Сорос: ЕС должен погрузить Украину в войну — или Украина похоронит ЕС

Умный дядька по имени Джордж Сорос дал немецкому журналу Cicero интервью. Его сегодня много цитируют по обе стороны геополитической линии фронта. С «нашей стороны» — все больше высмеивают. И очень зря. Сорос — мужик, безусловно, умный. Не глядите, что он чистой воды спекулянт. Чтобы сколотить состояние в 24 млрд долларов, надо иметь очень хорошие мозги. А умных людей стоит слушать всегда. Соглашаться с ними или нет — вопрос отдельный. Послать лесом никогда не поздно. Но лучше сначала все же внимательно выслушать. Вдруг он дело говорит?

Тем более, если отложить в сторону идеалистические лозунги, его речь основана на довольно простых моментах: Во-первых, сейчас идет война за будущее всей Европы. Во-вторых, ведется она на Украине. В-третьих, для ее успеха ЕС и МВФ обязаны срочно выделить Украине 20 млрд долларов. В-четвертых, поражение на Украине приведет к распаду самого Евросоюза. В-пятых, во всем происходящем ЕС виноват сам. Все остальное есть словесная шелуха объяснений профессора нерадивым и местами недалеким студентам, до которых не доходят, в общем, совершенно очевидные вещи. Сорос, безусловно, для России враг, но это нисколько не умаляет степени его правоты.

Война за будущее Европы

Кто-то до сих пор в этом еще сомневается? Европа возникла, сложилась, окрепла и возвысилась исключительно благодаря созданию у себя ведущей экономики мира. Конечно, сегодня ЕС только вторая экономика, после США, но сути дела сие не меняет. Ведущая экономика это не просто самые большие деньги. Ведущая экономика означает, безусловно, лидерские позиции почти в любом аспекте жизни.

Вы хотите себе самолет? У вас есть два варианта. Первый — прийти в Европу и купить готовый, заплатив, скажем, 200 млн евро. Второй — построить его у себя самому. Но для этого понадобится возвести заводы, обучить персонал, купить станки, электростанции, трансформаторы, компьютеры, спроектировать, сконструировать, разбить пяток-другой опытных образцов. На все это уйдут десятки триллионов евро. И даже в таком варианте вы сначала придете опять в Европу, чтобы купить станки, технологии и знания.

Именно поэтому лидирующая мировая экономика выигрывает всегда. Что бы вы ни выбрали, профит все равно достанется лидеру. Не только потому, что больше взять негде. Есть такая меткая поговорка. Выигрывает не тот, кто лучше всех играет по правилам, выигрывает всегда тот, кто эти правила определяет. А их определяют лидеры. Как раз потому, что экономика лидеров самая большая и богатая. Любой, кто первый что-то добыл, произвел или придумал, в первую очередь идет продавать на рынок лидера. Потому что там сосредоточены самые большие деньги. Чтобы продать, он неизбежно оказывается вынужден свои товары и придумки изначально подстраивать под требования лидера. Во всех смыслах. Будь то молоко, ботинки, трактор или кинофильм.

До тех пор, пока Европа является мировым экономическим лидером, она может себе позволить жить так, как ей вздумается. Отбирать детей у эмигрантов и передавать их на воспитание гомосексуальным парам. Платить крестьянам за то, чтобы они на своей земле не работали. Устраивать войны на любых «интересующих» территориях. Вводить санкции. Под надуманными предлогами не исполнять контрактные обязательства, например, не отдавать десантные вертолетоносцы. Даже просто отбирать чужие деньги через замораживание иностранных активов.

Но только пока Европа — лидер. Потеря лидерства означает крах всего. Сегодня лишь историки и отдельные немногие любознательные люди помнят, что в Средневековье мировым лидером (экономическим, политическим и культурным) были Испания с Португалией. А кто они сейчас?

