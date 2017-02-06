Оказывается, узкие джинсы опасны для хрупкого женского здоровья. Как выяснилось, повседневная мужская одежда способна превратить здоровую женщину в постоянную пациентку врача-гинеколога. Эта новость просто валит наповал: оказывается, брюки не только внешне, но и внутренне способны превратить женщину в мужчину. У тех дам, которые отвергают юбки, подавляется выработка женских гормонов, и начинает главенствовать тестостерон.

а также первая часть женской "брючной" эпопеи...

Я специально вынес вверх публикации несколько цитат из работ Эриха Фромма, немецкого социолога (для особы пытливых..Эрих Фромм родился в семье ортодоксальных иудеев).

"Добро - это всё, что служит жизни; зло - всё, что служит смерти".

И, пожалуй, добавлю ещё одну цитату, приписываемую Гаутаме Будде:

На мой взгляд, это предисловие поможет лучше разобраться с нижеследующим материалом. (комментарий - В.Л.)

Итак..

Новость валит наповал: брюки не только внешне, но и внутренне способны превратить женщину в мужчину.

Гормоны - важная часть нашего организма и, изучая их, мы учимся лучше понимать самих себя.

Мы все слышали о гормонах, однако, мало кто задумывается о них.

Несмотря на огромную роль гормонов в нашей жизни, ис тория их изучения началась не так давно.

Джон Уасс (John Wass), профессор эндокриологии

- Эндокринная система не является частью структуры тела, как скелет, сердце или нервы. Её нельзя увидеть, это система иного рода.

Смотрите, как просто быть кардиологом.. Пациент жалуется на боль в груди, значит, что-то не так с сердцем.

Но с гормональными симптомами всё иначе. Думаю, именно по этой причине эндокринная система и была так поздно открыта учёными.

Эндокринная или гормональная система, хоть и невидима, но необходима для функционирования нашего тела. BBC. Таинственный мир гормонов (2014)

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(...)мы зависим от милосердия могучих сил внутри нас.

Химия тела управляет нашей жизнью.

Поскольку гормоны воздействуют на каждого из нас от рождения до самой смерти.

Гормоны - химические продукты наших тел: они регулируют наш обмен веществ, наше настроение, наши сексуальность и выживание.

Без гормонов жизнь не могла бы существовать.

Гормоны струятся в теле в неких ритмах и циклах: одни гомоны производятся каждые несколько минут, другие - в определённое время суток.

Мужчины могут не осознавать, что получают выброс тестостерона каждый час.

Женщины, конечно, знают всё о своём менструальном цикле.

Гормоны - это химические посредники, которые позволяют наладить связь между различными частями тела.

Это эндокринная система. Эндокринные органы - это те, которые производят гормоны.

- Эта система слегка напоминает систему курьерской доставки с мозгом в качестве штаба.

Гипофиз действует как депо, из которого выходят различные приказы.

А приёмником сигналов от гипофиза являются внутренние органы, производящие гормоны: щитовидная железа регулирует обмен веществ, надпочечники вырабатывают адреналин и кортизол, поджелудочная железа выбрасывает инсулин, откликаясь на пищу, яичники производят эстроген, а у мужчин яички производят тестостерон.

Эт гормоны поступают обратно к мозгу, поддерживая баланс в системе.

Когда мы не уравновешены, то погружаемся в огненный гормональный ад. BBC. Химия тела. Гормональный ад (2000)

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- Гормоны имеют огромное значение для всех органов и тканей, каждая клеточка организма находится под их воздействием.

Они регулируют наше состояние, являясь своего рода переключателями энергии: они регулируют половую функцию, они влияют на наши мысли и поступки, они управляют ритмами организма, минутными, часовыми, суточными и так далее.

Без них наша жизнь невозможна. BBC. Химия тела. Гормональный рай (2000)

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В конце зимы 2010 г. прошёл сюжет Елены Александровой, программа «О.Р.З.», ТК «Эфир». Вот дословный текст этого сюжета.

