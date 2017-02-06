Источники:

Фотофонд Государственного центрального музея современной истории России

Из книги Н.Д. Анощенко «Полёты белгородца. Воспоминания первого красного пилота-воздухоплавателя»: «27 июля с. г. (1920 г.) во время парада в честь II Конгресса III Интернационала в г. Москве … Вдоль кремлевской стены на (Красной) площади раскинулись белые ажурные павильоны «Выставки трофеев Красной Армии», часть которых находилась под открытым небом. …И орудия всех калибров, прихотливо закамуфлированные зелеными, коричневыми и желтыми пятнами-зигзагами … И первый трофейный английский танк, и французские бронемашины «Рено», и один из многих захваченных у белых аэропланов — английский «Бе-и», и многое другое …Сейчас все это чинно разместилось на площади вдоль братских могил и кремлевской стены, начиная от Спасской башни и до красивого искусственного зеленого кургана, на склонах которого разбросаны разбитые орудия, обрывки проволочных заграждений, ружья, снаряжение и т. п.Все это, вместе взятое, по замыслу художников Высшей школы военной маскировки, соорудивших этот искусственный холм, должно было символизировать «разбитый империализм».Холм этот назвали «Курганом победы». На вершине его поднялась ажурная белая беседка, увитая свежей зеленью, цветами и красными лентами. Здесь во время парада будут находиться члены президиума конгресса и Советского правительства».Доклад окончен.