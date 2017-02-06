Новости Украины и Новороссии 06 февраля 2017
- 08:13 Трамп и генсек НАТО обсудили войну на Донбассе.
- 07:45 Здобулы: украинцев начинают выселять из квартир за долги по коммуналке.
- 07:33 Митинг в Испании: жители Мадрида потребовали разорвать связи с Киевом из-за ситуации на Донбассе.
- 06:20 Савченко объяснила, почему произошло обострение конфликта в Донбассе.
- 05:00 Загнанный в угол Киев возобновляет войну, — мнение.
- 02:53 Дед Панас, хакеры, шмакеры.
- Вчера 22:29 Савченко рассказала об отсутствии желания быть президентом Украины.
Трамп и генсек НАТО обсудили войну на Донбассе
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре 5 февраля обсудили варианты решения конфликта на Донбассе, сообщили в Белом доме.
«Стороны обсудили возможности мирного решения конфликта вдоль украинской границы», − говорится в сообщении.
«Президент поговорил с генеральным секретарем по поводу американской поддержки НАТО. Оба лидера обсудили, как способствовать тому, чтобы все члены альянса выполняли свои финансовые обязательства», − информировал Белый дом.
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Здобулы: украинцев начинают выселять из квартир за долги по коммуналке
На конец 2016 года общий долг украинцев за коммунальные блага вырос, и по итогам декабря достиг более 20 миллиардов гривен. Это почти два годовых бюджета такого города, как Днепропетровск.
Но первые счета 2017 года подняли волосы дыбом в прямом смысле этого слова. По крайней мере, украинские журналисты воочию увидели счета на 4, 6 и даже 10 тысяч гривен у простых киевлян за обычное жилье.
В прошлом году уже был прецедент, когда за неуплату за коммунальных услуги суд забрал квартиру, это произошло в Луцке. Местная власть планирует в этом году выселить за долги жителей еще 13 квартир и через суд отобрать жилье.
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Митинг в Испании: жители Мадрида потребовали разорвать связи с Киевом из-за ситуации на Донбассе
Несколько десятков человек, собравшихся в воскресенье вечером перед зданием МИД в центре Мадрида, выступили с резкой критикой в адрес испанского правительства, потребовав перестать поддерживать украинские власти «прямым или косвенным образом» и даже разорвать дипотношения с Киевом.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на организатора акции Анхелес Маэстро.
«Мы требуем от правительства Испании разорвать дипломатические отношения с правительством Украины», — заявила она.
Причиной проведения митинга стало резкое обострение ситуации на Донбассе в последние дни. Испанские активисты возлагают вину на киевские власти, которые, по их мнению, «развернули карательную операцию против гражданского населения Донбасса, нарушив минские соглашения, которые предписывают отказаться от использования тяжелого вооружения».
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Савченко объяснила, почему произошло обострение конфликта в Донбассе
Обострение ситуации в районе Авдеевки в Донбассе продемонстрировало наличие усталости от бездеятельности политиков в решении конфликта на Донбассе, считает депутат Верховной Рады Надежда Савченко.
“Мы увидели то, что обещания о сильной армии и о том, что ей всего хватает — это неправда… Эта ситуация показала, что у нас пока что готовы воевать только люди, и, к сожалению, очень утомила эта война за три года. Утомила бездеятельность политиков, их слабая дипломатия и их слабая неопределенность — мы идем к победе ценой войны или мы садимся за стол переговоров и заканчиваем войну миром”, — сказала Савченко в интервью ток-шоу “Люди. Hard Talk. LIVE” на телеканале “112 Украина”.
В украинской политике разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции “Батькивщина” в украинском парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позднее Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.
В конце января ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация сложилась и в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.
При этом в Минобороны Украины заявили, что “метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед”. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.
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Загнанный в угол Киев возобновляет войну, — мнение
Старый журналистский принцип гласит: «Рассказывай о том, что знаешь, и придерживайся фактов». Однако освещая боевые действия на Украине, соблюдать этот принцип непросто. Ведь «туман войны» есть в каждом конфликте, но в данном случае он сгустился чрезвычайно сильно.
