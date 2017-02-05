Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 февраля 2017

Япония не хочет участвовать в борьбе с террористами ИГИЛ

Япония исключает возможность участия Сил самообороны в операциях против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Об этом заявила министр обороны страны Томоми Инада, пишет ТАСС.

«Что касается борьбы с ИГ, то наши подразделения Сил самообороны не станут в этом участвовать. Премьер-министр (Синдзо Абэ – ред.) говорил об этом, и наша позиция не изменилась», — сказала она.

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Бои за Бзаа





В продолжение к http://colonelcassad.livejournal.com/322 5834.html События под Аль-Бабом продолжают активно развиваться.

Ближе к ночи, ресурсы Халифата стали сообщать, что после контратак с применением смертников, отряды дивизии "Султан Мурад" и "Ахрар-аш-Шам" были отброшены из Бзаа. Боевики неожиданно подорвали 2 шахид-мобиля, что привело к потерям среди протурецких боевиков и их бегству на окраины города, после чего в город снова зашла пехота Халифата, которая по заявлениям пропаганды Халифата "ведомая волей Аллаха отбросила продажных слуг турецких крестоносцев на окраины города". Со стороны протурецких боевиков поступают сообщения, что в Бзаа введены дополнительные отряды дивизии "Хамза", которые ведут уличные бои в западной и центральной части города. Халифатчики заявляют, что по большей части вернули Бзаа под свой контроль. "Зеленые" источники так же указывают на серьезные потери с обеих сторон в ходе уличных боев, которые осложняются невозможностью эффективно применять авиацию и артиллерию в ходе сложившегося в городе хаоса и ночного времени суток. Контратака Халифата очевидно преследует цель не допустить соприкосновения турецкой и сирийской армий к востоку от Аль-Баба, что говорит о том, что командование "черных" пока не готово оставить Аль-Баб, хотя не исключен вариант, когда массированная контратака призвана дезорганизовать наступающих противников "черных" и дать возможность им организованно отступить из образующегося котла на юго-восток. На данном этапе горловина Аль-Бабского котла составляет около 5 километров. В течении 5-6 февраля она уже может быть взята под огневой контроль турками и сирийцами, после чего катастрофа аль-бабской группировки Халифата будет лишь вопросом времени. Так что думается ближайшие несколько дней будут определяющими, что и отражается в резко выросшем накале боев.





Турецкие СМИ сообщают http://aranews.net/2017/02/51-isis-milit ants-killed-turkish-airstrikes-syrias-al-b ab/, что в ходе авиаударов в районе Аль-Баба сегодня Халифат потерял 51 человека, включая 3 полевых командиров. К югу от Аль-Баба авиаудары по боевикам наносят ВВС Сирии и ВКС РФ. К югу от Аль-Баба халифатчики сегодня подорвали шахид-мобиль в занятом САА Аране https://twitter.com/worldonalert/status/8 27957084423671809 и повредили из ПТУРа Т-72 сирийской армии https://twitter.com/worldonalert/status/8 27967244835618816 На фоне продолжающихся ожесточенных боев и бомбардировок, жители Бзаа бегут из города.

И еще один примечательный момент. По данным иранских источников отставной сирийский генерал-майор Али Максуд заявил https://www.riskmap.com/#/m/10397633/?ut m_source=dlvr.it&utm_medium=twitter, что именно сирийская армия освободит Аль-Баб в ближайшее время. Частная ли это позиция или ретрансляция фактического сценария дальнейшего развития событий, скоро увидим.



Отряды "Ахрар-аш-Шам" в восточной части Бзаа.



Проход турецкой механизированной колонны через Азаз.







Авиаудары ВКС РФ к югу от Аль-Баба.



Найденные днем в Бзаа удостоверения личности боевиков Халифата. Интересно, указанные на документах номера отражают количество выданных удостоверений?



Пехота ССА во время недолгого контроля над Бзаа.



Засветившийся "польский военторг".



