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Принятие зла есть зло

09:45. 6 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Что означало бы «непротивление злу»?

Это значило бы ПРИЯТИЕ зла: допущение его в себя и предоставление ему свободы, объема и власти.

Это было бы, в начале, добровольное саморастление и самозаражение; это было бы, в конце, активное распространение заразы среди других людей и вовлечение их в сопогибель.

Полное отсутствие всякого сопротивления – и внешнего, и внутреннего требует, чтобы прекратилось осуждение, чтобы стихло порицание, чтобы ВОЗОБЛАДАЛО ОДОБРЕНИЕ ЗЛА.

Таков духовный закон: несопротивляющийся злу ПОГЛОЩАЕТСЯ им и становится ОДЕРЖИМЫМ. Ибо «зло» – не пустое слово, не отвлеченное понятие.

ЗЛО есть, прежде всего, ДУШЕВНАЯ СКЛОННОСТЬ человека, присущая каждому из нас; как бы некоторое, живущее в нас СТРАСТНОЕ ТЯГОТЕНИЕ к разнузданию зверя, тяготение, всегда стремящееся к расширению своей власти и к полноте захвата.

Духовный опыт человечества свидетельствует о том, что несопротивляющийся злу не сопротивляется ему именно постольку, поскольку он сам уже зол, поскольку он сам уже принял его и СТАЛ – ИМ.

Вся история человечества состоит в том, что в разные эпохи и в разных общинах ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ГИБЛИ, НАСИЛУЕМЫЕ ХУДШИМИ, причем это продолжалось до тех пор, пока лучшие не решались дать худшим планомерный и организованный отпор. Так всегда было и так всегда будет: радикальное зло, живущее в человеке, ТОРЖЕСТВУЕТ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ОБУЗДЫВАЕТСЯ, и поскольку не сдерживается.

Злое начало ЕДИНО и АГРЕССИВНО и в агрессивности своей ЛУКАВО и МНОГООБРАЗНО.

Тот, кто ему не сопротивляется, тот уступает ему и идет в его свите; кто не пресекает его нападения, то становится его орудием или гибнет от его лукавства. Здесь нельзя выжидать, вилять или прятаться, ибо не говорить злу ни «да», ни «нет», значит говорить ему «да», и потому выжидающий и прячущийся совсем не «выжидает» и не «прячется», а предает и предается.

http://www.svarogday.com/wp-content/uploads/zz121.jpg

Непозволительно прощать того, кто умышленно совершает зло, ибо зло, оставшееся без наказания , умножается, а вина за приумноженное зло лежит на том, кто оставил совершившего зло не наказанным и не привёл его на правый Божий суд.


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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: духовный, зло, человек
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