Нынешняя мировая экономика складывается так, что финансовый и промышленный центр планеты начал перемещаться в сторону Азии и России. Пока еще процесс находится в своем начале. Пока еще его можно тормозить. Есть даже неплохой шанс его сорвать. Отменить полностью, конечно, не получится, но заморозить в существующем виде еще лет на 20-30 — вполне. Для этого Европе необходимо победить в войне, которая идет на Украине.

Украинская война

Когда Порошенко и другие нынешние украинские лидеры публично говорят, что ведут войну за Европу, они ни на гран не ошибаются. Действительно войну, и действительно за Европу. Правда, не они ее ведут. Тут украинцы малость свою роль переоценивают. Войну ведут ими. США и некоторые силы в ЕС просто воспользовались Украиной в своих целях. Главной задачей является связывание экономических, социальных и далее политических возможностей России. Отвлечение ее сил от процесса евро-азиатской экономической и политической интеграции. Судьба самих украинцев «цивилизованный мир» не интересует. Кто-нибудь спрашивает мнение свиньи, которую отправляют на котлеты?

Задача украинцев — воевать. Как можно дольше. Как можно разнузданнее. Как можно кровавее. В отличие от России, Европа отродясь не считала эту территорию европейской, а проживающих на ней людей — частью единого европейского народа. «Своими» украинцев воспринимает только Россия. По мнению «цивилизованных европейцев» в этом заключается российская национальная слабость. Собственно, вся стратегия этой войны основана на таком «европейском» восприятии.

Россия не может оставить украинцев дохнуть с голоду и насмерть замерзать в развалинах. Европа «выиграет» даже в том случае, если от всей Украины останется одно огромное пепелище, заваленное смердящими трупами. Потому, что Россия возьмется его восстанавливать, а людей — спасать. Несмотря на то, что спасение от гуманитарной катастрофы обойдется в невероятную прорву денег и грозит спасателю подрывом собственной экономики. Чревато внутренней социальной дестабилизацией, ведущей к разрушению уже самого Российского государства. В этом заключается главное отличие всего Русского мира. Мы будем спасать, даже рискуя собой.

Игра «добрых цивилизованных европейцев», включая безмерно миролюбивые США, предусматривает создание шахматной вилки. Даже, если так можно выразиться, «трилки».

Россия вообще совсем не вмешивается в украинские события? Получает гангрену на своих границах, чреватую переносом заразы Майдана на собственную территорию. Со всеми теми же прелестями, которые сегодня наблюдаются на Украине. Один в один. Включая территориальный распад. Сколько при этом погибнет россиян — не важно. Те, кто учредил медаль «За победу в холодной войне», и те, кого они ею удостоили, не слишком переживают насчет того, сколько людей на развалинах СССР погибло, замерзло, умерло или даже просто не родилось. А ведь, по расчетам социологов, распад СССР на протяжении 1990-х — начале 2000-х годов обернулся потерей не менее 15 млн населения.

Россия решительно захватывает Украину «за две недели»? Получает 35 млн очень мутного населения, где-то минимум на 15-20% зараженного агрессивными национал-фашистскими идеями. Плюс нынешнюю экономическую и инфраструктурную разруху. И то, и другое расходует ресурсы, подрывает социальное единение и в конечном итоге связывает возможности РФ по формированию нового Евро-азиатского мира.

Россия пытается между Сциллой и Харибдой проскочить? Гражданская война на Украине полыхает, в конце концов, на всей территории страны. Что приводит к превращению всей Украины в полный аналог нынешнего донецкого поселка Пески. В руины. В голод. В холод. В полный развал социальной инфраструктуры. От того, что эпидемии чумы или оспы перестали косить людей миллионами, сама угроза эпидемий никуда не делась. Рано или поздно, но России на эти развалины все равно придется приходить, спасать, восстанавливать и отстраивать. И снова только за свой счет.

Владимир Владимирович Путин сумел найти стратегию, позволившую России этот «цивилизованный» сценарий сломать. Проект «Украина» буксует. Но сама «Война на Украине» еще далека от завершения. Пока там есть живые свидомые, добровольно желающие майданить и скакать, украинцы, согласно «западной стратегии», обязаны воевать дальше. Только у них для продолжения войны начинают быстро заканчиваться деньги.

