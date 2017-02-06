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Основная идея Хитрого Плана Путина

05:30. 6 февраля 2017 Просмотров - 313 4 коммент. Опубликовал:
Основная идея Хитрого Плана Путина | Русская весна

Основная идея Хитрого Плана Путина: «Русофобия — это очень дорого».

Первыми на себе эту простую и жизненную истину испытали прибалтийские полуфашистские государства. Затем, весело напевая a cappella бодрые картвельские песни, бросая по кустам автоматы и бронетехнику, о пагубности русофобии задумались недавние «братья» по Советскому Союзу из солнечной Грузии.

Но так как чужой опыт практически никогда не подходит для осознания своих ошибок, то испытать на себе Хитрый План Путина решила и такая же «братская» Украина.

Разве что к русофобии добавилось столь традиционное для Украины равнодушие. Забивают до смерти «Беркут» — ну и ладно, мы посидим и посмотрим телевизор. Расстреливают из артиллерии города на Донбассе — ну и ладно, мы навернём пока горилочки и закусим сальцом. Убивают детей в Горловке — ну и ладно, главное, что не у меня в городе. Кого-то убили в Мариуполе боевики нацбатов, кого-то запытали в Славянске — ну и ладно, главное, что мы в Европу идём к европейским пенсиям и зарплатам.

Равнодушный украинский обыватель — это проблема пострашнее, чем украинские националисты.

С теми хотя бы всё понятно. Военные преступники. А вот как воспринимать «братского» обывателя, который к своей печали не попал в европейский рай и потому с каждым месяцем всё шире и шире распахивает «братские» объятия, чтобы вернуть ситуацию к сытому и стабильному 2013 году?

И это после того, как украинский обыватель частично с русофобской животной радостью, частично с прагматичным равнодушием наблюдал, как убивают русских на Донбассе. Точно так же, как наблюдал, когда украинские националисты из УНА-УНСО* убивали русских в Чечне.

В статье «Настоящий Хитрый План Путина: Украина уже проиграла» я схематично очертил «Хитрый план» по Украине. Естественно, всё намного сложнее. Но в рамках одной статьи вряд ли получится оценить каждый нюанс политических, экономических решений по бывшей Украине.

Украина сейчас выпала из союзного пространства России — и служит исключительно инструментом.

Благодаря нестабильной ситуации на Украине, недоговороспособной киевской власти, разгулу нацистских банд, инкорпорированных в структуру МВД, Россия успешно решает ряд задач.

1. Идёт полное замещение всех украинских производств, продукция которых была нужна России.

2. Происходит разрыв всех производственных цепочек, которые сохранились со времён СССР. Производственные связи заново воссоздаются уже на территории Российской Федерации, при этом устаревшие советские технологии заменяются современными.

Убираются с внутреннего рынка России украинские компании, которые последние двадцать пять лет недобросовестно конкурировали с российскими производителями.

3. ВПК России и обслуживание РВСН полностью переходит на территорию России без каких-либо остатков на территории Украины. Попытка шантажа России со стороны Южмаша и КБ «Южное» в 2014 году сказала всем достаточно, чтобы никаких иллюзий по отношению к Украине не осталось. Что киевская власть, что региональные элиты, что научно-технический персонал бывших советских предприятий — одинаково ненадёжны.

4. Маршруты транспортировки энергоносителей обходят Украину с Севера и с Юга. Тем самым решается ещё ряд дополнительных вопросов.

Во-первых, не придётся тратить колоссальные средства на перестройку устаревшей украинской ГТС. Во-вторых, не менее русофобская Польша получит урок вредоносности русофобии.

В-третьих, такой же урок получат прочие восточноевропейские русофобские государства, которые в последние 25 лет экспортировали в основном русофобию — и за счёт этого неплохо жили.

5. Украина наглядно демонстрирует всему миру ошибочность и пагубность внешней политики США. Тем самым подталкивая многие государства к политическому и экономическому союзу с Россией.

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Как показали последние два года, Украина может быть очень полезна России, если воспринимать её как инструмент, а не как то, чем она не является уже 25 лет.

И чтобы в полной мере отработать пункт 5-й, Украине предстоит ещё глубже упасть в пропасть. Причём сделает это Украина сама — без какого-либо вмешательства со стороны России.

В данном случае наблюдается как раз та самая ситуация, когда попросту нужно не мешать.

Такая уж ментальность этой территории — хоть в 1657–1687 годах, хоть в 1917–1921, хоть сейчас.

Русофобия — это очень дорого.

И заплатить придётся.

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Дмитрий Дзыговбродский (Донецк, ДНР), для «Русской Весны»

 * Запрещенная в РФ экстремистская организация.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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4 коммент.»

  • 8854 5145
    Волемир 6 февраля 2017 в 10:56 Ссылка Пометить
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    Основная идея Хитрого Плана Путина – в России очень дорого быть русским!

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  • 74 -31
    nikolay 6 февраля 2017 в 12:03 Ссылка Пометить
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    Хитрый план путина – это помогать нацистким государствам уничтожать русский народ у себя в России.

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  • 10296 4064
    Ursus 6 февраля 2017 в 12:09 Ссылка Пометить
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    Может быть и другая версия событий. На Украине процессы деградации идут быстрее, чем в РФ. Грубо говоря, если им до коллапса 1-2 года, то РФ при цене на нефть выше 50 может протянет лет 5. При цене на нефть 30 и ниже мы будем абсолютно в равном с ними положении.
    Возможная причина – более быстрые темпы вырождения населения. На Украине как и в РФ (и в СССР после Сталина) действует железное правило – каждая последующая власть хуже предыдущей. Вороватые чиновники не с Луны прилетают, это представители народа, его плоть и кровь. Вырождение как ни крути.

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    Ursus 6 февраля 2017 в 12:17 Ссылка Пометить
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    Насчет ХПП, Вове к сожалению не дадут защитить Восток Украины или перекроить её границы. Отдельные ЧВК вряд ли справятся. Ситуация для жителей выглядит тупиковой.

    Поэтому весь его план – это тянуть время и готовить себе варианты эвакуации.

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