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КУПЕЦ – ВОЕВОДА (басня)

12:30. 6 февраля 2017 Просмотров - 144 2 коммент. Опубликовал:
Царь воеводою купца поставил
Чтоб тот на новый лад исправил
Разросшуюся рать, с обозами, домами
С жирующими интендант-ворами
Купец не лыком шит и смело
Стал исполнять порученное дело
Войско огромное нещадно сократил
Мобильную дружину сколотил
Переодел её на современный лад
Купец "шуршит", царь рад не рад
- Мой воевода просто клад!
В заботах и делах прошли года
И вдруг как гром средь неба ясного - Беда!
Прошёл слушок, что воевода вновь
К торговле ощутил великую любовь
Но чтоб к нему претензий было меньше
Свалил сей труд на плечи женщин
Видать так расчитал, что если, что случится
От них он сможет смело откреститься
И в то-же время если будет суд
Женские слёзы от тюрьмы спасут
Так постепенно обрастала рать
Пиявками, способными сосать
Казённых денег госсударственную кровь
Царю доложили про то. Нахмурив бровь
Распорядился - Всё перетрясти
Воров в острог, чтоб не смогли уйти
От наказания, что "честно" заслужили
На миллиарды ведь казну опустошили
Пошла зачистка, словно снежный ком
Факты коррупции ростут на нём
Всёх кто поменьше, торгашей арестовали
Купца, что воеводою был - сняли
Но слух идёт, что посадить едва-ли
Его решится царь, каким бы ни был - свой
А за своих наш царь всегда горой

 - - - - - - - - - - - - - 

Суть басни пояснять я думаю не стоит
Одно могу сказать. Отчизну беспокоит
Любовь к министрам, мудрого царя
Проверить ВСЕХ их было бы не зря
Да и правителю пора решить в ближайший год
Кто ему ближе вор-чиновник иль народ?!
 
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2 коммент.»

  • 176 135
    Антонина 6 февраля 2017 в 13:36 Ссылка Пометить
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    Зачем же женщин обижать?
    Они честнее будут…
    Особо если поручать
    Сам будет (мудро!)

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  • 2944 1900
    Михан 6 февраля 2017 в 14:56 Ссылка Пометить
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    Женщин во власть нельзя пускать, у женщин поступки зависят от настроения.
    Женщины не любят тех кто говорит правду и портит им тем самым настроение.
    Ещё хуже когда к власти приходят мужчины подкаблучники: Лужков, Горбачёв, Медведев.

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