за другом начальниками ГУР МОУ, могут возникнуть определенные перемены в их взглядах по поводу боевых действий на Донбассе и событий в Киеве. Тогда обстановка на границах Л/ДНР начнет стабилизироваться.

Если же обострение обстановки на Донбассе – и есть результат давления со стороны Джины на свои «украинские контакты», то тогда речь идет о том, что новая администрация США целенаправленно создает повод для продления санкций и торга относительно параметров российского участия в событиях на Ближнем Востоке.

Однако, «найденные при нём [Г. Гудмене] материалы, вместе с материалами допроса и записями переговоров с Джоном Бреннаном – [были проданы] русским».

У российской стороны тоже есть предмет для разговора с замдиректора ЦРУ, без помощи которой М. Помпео будет намного сложнее реализовывать проекты Д. Трампа и М. Пенса