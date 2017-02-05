Система образования против здоровья детей
Как школа намеренно портит здоровье и психику ребёнка
Воспитание и образование детей – создание будущего. Как из детей выращивают послушное стадо, не способное самостоятельно мыслить.
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Дитя человеческое, Базарный Владимир Филиппович
Школа или конвейер биороботов? Путь к свободе: “Встань и иди!” (Издание 2-е, переработанное), Базарный Владимир Филиппович
Нам нужна иная школа, Внутренний Предиктор СССР
Нам нужна иная школа. Педагогическая поэма 21-го века (аудиокнига)
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai