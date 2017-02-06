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Бактерии объявили войну человеку. Сможет ли человечество выжить в этой войне

18:34. 6 февраля 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Эта война взяла свое начало около века назад. Человечество придумало невероятное оружие под названием антибиотик. И первый раз была сделана попытка взять контроль над миром. Эта битва продолжается и в наше время. Но бактерии теперь умеют давать отпор антибиотикам. За весь прошлый век открыли больше сотни антибиотиков. Но более восьмидесяти из них уже устарели. Так недолго и снова очутиться в эпохе эпидемий. Придет момент, когда обычный аппендицит станет чуть ли не смертельным. А обычная операция будет иметь высочайший риск. Люди снова могут начать умирать от насморка, ангины или диареи. По правде сказать, это время уже почти пришло. Большинство бактерий сейчас почти неуязвимые, говорят ученые. Человечество зашло в тупик. Как поступать теперь?

Метки: бактерии, вирусы, эпидемия
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