Деньги ЕС и МВФ для Украины

Джордж Сорос хорошо разбирается в деньгах и их возможностях. Потому для него очевидно то, что не очень понимает Европа, и что совсем не помещается в головах свидомых украинцев. Современная война требует очень больших денег. Причем не разово, а постоянных. Для поддержания системной экономики страны. Сколько бы там ни пыжились «волонтеры», какими бы суммами они ни козыряли, сколько бы фотографий раздачи теплых кальсон не выкладывали в Сеть, закон экономики неумолим. На рывок можно разово одеть и обуть батальон. Можно добыть сотню ночных прицелов или эскадрилью беспилотных дронов. На «добровольные пожертвования» можно даже купить танк! Но все равно каждый день боевых действий стоит Украине примерно 1,5-2 млн долларов. Это больше всех пожертвований, добытых волонтерами за все семь месяцев боевых действий.

Пожертвования собираются лишь до тех пор, пока у меценатов есть из чего жертвовать. Пока у них не стоит вопрос: подарить киборгу бронежилет или купить буханку хлеба и пакет молока собственному ребенку? Чтобы Украина продолжала воевать, безумных скакунов в ней должно быть много больше, чем здравомыслящих трудящихся людей. Скакуны не умеют ничего строить. Предел их восприятия мира — отобрать и поделить. Идея «каждому герою АТО мы дадим на Донбассе по копанке и по два десятка рабов» — слова из той же песни. Жить за счет отнятия результатов труда рабов. Это психология. Она не менее убойна, чем гаубичный снаряд. На Украине после победы Майдана прошел без малого год, но скакуны не только не решили ни одной социальной проблемы, приведшей Украину к Майдану, они насоздавали новых на порядок больше! Накопленный за прошедшие 7 месяцев государственный долг будут отдавать даже внуки.

Соросу очевидно, что присылать на Украину деньги «по три копейки» не эффективно. Даже если это копейки размером с миллиард. Чтобы созданный Майданом механизм сохранял способность продолжать войну, в него необходимо влить минимум 20 млрд долл. Причем сразу. Позднее понадобится еще. Сорос нисколько не сомневается в дальнейшей судьбе этих вливаний. Никаких новых заводов, фабрик, выплаты пенсий и т.п. Все уйдет в конечном итоге на войну. В чем тут подвох? А нету подвоха! Сорос говорит прямым текстом: если не раскошелиться на 20 ярдов сейчас, то война на Украине будет гарантированно проиграна.

Распад ЕС как следствие поражения в войне на Украине

Да, именно так! Как только «деньги кончатся», воевать станет нечем. Распад Украины на отдельные вотчины вытекает уже из самой психологии «скакунов». За собой он потянет еще больший масштаб экономического кризиса. Далее коллапс государственного управления, всей социалки, системы здравоохранения и всего привычного уклада жизни. Свидомые диванные герои, в интернете рассказывающие о том, как они готовы при свечке в подвале жить, лишь бы «рашке было хуже», даже близко не понимают, о чем говорят. Будь все так, им бы ничто не мешало задарма, в третью смену, стоять у станка и точить танковые снаряды или бесплатно, за собственный счет, ремонтировать столь необходимую армии бронетехнику. Только что-то «без денег» они не соглашаются. Значит, не согласятся и потом.

Стало быть, после полного коллапса экономики случится распад территорий. После них — пересборка Украины на других, российских, принципах. Избранная Путиным стратегия позволяет получить это без тотального уничтожения украинской инфраструктуры. А желание продолжать войну с москалями более чем успешно ликвидируют голод, холод и безработица. В конце концов, люди будут рады любой власти, которая сумеет дать работу, свет, тепло и обеспечить безопасность. Даже если она окажется москальско-колорадской. К тому моменту для населения цвет ленточек уже не будет играть роли. Тех немногих майдан-инфицированных, кто останется неисправим, сами украинцы начнут отлавливать и бить. С точно такой же яростью, как они сегодня поддерживают Майдан. По той простой причине, что скакуны окажутся между ними и едой.

