Культ стервы

В настоящее время ранг мужчин снижен, а женщина не защищена от собственных животных инстинктов религией и брачной традицией. И, как следствие, под действием этих инстинктов совершает неверный выбор партнера. К тому же матриархальный брак стал слишком невыгоден и опасен для мужчин, и умные мужчины стараются его избегать, оставаясь свободными и не обремененными ответственностью за неконтролируемые ими процессы. С другой стороны, стремительно развивается свободный сексуальный рынок. Все это ведет к увеличению числа женщин одиночек с негативным опытом личной жизни в состоянии активной охоты на ресурсы мужчин. Полки книжных магазинов ломятся от книжек с лихими названиями вроде «Стерва в большом городе», «Как окрутить олигарха», и т.п. С экранов ТВ и кинотеатров не сходят авантюристки, с помощью уголовных и полууголовных методов, используя свое тело в качестве приманки, отнимающие у мужчин их деньги.





Девочки с малых лет мечтают стать стервами. А их опытные мамы, дабы облегчить дочкам эту задачу, отдают их в мгновенно расплодившиеся «модельные школы», где их учат технологии сексуальной провокации и продажи себя.



Разумеется, продать себя дорого одному покупателю удается лишь единицам. Остальные пополняют ряды охотниц. Но не каждая охотница – стерва.



Стерва – это охотница с дефектом личности. Это такая категория женщин, для которых главное не просто заполучить и подчинить мужчину для получения материальных благ, обеспечения потомства и прочих обычных целей, но при этом обязательно причинить ему максимум дискомфорта, а в идеале – психологически сломать.



Связано это чаще всего с психологическим надломом женщины. Наличием комплекса неполноценности. Какой-то (обычно – любимый) мужчина сорвался с крючка, а возможно и сильно «обидел» в прошлом. Теперь она хочет взять реванш.



Доказать себе самой свою силу и отомстить. Но не тому самому конкретному мужчине, который недоступен, а мужчине вообще. И выбирают эти женщины для того, чтобы таким образом самоутвердиться именно сильных мужчин, так как сломав слабого, не получают ожидаемого удовлетворения.



К тому же это так удобно – оправдывать свою уголовную технику сексуальных мошенничеств благородной местью. Как вариант – тем, что «все мужики – козлы» и сами во всем виноваты. Вот как описывают это сами стервы:

«Да, может быть я тебя еще не сломала…. вот фак… руки трясутся – эйфория… но я доломаю… я сольюсь с тобой…сделаю тебя снова счастливым…чтобы… о-т-о-м-с-т-и-т-ь…»

«Я назло.

Я так часто делаю назло всем.

Когда-то, захлебываясь от собственной слабости и беспомощности я жила назло, карабкалась, падала на четвереньки, ползла и в итоге вставала на ноги, сначала неуверенно, а потом уже и твердо.



Очень часто, скрывая свои истинные эмоции я улыбаюсь назло. смеюсь в лицо, а в душе, кричу от боли, но ни один мускул не дрогнет на моем лице, и я буду смеяться, запрокинув голову, назло, наперекор, вопреки. смеяться, искусственным смехом, суррогатом искренней улыбки, но так искренне. так натурально.



Бывает, я совершаю поступки, назло, но никогда в убыток своей выгоде, я ломаю и крушу свой покой, рублю с плеча, вырываю с корнем, назло, потому что знаю, я смогу исправить даже это, наведу порядок и после этого очередного урагана.

Иногда я выхожу замуж, назло, тому единственному, из прошлого, чтобы доказать ему, я могу без него, я сильная, я не возвращаюсь в прошлое, я живу настоящим и иду в будущее, с другим, пусть нелюбимым и совершенно ненужным, поэтому и этот очередной, будет выметен из моей жизни, вместе со всем мусором, осевшем пылью в моей жизни и будет вынесен на помойку, как и всё, что уничтожил ураган моих поступков.

Почти всегда, я кажусь черствой. бываю циничной и безразличной ко всем чужим жизням, кроме своей, я эгоистична, назло всем, кто хочет занять место в моей постели, кто хочет принести свою зубную щетку в мой дом и поставить ее в пластиковый стаканчик рядом с моей. и назло им, вместе с их естественными желаниями, я ухожу в тепло чужих постелей, оставляя их собирать осколки их разбитого сердца и паковать в пластиковые мешочки их несбывшиеся мечты.



