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Первый советский чемпион-бодибилдер Николай Ясиновский заявляет о регулярном посещении НЛО места расположения стратегических ракет, где он служил

20:27. 6 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Свидетельство первого советского бодибилдера-чемпиона Николая Ясиновского:

< ![CDATA[]]>https://www.youtube.com/watch?v=rjEYSFA1bnM< ![CDATA[]]>

Утверждает, что когда он служил в ракетных войсках, видел регулярно посещавший их яркий объект в виде двух тарелок диаметром до 6 метров. Он видел даже журнал посещений НЛО их воинской части, который вели офицеры.

Вот его достижения в бодибилдинге:

< ![CDATA[]]>1989< ![CDATA[]]> — Абсолютный чемпион г. Москва;

< ![CDATA[]]>1990< ![CDATA[]]> — Абсолютный чемпион СССР;

< ![CDATA[]]>1990< ![CDATA[]]> — Абсолютный чемпион Японии;

< ![CDATA[]]>1991< ![CDATA[]]> — Абсолютный чемпион Северо-запада США

< ![CDATA[]]>1994< ![CDATA[]]> — Абсолютный чемпион Северо-запада США;

< ![CDATA[]]>1992< ![CDATA[]]> — Серебряный призер Чемпионата Центральной Америки и Карибских островов;

Это для того, чтобы поняли насколько серьезный человек Ясиновский для тех кто его не знает.

***

Подобное свидетельство об НЛО на удаленном военном объекте в Якутии даёт офицер Николай Рогозенко. Он тоже повторяет лейт мотив военных что появлялись они регулярно:

< ![CDATA[]]>https://youtu.be/FIGx6ipSvT4< ![CDATA[]]>

***

Это фрагмент из моей подборки видеосвидетельств очень серьезных людей-контактёпров с иным разумом < ![CDATA[]]>https://levhudoi.blogspot.com/2014/06/blog-post.html< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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