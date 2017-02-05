Тотальная украинизация – Харьков, Киев, Полтава, Чернигов, Мелитополь и т.д. 1925-26 год
17:27. 5 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Как сказал товарищ Сталин, "если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы" – поэтому товарищ Каганович настойчиво выполняет поставленную задачу и украинизирует всё от Красной Aрмии и научной работы до телефонисток и трамвайных кондукторов.
zhenziyou
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com