Это уже не туман, а скорее облако — густое серое облако, которое накрывает всех, кто пытается через него пробиться, грязью, копотью и навозом.
Практически ни одному обозревателю, бравшемуся за эту тему, не удалось не испачкаться, поэтому все (за исключением несчастных жителей районов боевых действий) облегчённо вздохнули, когда после подписания Минских соглашений конфликт, как показалось, заморозился. Все понимали, что сложившийся status quo был на какое-то время единственно возможным решением.
Однако сейчас ситуация изменилась, причём довольно резко. С 2014-го до самого начала 2017-го демаркационная линия была совершенно чёткой: киевский режим пользовался поддержкой администрации Обамы — противостоявшие ему этнические русские ополченцы, в свою очередь, поддерживались Москвой.
Бывший президент США, безусловно, считал Украину совершенно ненужной головной болью, но всё же пошёл на поводу у влиятельных фигур, имеющих свои интересы в данной стране. Это, например, Джо Байден, у родственников которого на Украине есть бизнес, или идеолог «майдана» Виктория Нуланд, способствовавшая формированию протестного движения на Украине, — она же и выбирала новых лидеров страны.
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С другой стороны, конфликт на Украине поддерживали не только демократы, но и Джон Маккейн с другими республиканцами, которые в вопросе расширения НАТО до сих пор остаются верны принципам эры Буша. Речь идёт о «сдерживании» России и давнем желании пресечь любое сближение Москвы с другими европейскими государствами, в частности, с Германией, поскольку это может поставить под угрозу гегемонию США в регионе.
Свежий ветер
Но теперь в Белом доме новый хозяин, и ему, по-видимому, нет дела до главенствовавшей с 1945 года идеи, что «Россия полезна лишь тогда, когда она слаба».
Сегодня, по мнению Дональда Трампа, главная угроза безопасности США исходит не от Кремля. Главные угрозы — это исламский терроризм и подъём Китая. Более того, новый президент, очевидно, полагает, что Россия может быть полезна в контексте и того, и другого. При этом Москва, которая с Пекином выстраивает дружественные отношения, безусловно, заинтересована лишь в совместной борьбе с терроризмом.
Кроме того, у Трампа могут быть личные счёты с Киевом. В конце концов, именно из-за попыток Украины повлиять на недавнюю предвыборную гонку в США штаб Трампа покинул Пол Манафорт, известный политтехнолог и советник. Команда Петра Порошенко ясно дала понять, что рассчитывает на победу Хиллари Клинтон с последующей её поддержкой в ближайшие четыре года. Неожиданная победа Трампа обернулась для Киева катастрофой.
Как пел когда-то Пол Саймон: «Ну здравствуй, Тьма, ты — давняя подруга, я вновь пришёл поговорить с тобой». (Композиция была написана музыкантом в феврале 1964 года, под впечатлением от убийства президента США Джона Кеннеди. Саймон начал работать над песней через несколько дней после случившегося. — прим. автора).
Эта фраза как нельзя лучше передаёт настроение, связанное с возобновлением боевых действий на Украине, ведь оно никому не пойдёт на пользу. Говоря простым языком, у России нет ресурсов (или желания) оккупировать или угнетать целую страну. А Киев не сможет одолеть русских ополченцев на востоке страны до тех пор, пока Москва не прекратит их поддерживать. А это весьма маловероятно.
Однако проблема сейчас в том, что режим Порошенко чувствует себя загнанным в угол, поскольку, возможно, потерял своего главного спонсора в лице Вашингтона. Недавние сдержанные комментарии Госдепа по поводу возобновления боевых действий на Донбассе это предположение лишь подтверждают. В них нет надменного порицания России, а упомянутое количество жертв не соответствует цифрам, предоставленным Киевом.
Преданные союзники?
