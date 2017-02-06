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Разбитый империализм

09:13. 6 февраля 2017 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал:


"Разбитый империализм". Трофеи Красной армии на Красной площади. 1920 год.

23 декабря 1919 года был издан приказ Реввоенсовета республики № 2207 «О создании музея-выставки «Жизнь Красных Армии и Флота» в г. Москве в помещениях первых этажей Верхних торговых рядов на Красной площади, занимаемых в то время Наркомпродом.

Из книги Н.Д. Анощенко «Полёты белгородца. Воспоминания первого красного пилота-воздухоплавателя»: «27 июля с. г. (1920 г.) во время парада в честь II Конгресса III Интернационала в г. Москве … Вдоль кремлевской стены на (Красной) площади раскинулись белые ажурные павильоны «Выставки трофеев Красной Армии», часть которых находилась под открытым небом. …



И орудия всех калибров, прихотливо закамуфлированные зелеными, коричневыми и желтыми пятнами-зигзагами … И первый трофейный английский танк, и французские бронемашины «Рено», и один из многих захваченных у белых аэропланов — английский «Бе-и», и многое другое …















Сейчас все это чинно разместилось на площади вдоль братских могил и кремлевской стены, начиная от Спасской башни и до красивого искусственного зеленого кургана, на склонах которого разбросаны разбитые орудия, обрывки проволочных заграждений, ружья, снаряжение и т. п.



Все это, вместе взятое, по замыслу художников Высшей школы военной маскировки, соорудивших этот искусственный холм, должно было символизировать «разбитый империализм».



Холм этот назвали «Курганом победы». На вершине его поднялась ажурная белая беседка, увитая свежей зеленью, цветами и красными лентами. Здесь во время парада будут находиться члены президиума конгресса и Советского правительства».



Доклад окончен.

Источники:
Фотофонд Государственного центрального музея современной истории России
Из книги Н.Ф. Кузьмина «Крушение последнего похода Антанты»: Выставка трофейной боевой техники Белой армии на Красной площади в Москве в дни торжеств в честь II конгресса Коминтерна, 27 июля 1920 г. (из фондов РГАСПИ);
Из книги М.В. Коломийца «Танки в Гражданской войне»;
Со странички Humus «Советская Россия в материалах западных новостных агентств».

http://stariy-voin.livejournal.com/29010.html – цинк

PS. Плюс еще из интересного на историческую тематику:

1. Интересные и редкие ретро-фотографии – http://picturehistory.livejournal.com/1897724.html
2. Операции ЦРУ против СССР 1949-1954 – http://www.matthewaid.com/post/51394955674/debacle-the-cias-failed-agent-penetration
3. Письмо от Совета рабочих и крестьянских депутатов Покровской церкви, что на Кариже – http://amarok-man.livejournal.com/1490097.html
4. Прическа принцессы Леи вдохновлена мексиканской партизанкой – http://shakko-kitsune.livejournal.com/995361.html
5. В Севастополе установлена мемориальная доска последнему герою Советского Союза проживавшему в городе с 1962 по 2016-й год – http://nts-tv.com/rubriki/lyudi/45024/45026/

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1920, большевики, выставка, гражданская война, империализм, интервенция, история, красная площадь, Москва
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