Тотальная украинизация – Харьков, Киев, Полтава, Чернигов, Мелитополь и т.д. 1925-26 год

Как сказал товарищ Сталин, "" – поэтому товарищ Каганович настойчиво выполняет поставленную задачу и украинизирует всё от Красной Aрмии и научной работы до телефонисток и трамвайных кондукторов.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com