Можно сказать, что Европу (за исключением Швеции, Польши и Прибалтики) Украина никогда особенно не интересовала. О совместной финансовой поддержке речи не идёт, учитывая, что полноценное членство самой бедной (и, возможно, самой коррумпированной) страны на континенте в ЕС никогда и не обсуждалось. Наоборот, страны Евросоюза прислушались к совету Вашингтона и не стали демонстрировать особой солидарности.
Совет этот лучше всего иллюстрирует фраза Виктории Нуланд, произнесённая в беседе с бывшим послом США на Украине Джеффри Пайеттом: «А Евросоюз пусть идёт на ***».
Таким образом, Киев достиг момента, когда ему терять уже, по сути, нечего. Отсюда и внезапная эскалация конфликта на востоке страны. Порошенко и его ультранационалистские «добровольческие батальоны» изо всех сил стараются добиться невозможного, только это совершенно бесполезно.
Вот что нам известно: президент Украины встречался в Германии с Ангелой Меркель. Источники в Берлине предполагают, что немецкий канцлер устроила Порошенко взбучку по поводу коррупции в стране и что он удачно выбрал время для возобновления военных действий, чтобы избежать повторной головомойки, которую для него приготовили немцы.
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Киев немедленно впал в истерику, настаивая на том, что ополченцы каким-то образом напали на украинские вооружённые силы. В этом, однако, нет никакой логики, так как русскоязычное население от новых стычек ничего не выигрывает. И никто не поверит в то, что Москва, ища сейчас возможности выстроить новые отношения с Западом, поддастся на какую-либо провокацию.
А произошло, по-видимому, следующее: постепенное наступление правительственных сил на Авдеевку проходило относительно спокойно, пока не встретило сопротивления ополченцев, которые ответили артиллерийским огнем, что обернулось в итоге множеством жертв.
Трудно смириться
Киев, с 2014 года успешно изображающий жертву, немедленно обвинил в эскалации ополченцев. Однако вскоре стала очевидной вся притворность этих обвинений, когда заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский сморозил такую глупость, что даже не хочется употреблять это слово, дабы не обидеть глупцов.
«На cегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом наши ребята героически продвинулись вперёд», — заявил Павловский в эфире украинского телеканала.
Вот так просто он перечеркнул всю киевскую риторику, рассказав, что возобновление столкновений спровоцировало правительство. И как оказалось, фальшь заметили немецкие СМИ. Газета Süddeutsche Zeitung, которая заслужила репутацию авторитетного издания, поддерживающего точку зрения истеблишмента, намекнула: Берлин видит, что скрывается за крокодильими слезами Украины.
Глава МИД РФ по этому поводу заметил: «Даже глубоко предвзятая германская пресса <…> признала, что за всем этим стоит Порошенко».
Москва последовательно придерживается своего видения разрешения кризиса: выполнение Минских соглашений, согласно которым Киев предоставляет Донецкой и Луганской областям полуавтономный статус, а те, в свою очередь, возвращаются под юрисдикцию Украины после проведения выборов. Загвоздка в том, что киевский режим, всё чаще идущий на поводу у радикальных националистов, не может выполнять условия подписанного соглашения без риска очередного переворота.
Вот и получается, что Порошенко оказался в весьма затруднительном положении. Американских покровителей он, возможно, потерял, а Европа порядком устала от его болтовни. С Москвой соглашения тоже не заключить — линчуют собственные головорезы. В конечном счёте, Киев поставил всё на Хиллари — и проиграл.
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Брайан Макдоналд — ирландский журналист
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Дед Панас, хакеры, шмакеры
Новый уровень канала Порошенко
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Савченко рассказала об отсутствии желания быть президентом Украины
«Не хочу (быть президентом Украины), но могу. Буду, если нужно, но чтобы это было таким уж большим желанием прямо… Это тяжело, это очень большая ответственность», — рассказала Савченко на ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» телеканала «112 Украина».
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Разве Путин, Меркель, Оланд и другие лжемиротворцы, не знали
, – что если фашист ищет мира , то лишь для того , чтобы
начать войну ?
Разве Путин не знает ,что Запад , – активно вооружает фашиста –
Порошенко?