Е.А.: Оказывается, узкие джинсы опасны для хрупкого женского здоровья. Как выяснилось, повседневная мужская одежда способна превратить здоровую женщину в постоянную пациентку врача-гинеколога. Эта новость просто валит наповал: оказывается, брюки не только внешне, но и внутренне способны превратить женщину в мужчину. У тех дам, которые отвергают юбки, подавляется выработка женских гормонов, и начинает главенствовать тестостерон.

Елена Баширова, врач-невролог, кандидат медицинских наук:

— Когда женщина начинает носить брюки, то вместо того, чтобы из тестостерона, мужского полового гормона, синтезировать женские, тестостерон из яичника начинает попадать в кровь в силу того, что брюки раздражают ту самую область промежности и внутреннюю поверхность бедра, которую обычно нельзя раздражать ничем.

Е.А.: Девушки, оглянитесь по сторонам, приглядитесь к своим сестрам и подругам: у многих девушек жир откладывается по мужскому типу: не на бедрах, а на талии. И сегодня нередко встретить девушку в джинсах с узкими бедрами и выпирающими боками. А по всем правилам физиология предполагает у женщин совсем другой тип фигуры: узкая талия и пышные бедра.

Елена Баширова:

— Чем больше тестостерона находится в крови, тем меньше его для образования женских половых гормонов, то есть со временем женские половые гормоны просто перестают образовываться. Очень часто нарушается менструальный цикл. У каждой второй-третьей девушки бывают эпизоды нарушения цикла.

Е.А.: Более того, тестостерон для женщины настоящий наркотик, и это не преувеличение. Под воздействием постоянного трения, которое вызывают брюки, тестостерон вырабатывается постоянно. Причем, если вы все-таки откажетесь от брюк и перейдете на более женственные наряды, понадобится немало времени для восстановления естественных женских функций.

Сегодня учёные полагают, что тестостерон также имеет отношение к возникновению полового влечения у девушек.

Надпочечники девочек начинают вырабатывать лёгкую форму тестостерона уже в возрасте 8-ми лет. BBC. Химия тела. Любовь (2000)

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В возрасте 11-13 лет в яичниках начинается бурно вырабатываться женский половой орган эстроген. Он даёт толчок к началу менструального цикла, развитию молочных желёз и подкожного жира.

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Определённую роль эстроген, конечно, играет, поскольку женщины, лишённые эстрогена, как правило, страдают отсутствием сексуального влечения и безразличны к ухаживанию.

- Но некоторые исследования показывают, что ключевым гормоном, определяющим половое влечение, даже у женщин, является тестостерон.

Только недавно учёные обнаружили, насколько важна роль гормонов в том, кем мы являемся: мужчиной или женщиной.

Что удивительно, что происходит это не в подростковом периоде.

Всю жизнь мы находимся под влиянием гормонов, но наиболее мощно воздействие этих химических веществ в то время, когда определяется наш пол: ещё до рождения.

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Елена Баширова:

— Ношение брюк мамами приводит к увеличению количества гомосексуалистов. Эта патология не наследственно-обусловленная, она не передается по наследству от мамы к детям, она врожденная, и обусловлена тем, что у мамы во время беременности высокий уровень тестостерона, который влияет на закладку половых органов как мальчика, так и девочки. Источник

Подборка различных фактов и сведений..

"Брюки всегда обозначают две вещи: мужественность и власть", - Кристиан Бар, французский исследователь, автор книги "Политическая история брюк".

Министр по правам женщин Франции Наджат Валло-Белькасем только (!) в 2013 году отменила закон от 1800 года, запрещающий парижанкам носить брюки. (источник)

В конце 60-х наряду с мини-юбкой появилось еще одно бедствие на голову консерваторов моды.

Абсолютно модным и относительно неприличным явлением становится женский брючный костюм – отголосок стиля раскрепощенности и сексуальной революции.

Женский брючный костюм в СССР – это начало эмансипации.

Носить брюки, не смотря на моду, осуждалось обществом как публичное женское курение. И ношение этого костюма было как вызов, как дерзость. Исполкомы запрещали появление в брюках, например, в клубах. Женщину в брюках могли не пустить в ресторан, как до этого не пускали в мини юбке. (источник)

Узкие джинсы и брюки приводят к плохой циркуляции энергии в организме женщины.

