Первый советский чемпион-бодибилдер Николай Ясиновский заявляет о регулярном посещении НЛО места расположения стратегических ракет, где он служил
Свидетельство первого советского бодибилдера-чемпиона Николая Ясиновского:
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Утверждает, что когда он служил в ракетных войсках, видел регулярно посещавший их яркий объект в виде двух тарелок диаметром до 6 метров. Он видел даже журнал посещений НЛО их воинской части, который вели офицеры.
Вот его достижения в бодибилдинге:
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Это для того, чтобы поняли насколько серьезный человек Ясиновский для тех кто его не знает.
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Подобное свидетельство об НЛО на удаленном военном объекте в Якутии даёт офицер Николай Рогозенко. Он тоже повторяет лейт мотив военных что появлялись они регулярно:
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Это фрагмент из моей подборки видеосвидетельств очень серьезных людей-контактёпров с иным разумом < ![CDATA[
Источник: www.kramola.info