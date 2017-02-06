Подводная кругосветка под носом у США: как советские подлодки поставили Пентагон на место

Источник: ТВ ЗВЕЗДА

Кругосветный поход двух атомных подводных лодок Северного флота стартовал в начале февраля 1966 года (по разным данным со 2-го по 12-е число). О его начале не трубили газеты, не было оркестра и высокого командования. О предназначении этого похода не знали не только сами моряки-подводники, но и высокое флотское начальство — цель была озвучена экипажам уже, когда лодки отошли на значительное удаление от базы. Даже контрразведчикам ВМФ было предписано вскрыть пакеты с секретным заданием, когда уже были задраены все переборки и люки и любая информация о специальном задании не могла просочиться за борт атомных лодок.

Задание было необычным: в подводном положении совершить поход через Атлантику и Тихий океан, «прогуляться» в Южном полушарии и ошвартоваться на Камчатке — пройти в океанских толщах предстояло более 20 тысяч миль, что превышает длину экватора. Всплывать — категорически запрещено. При этом нужно было пройти незамеченными через все американские станции наблюдения за подводными лодками.

Была и политическая подоплека — cоветское руководство придумало «наш ответ Керзону» и поставило задачу военным: нужно уесть Америку! До этого ещё ни одной подлодке не удавалось обогнуть земной шар полностью в подводном положении по такому маршруту.



Решение о походе принималось на самом высоком государственном уровне. Были разработаны три варианта маршрута. Первый — вокруг Южной Америки. Второй — вокруг Африки, водами Индийского океана севернее Австралии и далее в Тихий океан. Третий — тоже вокруг Африки, но южнее Австралии. Все эти маршруты были хорошо изучены ещё нашими мореплавателями парусного флота, но для подводников каждый из них таил много неизвестного и опасного. Был утвержден первый маршрут, проходивший через три океана.

Для участия в походе были выбраны две атомные подводные лодки: К-116 и К-133. Обе — первенцы отечественного атомного подводного флота. Они несли боевую службу в Арктике и Тихом океане, в том числе всплывали на Северном полюсе.

Возглавить отряд АПЛ было доверено контр-адмиралу Анатолию Сорокину, который служил на атомных подводных лодках с самого начала их создания. Командиром К-116, экипаж которой комплектовался на Тихоокеанском флоте, был опытный подводник капитан 2 ранга Вячеслав Виноградов. Подводной лодкой К-133 командовал капитан 2 ранга Лев Столяров.

Подготовка к походу велась в полной секретности. Экипажи проверяли медики и контрразведчики. Сами лодки прошли дополнительный осмотр с привлечением специалистов, в том числе из числа разработчиков. На борту АПЛ, с учетом напряженности в отношениях СССР и США, находилось и ядерное оружие — экипажи были оповещены, что будут проходить его испытания. Большое внимание уделялось обеспечению скрытности перехода, поскольку советским подводникам предстояло преодолеть несколько противолодочных рубежей НАТО.

Выйдя в Баренцево море, лодки ушли на глубину и… пропали. До 26 марта 1966 года. Их маршрут отслеживался в Главном штабе ВМФ — во время выхода на связь. Лишь однажды советские подводники засекли шумы неизвестной атомной подводной лодки — скорее всего американской, но она резко изменила курс и вышла из поля акустической видимости.

На подходе к проливу Дрейка, который знаменит своими ураганами и мрачными легендами, подводники встретились с гигантскими айсбергами. Пролив Дрейка, разделяющий Антарктиду и Южную Америку, это скопище гигантских айсбергов. Ледяные стены здесь уходят вниз до 1000 метров, при глубине погружения лодки в 300 метров маневрировать между ними в подводном положении – все равно что играть в прятки со смертью. Эхопеленгаторы советским подводникам помогали мало: айсберги, постоянно наползая друг на друга, создавали постоянный шум, который засвечивал экраны гидроакустического комплекса. Лодки шли на ощупь, испытывая колоссальное физическое и моральное напряжение.

Самый опасный участок пути протяженностью 1300 миль лодки прошли за судами обеспечения на акустическом контакте. На глубинах 70-100 метров бушевавший на поверхности шторм почти не ощущался. Подводники могли лишь догадываться, насколько трудно приходилось морякам на судах обеспечения, но вскоре и они почувствовали крутой нрав океана. Пройдя пролив, каждая подлодка должна была дать радиодонесение. Для этого требовалось на короткое время подвсплыть на глубину 8-10 метров и испытать огромные штормовые волны.

Остров Пасхи — романтическое место, воспетое путешественниками, стало одним из самых серьезных испытаний для наших подводных лодок. Американцы разместили здесь станции слежения за советскими подлодками. Глубины достигают 6 километров. Наши АПЛ порой «проваливались» на 600 метров при 300 заложенных на прочность, но выдержали такую проверку на прочность и вышли из этой зоны совершенно незамеченными.

Наши подводники, если посмотреть на карту похода, не замкнули полностью кругосветный маршрут. Выйдя в начале февраля 1966 года из заполярной базы Западная Лица, атомоходы К-116 и К-133 прошли Норвежское море, пересекли с севера на юг Атлантику, преодолели бушующий пролив Дрейка и зашли в антарктические воды. Затем атомоходы двигались вдоль восточного побережья Южной Америки, пересекли Тихий океан и 26 марта ошвартовались у причалов камчатской бухты Крашенинникова. Но все же советские подлодки бороздили глубины трех океанов — Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого, несколько раз пересекли все климатические и гидрологические зоны земного шара. Этот рекорд по дальности подводного перехода не побит и поныне.

Помимо огромного политического значения, эта подводная кругосветка стала впечатляющей демонстрацией научно-технических достижений и военной мощи государства. Поход показал, что Мировой океан стал глобальной стартовой площадкой для отечественных атомных подводных лодок. Одновременно он открывал и новые возможности для маневра между Северным и Тихоокеанским флотами. Подобным маршрутом перебазировались впоследствии отечественные АПЛ и в последующие годы.

…Через несколько дней после завершения кругосветного подводного перехода советских АПЛ военно-морской министр США был снят с должности за то, что информация о подводной кругосветке советских подлодок попала в Белый дом не из его ведомства, а из сообщения ТАСС

Источник: nstarikov.ru