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Белорусские проблемы. Просто нет денег. Совсем…

13:53. 6 февраля 2017 Просмотров - 126 Один комментарий Опубликовал:



Предисловие. Данный текст — плод некоего анализа двух моих минских друзей, как бы находящихся в центре событий. По некоторым соображениям, довольно весомым, не буду указывать их имена. Мы довольно часто общаемся, и это составленное из бесед мнение является дополнением к картине, которую мы сегодня наблюдаем в российско-белорусских отношениях. И многое становится понятно.

Многие граждане Беларуси и России знают/видели/слышали, что в последнее время отношения между этими двумя странами, сообразившими в свое время “союзное государство”, состоящих в ЕврАзЭС и ОДКБ, сильно испортились.

И дело не в кознях Белого дома, Госдепа, Брюсселя или Варшавы, все до безобразия просто. Все из-за денег. В Беларуси их катастрофически не хватает. Точнее сказать, их всегда не хватало, поэтому и клянчили/выбивали/выторговывали их из Москвы или Европы.

Но вот настал тот час, когда кредитополучатель исчерпал весь запас доверия. Вы спросите, почему? Ведь со всех сторон говорят, что народы России и Беларуси — это братские народы. Не будем вдаваться в дебри истории, но в нынешних реалиях это так. И от этого никуда не деться, а если и деться, то будет все очень грустно и печально. Пример, думается, многие найдут и без гугла.

Мы — братья. Да, в Беларуси есть такие явления, которые считают, что это не так, но 95% белорусов считают себя братьями россиянам. И будут считать дальше, что бы ни отчебучивали наши власти. Ибо народ — это одно, а власти — совсем другое. Как говорит одна наша пословица, ты за чужим с горшком, а черт за твоим с мешком.

Но вернемся к властям и “доверию”. Европейские кредиторы дают деньги в обмен на реформы и прочие умные действия, чтобы вытянуть экономику из ямы, и она (экономика) хоть как-то нормально заработала. Вроде бы дают.

Реформы же в Беларуси реально пока никто делать не собирается. А в России, что для нормальных белорусов очевидно, просто устали субсидировать соседа-дармоеда. Это как местный алкоголик, который постоянно одалживает по чуть-чуть, и никогда не отдает, а за годы набегает приличная сумма. Только вот у России одалживали далеко не “по чуть-чуть”, и в мыслях не имели отдавать. А как же, стратегический союзник, прикрывающий западное направление.

До определенного момента это работало. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и как звоночек этого события стало уменьшение объемов поставки нефти в Беларусь на 20%, а также заявление пресс-службы президента РФ, что в период с 2011 по 2015 гг. из-за беспошлинных поставок нефти в Беларусь российский бюджет недополучил 22 млрд. долларов, и это без учета кредитов и поставок вооружения (ЗРК ТОР-М1 и прочее).

А сколько было громких слов по поводу создания совместного предприятия КамАЗ-МАЗ, или стратегического сотрудничества «Уралкалия» и «Беларуськалия», что в итоге вылилось в арест господина Баумгартнера и “калийную войну”!

Само собой, это никак не улучшило взаимоотношения.

И это только единичные примеры, а случаев было гораздо больше. Про наши гигантские яблочные сады и сильнейший в Европе траловый флот не говорим даже. Но то, что типографии два санкционных года очень неплохо жили за счет печатания упаковок и этикеток… никого в России, наверное, не удивим такой информацией. И количеством перевалочных контор. Сегодня хуже, типографии живут плохо, «транспортные предприятия» откровенно загибаются.

И вот все это привело к тому, что в 2016 году отношения окончательно испортились. А кушать (читай жить красиво) хочется. И поддерживать миф о “социально ориентированном государстве” тоже, а на это надо денег. Много денег. Которых нет.

После парламентских выборов 2016 года Европа и США, как всегда, заявили о нарушениях и непризнании их как демократических, и, как следствие, кредитов никто не дал. Есть мнение, что Россия способствовала задержке очередного, третьего, транша кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Но мнение, хоть и популярное в некоторых политико-экономических кругах, но, во-первых, недоказуемое, а во-вторых, Беларусь — не Украина, и здесь не многие верят в то, что за всеми нашими проблемами стоит Отец России. Больше верится в Отчима Беларуси почему-то.

И в этой нестабильной экономической и политической ситуации, власти республики Беларусь начинают трясти свой народ. К этому относится резкое увеличение обязательного трудового стажа для получения трудовой пенсии с 5 до 20 лет. Причем сюда не входят: служба в ВС, декретный отпуск, учеба в вузе. Планомерное увеличение коммунальных платежей, чтобы к 2018 году население оплачивало 100% услуг ЖКХ. Опять же, есть мнение, что население это делает давным-давно, так как информации касательно того, что и по каким тарифам начисляется, крайне скудна и малоинформативная.

Страдает и бизнес. Вне зависимости от размера и формы собственности. С недавнего времени предпринимателям стали приходить письма с “просьбой доплатить” налоги, в том случае, если хоть одним из контрагентов была фирма или организация, уличенная в мошенничестве, это якобы компенсация государству за недополученные налоги.

Спорить себе дороже, эффективность госпроверок 90%, так что у вас что-нибудь да найдут и выпишут максимальный штраф. И раскошелиться придется в любом случае. Цепная реакция, если хотите. Не доплатил один предприниматель — виноваты все, с кем он вел дела.

