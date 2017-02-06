Корни сталинского большевизма. Презентация книги и ответы на вопросы
09:41. 6 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Очень неожиданный взгляд не только на период революций 1917 года, но и вообще на русскую историю, начиная с церковного раскола. Очень неожиданный, но… не лишённый логики. Во всяком случае многие исторические события находят чёткое объяснение в рамках такого подхода.
Рассказывает о своей книге „Корни сталинского большевизма” её автор, доктор ист. наук А.В. Пыжиков. Особой политкорректностью историк, к счастью, не избалован и вещи называет своими именами.
Рассказывает о своей книге „Корни сталинского большевизма” её автор, доктор ист. наук А.В. Пыжиков. Особой политкорректностью историк, к счастью, не избалован и вещи называет своими именами.
Источник: ss69100.livejournal.com