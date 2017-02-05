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Система образования против здоровья детей

18:11. 5 февраля 2017 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Как школа намеренно портит здоровье и психику ребёнка

Воспитание и образование детей – создание будущего. Как из детей выращивают послушное стадо, не способное самостоятельно мыслить.

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Рекомендуем:

Дитя человеческое, Базарный Владимир Филиппович

Школа или конвейер биороботов? Путь к свободе: “Встань и иди!” (Издание 2-е, переработанное), Базарный Владимир Филиппович

Нам нужна иная школа, Внутренний Предиктор СССР

Нам нужна иная школа. Педагогическая поэма 21-го века (аудиокнига)

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Позновательное ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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