В прошлом, 2016 году, потрясли ряд больших фирм и крупных бизнесменов, самым резонансным делом стал арест Юрия Чижа, весьма приближенного “ко двору” предпринимателя. Ему инкриминировали стандартные преступления: уход от уплаты налогов, мошенничество и прочее. По сообщениям СМИ, откупные составили 11-13 млн. долларов.

В начале 2017 арестовали известного бизнесмена Александра Крыновича. Сезон охоты за чужими кошельками начался.

И да, если кто в России не в курсе. У вас там все иначе, а у нас есть два вида самого тяжелого наказания: конфискация и срок с конфискацией.

И, казалось бы, что до этого обычным белорусам, но как тут не вспомнить поговорку: паны дерутся, у холопов чубы трещат? Досталось и простым гражданам. Знаменитый Декрет №3 ”О предупреждении социального иждивенчества”, в народе получивший более емкое и точное название “декрет о тунеядцах”, сильно подпортил жизнь населению.

Дело в том, что официальная безработица, по данным «Белстата», держится в районе 1%, а налоговая отправила порядка 400 000 писем (из 4,5 млн. экономически активного населения) потенциальным, по их мнению, тунеядцам, которые не отработали положенных 183 дней за истекший год.

«Фишка» в том, что люди, которые уволились, их уволили или сократили, и которые за полгода не смогли найти работу, должны государству 360 белорусских (почти 11 000 российских) рублей. За то, что не участвуют в финансировании расходов этого самого государства. Которое, для примера, за 2017 год должно выплатить 5 млрд. долларов по внешним займам, и как минимум 550 млн. долларов “Газпрому” за уже поставленный газ.

Вот и выходит, что людям, которые попали в сложную ситуацию, потеряли работу и не могут найти новую (а у нас с этим весьма непросто, если что), в связи с усугубляющимся экономическим кризисом вместо помощи выписали счет на оплату.

Причем такие счета приходят военнослужащим срочной службы, пенсионерам, студентам дневной формы обучения, женщинам в декретном отпуске, людям которые долгое время живут за пределами в Беларуси и даже покойникам.

А представитель налоговых органов постоянно повторяет, что все письма проверяются индивидуально и ошибок быть попросту не может, а по факту один прокол за другим. И приходиться доказывать, что ты не верблюд или попросту игнорировать подобные письма. Но игнорирование — у нас дело весьма чревато визитом соответствующих служащих, а далее смотрите выше по тексту.

Еще одно интересное нововведение, про которые еще мало кто слышал, это “налог на грибы и ягоды”. 31 декабря 2016 года вступил в силу о “Об установлении таксовой стоимости за побочное лесопользование и заготовку второстепенных лесных ресурсов, пользование участками лесного фонда в культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, спортивных, научно-исследовательских и образовательных целях”.

Официальное опубликование

Теперь просто сходить за ягодами или грибами не выйдет. Лесничий остановит, спросит чек, и, если его нет — вы автоматически становитесь браконьером со всеми вытекающими. Эта информация будет крайне полезна российским туристам, которые любят приезжать в Беларусь аккурат во время сбора ягод и грибов. Вас, братья-россияне, это тоже касается.

Можно возразить, что подобная практика есть в ряде стран Европы, но, стоит заметить, что там существует частная собственность, и за посещение лесов приходится платить. В Беларуси же, несмотря на формальное заявление, что леса — это собственность и достояние белорусского народа, они принадлежат государству.

Данный указ сильно ударит по жителям деревень, которые в летне-осенний период зарабатывали на заготовке даров леса. И многие весьма неплохо, что на фоне кризиса позволяло жить до следующего сезона.

Нельзя сказать, что в законе прописаны какие-то несусветные расценки. Однако, как в анекдоте: иди, доказывай, что ты не верблюд. Зная, как у нас все это реализуется, ничего хорошего ждать не приходится.

Вывод можно сделать неутешительный. Работы с каждым месяцем все меньше, денег тоже, заработать не дают, но на налоги будь добр установленную суммы вынь да положи. А белорусские чиновники устроили социалистическое соревнование по выполнению нормативов и планов пополнения казны из собственных карманов в том числе. Что делать в этой ситуации простому белорусу, и насколько у него хватит терпения, сказать сложно…

Тем, кто активно поддерживает Отчима и кричит о вине России, внутри стараются не возражать. Знаете, себе дороже. Мы очень хорошо научились молчать за последние годы. Вот не выдержали, поделились.

Знаем, какая может быть реакция у братьев-россиян. Со ссылками на соседей. Заранее понимаем и не обижаемся. У вас — огромная и богатейшая страна. И реально (в сравнении с нами) свободный народ. Мы — жители маленького полицейского государства, со всеми вытекающими отсюда проблемами. Но это наша страна, это наша земля, мы — белорусы. И мы чуть меньше, конечно, чем свою Беларусь, но любим Россию, и основное наше большинство понимает, что никакие Европы нам светлого будущего не обеспечат. Наша дорога только с русскими. И, поверьте, так действительно считает 9 из 10 белорусов.

Просто наша власть окончательно съехала с катушек от безденежья и отсутствия перспектив. Но, слава Богу, это пока отражается только на наших кошельках. В мозги пока не лезут, как у соседей.

И то драники, как говорится.
Автор: Роман Скоморохов

Источник: nashaplaneta.su

Метки: безумный мир
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Один комментарий»

  • 236 140
    Vov 6 февраля 2017 в 14:30 Ссылка Пометить
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    Билет на сбор грибов и ягод?! Это же лес! Там даже межведь на прокурор. Там контроллер может заблудица навсегда.

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