И назло всем, кто плюет мне в спину, кто норовит поставить мне подножку, кто пытается уколоть, кто сыплет на мою голову проклятья, назло всем им, и даже назло самой себе – буду счастлива».

Вот так вот, как говорится, назло бабушке отморожу свои уши…

«Не хочется слюней и розовых сопелек на салфеточке. Хочется чикнуться до синяков на копчике, жаль, что только с ним. а он еще не готов к употреблению. Надо выждать, тактика, стратегия. "Помаринуй его недельку, дай созреть". Это самая сложная часть операции под кодовым названием "охота на льва".



Сложная потому, что просто хочется по-кошачьи расстелиться на столе, соблазнительным движением бедер скинуть с себя последние остатки стеснения, забыть совесть дома и заполучить его. Ситуация усугубляется еще и тем, что цель не просто одноразово спариться, а сломить его волю, подчинить, привязать, довести до обильного слюноотделения, а уж потом, критически оценить и уйти охотиться на очередного льва».

По сути, культ стервы – это культ оголтелого болезненного мужененавистничества. Культ патологии. Чтобы проиллюстрировать, насколько далеко продвинулся этот культ, я процитирую здесь пост неизвестного мне автора, взятый с одного из форумов в Интернете. Идея поста в том, что сейчас идет искусственная массированная пропаганда стервозности в обществе через СМИ и остальные культурные институты.



А по степени безнравственности это явление равно только массовой пропаганде изнасилований и грабежа женщин мужчинами. И женщина стерва, и мужчина насильник причиняют другому человеку боль для удовлетворения своих комплексов и отнимают средства к существованию. При этом преимущество женщин – в способности к психологическому манипулированию мужчинами. Преимущество мужчин – в физической силе.



В современной матриархальной культуре нагнетается реализация преимущества женщин при подавлении преимущества мужчин. То есть идет борьба с применением физической силы мужчин против женщин и раскручивается культ стервы. Автор просто перевернул ситуацию. Поменял мужчин и женщин местами. Посмотрим, что из этого получилось:

«Представьте себе, что вы вдруг попали в общество, в котором можно насиловать девушек…

Сериалы



По телевизору идут фильмы, в которых на протяжении нескольких сот серий одно изнасилование сменяется другим, причем сюжет построен таким образом, что изнасилование показано как обыденный акт, как форма мужского самовыражения, как форма любви, или как вынужденный шаг со стороны мужчины.



Причем девушки играющие женские роли, всем своим видом показывают, что им нравится когда их насилуют, что они только и ждут, когда же их наконец, хоть кто-нибудь изнасилует.



Обычный сюжет: некому мальчику, некая девушка отказала в сексе, и вот он – черный ангел мщения, выходит на тропу войны, настоящий мужчина – он насилует направо и налево, без жалости и упрека, он отказывается жить скучной жизнью семьянина и гражданина, он изощренный садист, насильник – сильная личность, которая знает чего хочет, все женщины склоняются перед ним, он пример для восхищения и подражания.



Любой другой вид сексуальных отношений, кроме изнасилования, показывается как скучный, неэффективный, и вообще недостойный настоящего, сильного мужчины.

Реклама

В любой рекламе используется мотив насмешки над женщиной, ее чувствами и желаниями, унижения женщины, как личности. Вот реклама пива. Два небритых и похабных мужика едут в черном бумере. Рядом останавливаются две тупые телки, которые подмигивают, улыбаются им и всем поведением выказывают интерес к таким клевым мужчинам.



Два мужика наливают по кружке пива и сдувают пену, которая мгновенно обволакивает тупых баб, и уносит их в грязную канаву, откуда они смешно дрыгают ногами в грязных рейтузах. Два мужика обмениваются рукопожатием и лыбятся в камеру предельно счастливыми и самодовольными харями: они поступили как настоящие мужчины, а пиво помогло им победить этих тупых женщин. Вот еще пример:



По пустынному шоссе едет машина, в которой некий мужик везет бабу, которую обычно бьет и насилует. Наконец она ему надоедает, и он хорошим, настоящим мужским пинком вышвыривает ее из машины. Девушка встает, грызет леденец, и ей приходит в голову отличная идея – она тормозит другую машину, в которой едет очередной садист, так уж и быть, согласный похлестать ее плетью… (знакомые сюжеты, не правда ли?)

