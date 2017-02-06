Не требуйте от России глупых действий и бессмысленных жертв. Андрей Ваджра

Читаю размышления разных людей в социальных сетях относительно того, что Москва якобы хочет записать всех русских Украины в «криптобандеровцы» (потенциальные предатели) и бросить Украину на произвол судьбы, отдав на растерзание ёкнувшимся СУГС-тварям. Мол, всё пропало, мы все умрём…

Так вот, никто никого не бросил. Не надо нести чушь. Но надо помнить о том, что за всё в этой жизни надо платить. Не потому, что кто-то злой и безжалостный, а потому, что мир так устроен.

Что необходимо чётко понимать?

То, что т.н. «криптобандеровец» это не потенциальный/тайный бандеровец, а самый обыкновенный обыватель-хатаскрайщик. Эта категория индивидов примет любую власть, если та сможет обеспечить ей вечный рай ротожопия (или сможет убедить в том, что обеспечит, как это произошло на Украине). Они, ради этого рая даже власть каннибалов примут и будут верить в то, что есть человечину хорошо, приятно и полезно. Они ведь сейчас, по сути, и приняли власть каннибалов, поверив им, что ради их европейского рая надо разрушать и убивать. Причём в массовых масштабах. Таков филистер в любом обществе.

Обывателя-хатаскрайщика невозможно в чём-то убедить, потому что он живёт не разумом и не духом, а набором базовых инстинктов, связанных с процессом питания и испражнения. Поэтому главный «аргумент» для обывателя-хатаскрайщика не слово, не чувство, не поступок, а лишь лишение доступа к ротожопию. Это его самый страшный ужас.

Обыватель-хатаскрайщик живёт инстинктами и рефлексами, поэтому и воздействовать необходимо на его инстинкты и рефлексы. Ему не нужен ум, ему не нужна нравственность, ему не нужна культура, ему не нужен Бог, ему нужна лишь жратва. Заберите у него ум, нравственность, культуру, Бога и он не заметит пропажи. Он спокойно может жить без всего этого. Многие укрограждане этому пример. Но стоит лишь кому-то забрать у обывателя-хатаскрайщика жрачку, и он превратится в «идейного бойца» с кем угодно и за что угодно.

Нет ничего более глупого, чем жертвовать чем-то ради обывателей-хатаскрайщиков. Ведь они даже не оценят этой жертвы, ковыряясь спичкой в зубах и поглаживая своё пузо. Они её воспримут как должное, а потом начнут хором орать: вы ответственны за тех, кого спасли! Дайте жрать!

Пример. Среди всех моих киевских знакомых, тех, кто понимает происходящее, не более 7-8 человек. При этом из них только двое как-то пытались бороться. К одному из них пришли из СБУ, обещали закопать. А все остальные мои знакомые, подавляющее большинство, – типичные обыватели-хатаскрайщики, в той или иной степени, поддерживающие всё то, что сейчас творится на Украине.

И что важно, прошло три года, и ни один из них не изменил своей позиции, не начал думать самостоятельно, не посмотрел на происходящее иначе, чем это делает укрозомбоящик. НИ ОДИН!

Единственное до чего они додумались, так это до того, что их «старшины» и «гетманы» – редкостные мрази. Мол, надо их скинуть и поставить других – истинных патриотов Украины. И всё…

Но этого мало. Это вообще – ничто! СУГС-граждане до сих пор не поняли главного, они не поняли, что основная проблема не в их «панстве», а в самой Украине, которая порождает все их беды и напасти. Осознания этого ещё нет. А поэтому надо ждать. Надо ждать и спокойно смотреть, как укропанство, которое они сами привели к власти, их методично грабит и уничтожает. Теперь это уже не наша проблема. Это даже не проблема, это – следствие. Это следствие их мыслей, действий, ценностей и пр. Они получили то, что заслужили. И те, которые бесновались и беснуются, и те, которые бесноватых поддерживали и поддерживают.

Кто-то хочет спасать СУГС-бесноватых и тех, кто их поддерживает? Может, ещё и умирать за них будем, чтобы они не нарушали режим своего питания???

Нет. Пускай нажрутся отходов своей СУГС-жизнедеятеьности под завязку, до тошноты и рвоты, чтобы Украина, украинство и всё, что с этим ассоциируется, вызывали у них приступы ярости на уровне рефлексов. Чтобы эта реакция в их гены впечаталась, чтобы она вошла в их «письни», «колядкы» и пр. этнографический фольклор. И когда таких «рвотников» на Украине будет подавляющее большинство, тогда вектор массового сознания изменится. Естественным путём. Как это происходит сейчас в ряде стран Восточной Европы или в той же Молдове, где на волне массовых протестов к власти пришли пророссийские политики.

А уже после того как они, под давлением пустого желудка и иных неудовлетворённых потребностей, вдруг поймут что их цинично нае…ли, что никакой Европы не будет, что никакого НАТО не будет, что никакого МВФ не будет, что Западу они нужны как удобрение, тогда им можно разрешить обратиться к России со смиренной просьбой о помощи. Но на российских условиях.

Помните как казачки, по велению малороссийского селянства, к русскому царю делегации отправляли челом бить? Так вот, история, сделав спираль, движется к исходной позиции. И только тогда, когда через физиологию к подавляющей части населения украинских территорий дойдёт предельно простая мысль о том, что без России они – ничто, и зовут их никак, только после этого Москве имеет смысл задуматься о том, как и на каких условиях ей заново осваивать СВОЙ Юго-Западный край. Но ни днём и ни часом ранее!

Никто не говорит о том, что надо бросить на произвол судьбы часть русского народа и часть русской земли. Речь об этом вообще не идёт! Речь лишь идёт о том, что воссоединять разъединённый народ и возвращать целостность русской земли необходимо точно в срок, не раньше и не позже.

Я понимаю, что многие мои соплеменники, живущие на Украине, и ненавидящие всё, что там сейчас происходит, подумают: а как же мы, мы же свои? Да, это так. Вы свои, вы – наши. Я прекрасно понимаю, что вы ждёте освобождения. Я прекрасно понимаю, что вы уже никак не можете повлиять на ситуацию, не можете, что-либо исправить. Я всё прекрасно понимаю, потому что сам год жил в Киеве при оккупационном режиме. Я знаю, что это такое.

Но и вы должны понять, что каждый из нас несёт свой крест в этом аду. Ваш крест – выдержать оккупацию и дождаться освобождения. А оно будет, можете даже не сомневаться. Но всему свой срок, каждому своё время. Не будет морковь расти быстрее, если её тянуть за ботву. Наберитесь терпения.

О вас не забыли. Вас не бросили. Война продолжается, даже если вы её не всегда видите. Выход к исконным русским границам – вопрос времени. Украина – обречена. Сейчас на календаре войны – осень 1942 года.

Не требуйте от России глупых действий и бессмысленных жертв, не требуйте от неё невозможного! Да, вы можете её в чём-то винить, она не идеальна, но при всём этом, и вы, и я знаем, что без России у нас нет не только будущего, но даже элементарной надежды.

Вспомните историю наших предков, как бы трудно и плохо не было Западной Руси, рано или поздно Восточная Русь приходила на помощь своим родным братьям.

Андрей Ваджра

Источник: news-front.info