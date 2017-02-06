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60-летний петербуржец обошёл всю Землю за 676 дней

23:17. 6 февраля 2017 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:

60-летний петербуржец обошёл всю Землю за 676 дней. Пешком. Да-да, совсем пешком (правда, не считая двух перелётов через океаны).

Сергей Лукьянов стартовал в полдень 1 апреля 2015 года с Дворцовой площади — и вернулся туда же спустя 20 месяцев, в эту субботу. Он прошел 23 тысячи километров, побывал в 21 стране, не проехал ни на одной машине, сносил семь пар кроссовок, жил на 500 рублей в день и выпил больше двух тонн колы.

60-летний петербуржец обошёл всю Землю за 676 дней

Его путь пролегал через Россию, Казахстан, Китай, Сингапур – оттуда самолетом через Тихий океан в Южную Америку, где его ограбили и забрали все вещи. Но в Бразилии добрые люди собрали для него деньги, чтобы российский путешественник смог попасть на Олимпиаду в Рио. Затем он перелетел обратно в Евразию, из Туниса через всю Европу – обратно в Россию

60-летний петербуржец обошёл всю Землю за 676 дней

В Чили он прошёл через горный перевал в Андах, ступая по Древней дороге инков. Он поднимался в гору 4 километра, а там увидел величественную гостиницу, в которой было целых 53 ресторана. Цены там были запредельные — по его словам, пришлось бы поработать не один год, чтобы позволить себе ночь в этом отеле. Однако директор гостиницы, узнав его историю, бесплатно поселил Сергея в одном из номеров, накормил и ещё и дал еды в дальнейший путь.

60-летний петербуржец обошёл всю Землю за 676 дней

Самым сложным препятствием в своём кругосветном путешествии он назвал не диких животных и не ночёвки на морозе, а «получение виз», самой интересной страной — Китай, а самым холодным местом — Беларусь (это было уже в конце путешествия).

Сейчас же единственная мечта Сергея — спустя почти 2 года разлуки побыть с семьёй, погулять с внучкой, а также, может быть, написать книгу, но после — обязательно отправиться в новое путешествие.

60-летний петербуржец обошёл всю Землю за 676 дней

Сергей Лукьянов является рекордсменом СССР и РФ в ходьбе на сто км и дневной, двусуточной ходьбе.

За сутки 60-летний путешественник в среднем проходил 40 километров. Он занимается этим видом спорта не менее полувека. В далеком 1989-ом он установил собственный рекорд, пройдя за сутки 207 километров.

60-летний петербуржец обошёл всю Землю за 676 дней

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Источник: www.kramola.info

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