Культура

Спектакли об великих насильниках, комедии о смешных изнасилованиях, драмы, в которых злодейка судьба не дает насильнику развернуться в полную силу, исторические фильмы о великом поборнике нравственности – Джеке-Потрошителе и красавце мужчине – Синей бороде, эстрадные певицы поют о том, как с ними случилось великое горе – их бросил очередной садист, который так великолепно умел загонять иглы под ногти, и они не знают как же теперь жить…

Общество

Изнасилование преподносится как показатель мужественности и полноценности мужчины. Доктор Курпатова, в прямом эфире, убеждает очередного насильника, в том, что он все делал верно, а женщина, которая не выдержала побоев и сбежала от него, просто глупая, слабая и нехорошая дура, которая просто не смогла оценить его таланты садиста.



Но не переживайте, побольше хамите, грубите и истязайте женщин – им это нравится, ведь как иначе они поймут, что вы настоящий, сильный мужчина? Не смущайтесь – женщинам нравится, когда их насилуют.

Ток-шоу, в которых особо изощренные садисты, делятся опытом с аудиторией. Темы ток шоу: "нужно ли бить, жену, недосолившую вам борщ, ногами, или ограничится плетью?"

Реалити шоу – изнасилования в прямом эфире…

СМИ

Все лотки забиты глянцевыми журнальчиками, с обложек, которых на вас пялятся злобные хари насильников и садистов. Заголовки: "Секс с бензопилой", "Любовь к мужчине с клещами", "Певец Н, наконец нашел в себе силы избить жену, жена недовольна – он не решился пустить в ход полено"…



Статьи о том, как правильно насиловать, затыкать рот, чтобы жертва не испортила эстетику момента своими глупыми воплями, как обрести уверенность в себе – "Изнасилуй мать, ведь она запрещала тебе в детстве есть сладкое перед обедом, побей жену – она своим нытьем мешает развиться тебе как личности"…

Гротеск, фантазия, преувеличение? Возможно, но скажите лучше вот что… Как вы думаете – много ли будет в таком обществе изнасилований, сохранится ли в нем нормальное отношение мужчины к женщине, в каком состоянии в нем будут институты семьи, брака, отцовства и материнства?… А теперь посмотрите на наше общество, и задайте все эти вопросы применительно к нам, к нашему сегодняшнему обществу, и спросите себя: Так откуда же берутся стервы?…»

Расцвет культа стервы не может не менять отношение мужчины к женщине. Как-то мимоходом услышал какую-то попсовую песенку, мол, мамочка, где же нормальные парни? Кругом либо женоподобные, либо коварные. Так и есть. Женщина в массе своей стала позиционировать себя как стерва, то есть враг мужчины и охотница за его ресурсами.



А отношения с врагом может быть двух видов: 1 уклонение от контакта, если ты слабее. 2. схватка за ресурсы, если ты сильнее. Я знаю много молодых парней, которые вообще не интересуются женщинами, понимая, что отношения с женщиной – лохотрон.



Я знаю также много молодых парней, которые, понимая, что это лохотрон и не желая быть лохами, становятся лохотронщиками сами. Среди мужчин становится все меньше "нормальных", которые ведутся на женские манипуляции. Но все больше и больше тех, которые вовсе не связываются и тех, которые связываются, но не ведутся, а разводят сами. Это закономерно.

Таким образом эмансипированная женщина, разрушив традиционную мораль и породив матриархальную культуру неуважения мужчины и утилитарного к нему отношения, создала угрозу для всех женщин в лице ответной реакции мужчин.



С каждым годом все больше и больше ограбленных женщинами озлобленных мужчин, мужчин, презирающих женщин, сексуально дезориентированных маньяков, мужчин, перенявших технологию стервы и применяющих ее против женщин и т.п. Численность же сильных мужчин, ориентированных на семью, сокращается, так как по ним приходится основной удар.



И боюсь, никакие органы правопорядка не смогут защитить через некоторое время женщин от этой ответной реакции.

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