У молодых девушек плохо развиваются мышцы бедер, кровообращение нарушается, сдавливаются женские органы и это приводит к проблемам с зачатием и рождением здоровых детей.

Почему так часто и много женщин прибегают к ЭКО?

Что вообще происходит?

Что так влияет на тотальное бесплодие?

У 80% современных девушек избыток мужских гормонов и нарушение менструального цикла.(источник)

По мировой статистике, сейчас каждая пятая женщина рожает с помощью оперативного вмешательства.

В 80-х гг. цифры были другими: тогда операцию делали только каждой десятой. (источник)

Сегодняшняя действительность определяет и современный взгляд на операцию кесарева сечения – как одного из двух возможных способов рождения ребенка.

Сегодняшняя статистика радикально отличается от статистики полувековой давности.

В Китае к оперативному вмешательству прибегают в каждом втором случае, в странах Южной Америки методом кесарева сечения на свет появляются более 50 % младенцев.

Разумеется, есть значительное различие в частоте использования оперативного вмешательства в сельских и центральных районах.

Вероятно, можно считать перегибом ситуацию в крупных мегаполисах мира, при которой операция проводится, практически, в 100% случаях и исключением из нее становятся случаи, при которых женщина настояла на своем желании рожать самостоятельно. (источник)

Е.А.: И даже зимой отказываться от юбок не стоит. То, что в брюках теплее, это всего лишь женские отговорки. Удивительно, но факт: вы меньше замерзнете, одев в морозы юбку. В этом случае последнюю можно сравнить с варежками, а брюки – с перчатками.

Елена Баширова:

— Тестостерон, как гормон агрессии у мужчин, который выбрасывается перед боем, перед дракой, снижает болевую и просто чувствительность. Если девушка замерзает в брюках, она этого просто не почувствует. Тогда как, если замерзает в юбке, она почувствует это очень быстро. Поэтому переохлаждение в брюках наступает чаще, но оно не замечается из-за того, что у нее снижена чувствительность.

М-да.. есть над чем задуматься, или бороться со своей природой всё-таки интереснее?

Есть ли жизнь без.. брюк или Как просто улучшить своё здоровье Есть ли жизнь без.. брюк или Как просто улучшить своё здоровье https://cont.ws/@infobazasm/51...

Предисловие для скептиков.

В платьях и юбках я:

- путешествую (поезда, самолёты, машины, лодки и так далее)



- играю и гуляю с детьми — бегаю, прыгаю, лазаю



- катаюсь на велосипеде (хоть и редко)



- занимаюсь домашним хозяйством



- готовлю еду



- хожу в жаркое время года (до 38)



- хожу зимой в морозы (до минус 25 в Петербурге)



- хожу во время дождей и слякоти



- хожу во время беременности



- я даже плаваю чаще всего в купальных платьях



- делаю все, что делают другие люди

И мне удобно, комфортно, тепло. В юбке же в 2011 году я поднималась на вулкан Этна на Сицилии, в юбке (а точнее в сари) совершала парикраму вокруг Говардхана (это 23 км) и вокруг Вриндавана (это около 12 км), а также примерно 3 года из этих шести суммарно я прожила в Петербурге — ну вы понимаете, какая там погода, особенно зимой, весной, осенью и летом.

Да, я тоже когда-то верила, что в платье быстрее замерзнешь и испачкаешься. Но на практике все иначе.

Ольга Валяева. Шесть лет без брюк

Диверсия против женщин в частности и человечества в целом?! Премьера фильма Диверсия против женщин в частности и человечества в целом?! Премьера фильма https://cont.ws/@infobazasm/50...

Равенство полов – что это действительно значит (Марина Блект) Равенство полов – что это действительно значит (Марина Блект) http://www.bleckt.com/about/ma...

Жертвы моды: вся правда о вреде узких брюк

Ученые Американской Академии Неврологии бьют в набат: повальное увлечение женщин узкими брюками и джинсами крайне опасно для здоровья!

В чем же опасность?

