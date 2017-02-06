Метаболизм ни при чем

У метаболизма есть разные фазы



ходьба,



бег,



плаванье и так далее.



Вы, наверное, читали или слышали, что после отметки «40 лет» люди неизбежно начинают набирать вес, а виноват в этом метаболизм, или обмен веществ. Он с возрастом замедляется, и мы толстеем. Так вот, слушайтеВо второй половине жизни метаболизм действительно замедляется, но темпы этого замедления совсем небольшие. Некоторые исследователи даже говорят — минимальные! Если вы не страдаете серьезным расстройством обмена веществ, то не он виноват в том, что вы поправились.— это то, сколько энергии наш организм расходует, когда мы лежим на диване утром в воскресенье. Он зависит от комбинации постоянных факторов, например, роста, пола, наследственности, и тут ничего особо изменить не получится.Кроме того, есть еще три фазы метаболизма, и все активные. Именно про них обычно говорят, что какие-то продукты или виды движения могут «замедлить» или «ускорить» ваш метаболизм.Оказывается, пока мы жуем, глотаем и перевариваем, мы тоже сжигаем небольшое количество калорий (примерно 10% суточной нормы). Это называется «термический эффект пищи». Этот процесс можно ускорить (совсем чуть-чуть), если пить стимулирующие напитки (например, зеленый чай или кофе) или есть много белка, заедая перцем чили. Однако не надейтесь таким образом сбросить килограммы — опытным путем доказано, что речь идет, скорее, о граммах. Продукты, ускоряющие метаболизм, делают это совсем незначительно.Лучше сразу перейти ко второй фазе активного сжигания калорий — движению!Любые движения — поднимаетесь ли вы по лестнице, нервно бродите туда-сюда по офису или в поте лица занимаетесь спортом, заставляют вас расходовать энергию.После него наступает. То есть, с точки зрения потери веса, лежать на диване после тренировки более эффективно, чем до. Это называется «кислородный долг» — нагрузка уже закончилась, а кислород в организме по инерции продолжает сжигаться повышенными темпами.Так вот,При этом характер нагрузок тоже важен. Например, многие думают, что силовые тренировки — штанга, гири, гантели и все в таком духе — позволяют сжигать килограммы более эффективно, но исследования это не подтверждают. Дело в том, что разные органы и части нашего тела сжигают разное количество калорий, и мускулы тут совсем не на первом месте. Мозг, например, потребляет больше калорий, чем бицепсы.Вот что рассказывает Клод Бушар, профессор генетики из Биомедицинского центра университета Луизианы:«Функция мозговой деятельности — это примерно 20% метаболизма в состоянии покоя. Следующим идет сердце, которое работает, не переставая — еще 15-20%. Потом — почки, легкие и другие ткани. На мышцы остается примерно 20-25%».Поэтому, хотя упражнения на тренажерах — полезная, укрепляющая здоровье привычка, не надейтесь, что они помогут вам серьезно ускорить метаболизм.те виды движения, при которых работает всё: сердце активно бьется, легкие мощно дышат, то есть: во-первых, с возрастом мы просто меньше двигаемся — не только не занимаемся спортом, но и просто меньше ходим пешком и больше сидим. И второе — мы перестаем осознавать потребности собственного тела в питании. Механизм, который контролирует аппетит, с возрастом начинает работать хуже; мы не понимаем, что пора остановиться, и накладываем себе добавки.Правда, есть поговорка про то, что сложным советам никто не следует, потому что они слишком сложные. А простым — потому что слишком простые.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com