Победа России в этой войне с Западом на территории Украины, достигнутая по своему сценарию, а не по одному из трех вариантов, изложенных выше, означает продолжение евро-азиатской интеграции. Причем темпами еще более высокими, чем сегодня. А после того как ЕС перестанет быть второй экономикой мира, всем странам Восточной Европы станет значительно выгоднее сотрудничать с лидером, чем с хиреющим аутсайдером. Ничего личного. Собственно, их уход «на Запад» в 80-е диктовался теми же самыми мотивами. Смена лидера просто поменяет направление вектора. Мотивация останется прежней. Тем более что, в отличие от Европы, в новом Союзе им есть куда интегрироваться. Во всех смыслах. Скажу больше, они задаром получат серьезные конкурентные преимущества, чего сегодня «младоевропейцы» в Европе не имеют даже близко.

Это как раз и будет началом процесса распада ЕС. Любой распад всегда сопровождается многочисленными разрывами экономических связей и производственных цепочек. Сразу из ниоткуда образовывается прорва лишних людей, которые хотят есть и продолжать жить на прежнем высоком уровне потребления, но больше не имеют такой возможности. Ибо нет работы, нет денег. И с перспективами уже не очень. Это не Сорос придумал. Посмотрите на историю всех великих геополитических и геоэкономических преобразований. Убедитесь сами. Просто Сорос историю знает много лучше абсолютного большинства его слушателей и читателей.

Распад — это крушение мира. А оно стоит очень и очень больших денег. Точнее — убытков. Намного больших, чем какие-то 20 млрд долларов для какой-то там Украины.

Европа в происходящем виновата сама

Ну а кто же еще? А зачем было гнаться за дополнительной прибылью и переносить производства в регионы России? Захотелось заработать на дешевой квалифицированной рабочей силе? А зачем было перевозить заводы в Китай и приучаться потреблять дешевые азиатские товары? Хотелось лучше и богаче жить за прежние деньги? А зачем было выгонять на улицу своих рабочих и под радостное улюлюканье «зеленых» торжественно сносить «объекты, угрожающие экологии»? Ну вот теперь у европейцев есть прекрасная экология. А кушать что они будут? Не желали покупать дорогой катарский газ и дорогую арабскую нефть? Хотели дешевые российские энергоносители? Ну, молодцы!

Все, господа, халява закончилась. Своих противников, в том числе Россию, «Европа» откормила и восстановила сама. Теперь вопрос стоит просто. Или ЕС с МВФ раскошелится на сохранение работоспособности украинской военной машины для продолжения войны с Россией на территории Украины до последнего украинца, или… не станет самой Европы. Не завтра. И даже не к будущей весне. Процесс займет несколько лет. Но после поражения «на Украине» он станет неотвратим. И закончится вполне предсказуемо.

Заключение

Ну, и в чем же Сорос не прав? Чего это над ним «у нас» стебутся? Финансист буквально зрит в корень, чем еще раз подтверждает свою репутацию очень умного, очень прозорливого и очень прагматичного человека. Лично мне хочется ему лишь поаплодировать. Ибо раз даже такой прожженный и принципиальный противник, как финансовый спекулянт Джордж Сорос, начал открытым текстом «алармить», значит, Россия все делает правильно.

Выбранная стратегия верна и ведет к успеху!

Успеху во всех смыслах. От евро-азиатского союза до сохранения жизни миллионов человек братского украинского народа. Да, заразившегося свидомым национал-фашизмом. Да, сейчас бьющегося в истеричном припадке. Да, пока еще готового с нами воевать. Но все равно братского. В конце концов, если кто-то из ваших близких заболевает и мечется в горячечном бреду, он же не перестает быть вашим близким, вы же не выкидываете его на улицу, верно? Такие вот дела. И, повторюсь, умных людей стоит послушать, даже если они вам враги.

Автор: Александр Запольскис

Источник: http://patriotikus.ru/