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Почему атомную бомбу первыми создали евреи, а не русские, не татары, не итальянцы и не латиноамериканцы?

04:11. 6 февраля 2017 Просмотров - 98 Один комментарий Опубликовал:

Кто-то наверняка скажет: "а всё потому, что евреи — самые умные!"

Это правда про их особый ум, но лишь отчасти! Евреи потомУ первыми создали в США атомную бомбу, что их ум "заточен" на зло! Об этом даже в Библии написано: "они умны на зло, а добра делать не умеют!" (Иеремия. 4: 22). Пророк этот, оставивший данное свидетельство о евреях, живущих по "Торе", родился в 655 году до Рождества Христова, а через три десятка лет был убит ими за правду на территории Египта через "побитие камнями".

Потом, спустя много веков, к евреям, которые говорили, что они веруют в Бога, пришёл Христос-Спаситель, и их "духовным учителям" он сказал прямо в лоб: "ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8: 44).

Как результат — его распяли!

 

Шли века, и евреи смогли своим злым умом так глубоко проникнуть в тайны природы, что в ХХ веке их учёные предложили американскому президенту Франклину Рузвельту создать атомную бомбу небывалой мощности, способную сжечь заживо в один момент сотни тысяч людей.

Инициаторами письма, направленного Франклину Рузвельту касательно создания в США атомной бомбы и авторами большей части текста этого письма были физики-евреи из Венгрии Лео Силард (ранее его фамилию часто писали неправильно: Сцилард), Юджин Вигнер и Эдвард Теллер. 2 августа 1939 года это письмо направил в адрес 32-го президента США учёный-физик Альберт Эйнштейн, ещё один представитель еврейской расы.

Историческая справка: "В августе 1942 года в здании бывшей школы в городке Лос-Аламос, штат Нью-Мексико, неподалеку от Санта-Фе начала работать секретная «Металлургическая лаборатория». Её руководителем был назначен Роберт Оппенгеймер, (родившийся в Нью-Йорке 22 апреля 1904 года в еврейской семье). В июле 1945 года первая атомная бомба была взорвана на полигоне, а 6 и 9 августа 1945 года ещё две бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки".

Создание атомной бомбы было ожидаемым событием, её действие точно соответствовало иудейской религиозной традиции всесожжения жертвы, которая по-гречески называется "холокостом".

Евреи и раньше блистали своим злым умом и умением проникать в тайны природы. Знали они и про телегонию, и про другие генетические тайны, отчего и сейчас они — первые в генетике. Надо думать, что и там всё, что они узнали, будет использовано во зло. Про генно-модифицированные продукты, созданные в секретных лабораториях США под руководством евреев-учёных, учёные-"гои" уже говорят с ужасом! Это новый вид оружия массового уничтожения людей, который действует "мало-помалу", не вызывая у людей страха и ужаса!

Любопытно то, что знание тайн природы и секретов генетики евреи и в доисторические времена применяли себе на пользу, а другим — во зло!

Ниже я хочу процитировать короткий фрагмент Библии, в котором рассказывается, как прародитель еврейского народа Иаков, позже получивший другое имя — Израиль, лихо объегорил своего дальнего родственника, дядю Лавана. А сделал он это благодаря тому, что кое-что понимал в генетике!

Бытие, глава 29:

25 После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану: отпусти меня, и пойду я в своё место, и в свою землю;

26 отдай жён моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе.

27 И сказал ему Лаван: о, если бы я нашёл благоволение пред очами твоими! я примечаю, что за тебя Господь благословил меня.

28 И сказал: назначь себе награду от меня, и я дам.

29 И сказал ему Иаков: ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне;

30 ибо мало было у тебя до меня, а стало много; Господь благословил тебя с приходом моим; когда же я буду работать для своего дома?

31 И сказал Лаван: что дать тебе? Иаков сказал: не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих.

32 Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих; отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину чёрную из овец, также с пятнами и с крапинами из коз. Такой скот будет наградою мне.

33 И будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придёшь посмотреть награду мою. Всякая из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не чёрная, краденое это у меня.

34 Лаван сказал: хорошо, пусть будет по твоему слову.

35 И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех чёрных овец, и отдал на руки сыновьям своим;

36 и назначил расстояние между собою и между Иаковом на три дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот Лаванов.

37 И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях,

38 и положил прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал пред прутьями.

39 И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пёстрый, и с крапинами, и с пятнами.

40 И отделял Иаков ягнят и ставил скот лицем к пёстрому и всему чёрному скоту Лаванову; и держал свои стада особо и не ставил их вместе со скотом Лавана.

41 Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями.

42 А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал. И доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову.

43 И сделался этот человек весьма, весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов.

Эта библейская история напоминает "гусскую" народную сказку "ВЕРШКИ И КОРЕШКИ".

Русский народ представлен в этой сказке в образе медведя, а кто хозяйственный мужик — сами догадайтесь...

Мораль сей басни такова: надо всегда зреть в корень, ибо в знании — сила! И никогда не надо верить на слово тем, о ком в Библии сказано: "злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское..." (Откр. 2: 9).

Приложение: "История России просто непостижима без наложения на неё библейской истории!"

5 февраля 2017 г. Мурманск. Антон Благин

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Метки: евреи, иудеи, сказки, традиции
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Один комментарий»

  • 10169 6749
    слободан 6 февраля 2017 в 9:56 Ссылка Пометить
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    -Почитайте =Славяно Арийские Веды= -Там давно описывается про = ФАШ РАЗРУШИТЕЛЬ= -До евреев давным давно было ядерное оружие -
    Ничего евреи придумать не могут! Доказано временем

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