1. Кровообращение

Слишком частое ношение узких брюк и джинс провоцирует замедление кровообращения. Особенно уязвимы сосуды бедер, паховой области и половых органов. А замедленное кровообращение – прямой путь к отекам и сосудистым болезням.

Если же вы – ярая поклонница модного силуэта «узкие джинсы + высокие каблуки» - будьте готовы к тому, что вскоре вас посетит варикоз.

2. Нервные окончания

Частое ношение узких брюк приводит к постоянному сдавливанию нерва. Это – поначалу - вызывает неприятное покалывание и постоянное жжение кожи. А позже приводит к тяжелым заболеваниям сосудов, развитие которых чревато поистине страшными последствиями…

3. Кожа

Слишком узкие джинсы врем от времени способны натирать нашу кожу. Травмированная таким образом, она становится «распахнутыми воротами» для микробов и бактерий, которые могут быть возбудителями весьма серьезных заболеваний. Кстати, даже банальная молочница – «верная спутница» любительниц выглядеть постройнее.

4. Теплообмен

Узкие брюки в холодное время года – кошмар всех гинекологов. Сохранить интимные места в тепле, «упаковав» их во вторую «текстильную кожу» невозможно. А переохлаждение органов малого таза – это и воспаления, и цистит, и кисты…

5. Фигура

Узкие джинсы с низкой посадкой – первая причина деформации женского тела. Как известно, человеческий организм не терпит дискомфорта и отчаянно борется с ним.

Замечали на своем животе, пониже пупка, небольшую складочку, которая активнее всего реагирует на изменения вашего веса? Ее появление – последствие защиты нашего тела от неудобств, которые причиняют внутренним органам низкие узкие брюки.

Кроме того, любительницы узких брюк рискуют «украсить» себя целлюлитом. Схема возникновения проста: дефицит кислорода и питательных веществ, которые, сквозь плотно прилегающую ткань с трудом поступают к коже и мышечной ткани, сбои в их регенерации, нарушение микроциркуляции крови, как следствие – более медленное и неравномерное расщепление жиров и… здравствуй, «апельсиновая корочка!»

Узкие джинсы – это красиво. Но красота, требующая таких жертв – это, пожалуй, слишком.

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P.S.



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В.Лычковский (сост.). Женщины в мужской одежде - это божественно?...pdf

СОДЕРЖАНИЕ:

Женщины в мужской одежде - это божественно?. + ФОТОВАРИАНТ



Кесарево сечение



ЗА И ПРОТИВ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ?



Отказ от брюк — самое верное решение на пути к женственности



Почему важно, чтобы женщины носили юбки и платья



8 причин носить платья и юбки



МАГИЯ ДЛИННОЙ ЮБКИ



История женских брюк



Год назад я выбросила последние брюки. И этому событию посвятила сегодняшнюю статью.



Три года без брюк



О женской одежде. Мысли вслух.



Заговор против русской народной одежды?..



«Быть русским сегодня - это модно»



Почему мы не носим свои национальные одежды?



Алла Соловская. Проект «Против течения»



Женственность и одежда. КАК СТИЛЬ ОДЕЖДЫ ВЛИЯЕТ НА ЧЕЛОВЕКА.



Николай Ганьков. КАК СТИЛЬ ОДЕЖДЫ ВЛИЯЕТ НА ЧЕЛОВЕКА. ВОЗДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНСКОГО ТРАДИЦИОННОГО ОРНАМЕНТА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.



Татьяна Карпова: "Когда я переодеваюсь в джинсы, начинаю болеть"



Русский народный костюм: Прикосновение к родникам



Русские девичьи головные уборы в живописи



18 фотографий роскошных женских головных уборов из русского народного костюма



Русская народная одежда отличается высокой художественностью и разнообразием



По одёжке встречают...



"Марсианская клюква" или "развесистая"?Хрен редьки не слаще...



Во всех ты, душенька, нарядах хороша



Светлана Левадная. Благородство русского стиля.



Раиса Кирсанова. Русский народный костюм



Вы полагаете, все это будет носиться?



«Живая» одежда. Как одежда может быть живой?



Обережная одежда и её влияние на здоровье человека

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