Вот здесь и на фото ниже видны серийные номера, так что при желании, можно попробовать установить, через какую страну Польша поставляет свои "Зушки" террористам в Сирии.



Колонна турецкой армии проходящая через Азаз.



Несколько десятков грузовиков, бронеавтомобилей, БМП и танков прошли через город на юг и расположились в районе госпиталя Азаза. Вероятно, завтра они выдвинуться к Аль-Бабу.



Поселок занятый Халифатом к северу от Кабайсина (виднеется на горизонте).



Подземные тоннели к востоку от Аль-Баба, где "черные" прячутся от авиаударов.



Стоит так же отметить, что один из главарей "Ахрар-аш-Шам" Абу Хани Алмасари был сегодня убит к западу от Алеппо в результате авиаудара американской коалиции.

Примечательно то, что под Аль-Бабом, американская коалиция как бы оказывает помощь турецкому наступлению, в котором принимает участие "Ахрар-аш-Шам".



Такие вот хитросплетения.

PS. На заглавных фотографиях – турецкая и сирийская армия в районе Аль-Баба.

Шеврон "Карс" на одном из солдат может свидетльствовать о его принадлежности к 14-й механизированной пехотной бригаде из состава 9-го армейского корпуса 3-й Армии.



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Сирия: ВВС Иордании нанесли удар по ИГИЛ

Военно-воздушные силы Иордании нанесли удары по объектам ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) на юге Сирии, боевики понесли потери в живой силе и технике.





Авиаудар был осуществлен в пятницу ночью по складу с оружием, заводу по изготовлению боеприпасов и по казармам боевиков, отмечают иорданские военные.



«В результате операции убиты и ранены члены террористической группировки, уничтожено довольно много техники», — заявили военные.



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Дети Донбасса — детям Сирии





Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.



Проект «Мир детям Сирии». Макеевская ОШ №108. Донбасс. Донецкая Народная Республика.

«Приоритетное направление воспитания детей в нашей школе – любовь к Родине и патриотизм. Сегодня мы активные участники проекта «Мир детям Сирии». От имени учителей, родителей и учеников я хочу пожелать всем детям земного шара добра, солнца и радости», — сказала директор школы Татьяна Гурманкина.

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Аль-Баб. 04.02.2017

4 февраля оборона Халифата в районе Аль-Баба продолжила разваливаться. Сирийская Армия взяла Аран и продвигается к Тадифу. Турецкая армия и контролируемые ей боевики ССА, вытеснили "черных" из Бзаа, который был занят отрядами дивизии "Султана Мурада". Назревает образование Аль-Бабского котла, в котором могут остаться до 3 тыс. боевиков Халифата обороняющих Аль-Баб, Тадиф и Кабайсин. По сути, в распоряжении боевиков осталась всего одна дорога проходящая через Тадиф. При ее перекрытии к востоку от Аль-Баба, все силы боевиков окажутся в оперативном окружении.Район Тадифа подвергается сильным авиаударам, позиции Халифата в районе госпиталя Аль-Баба на западных окраинах города подвергается сильным ударам турецкой артиллерии.Сирийские войска расширяют зону контроля вокруг Арана и готовятся к освобождению прилегающих поселков. "Черные" активно применяют смертников, пытаясь замедлить продвижение сирийцев.Признаков отвода войск "черных" пока не наблюдается, но с военной точки зрения, отвод войск из Аль-Баба к Дейр-Хафиру вполне напрашивается.Боевики ССА в Бзаа.

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Сирия, прогнозы: возрождение страны начнётся с нефтяной отрасли

По мере того, как продвигается процесс мирного урегулирования ситуации в Сирии, для ее руководства становится все очевиднее – в стране, почти до основания разрушенной войной, пора начинать налаживать мирную жизнь и восстанавливать производство. По крайней мере, на тех территориях, которые уже освобождены от террористов.

Многие обозреватели почему-то любят говорить, что, мол, «Сирия — это не Ливия, у нее нет больших запасов нефти и газа». Это – весьма распространенное заблуждение.

Четвертая по запасам на Ближнем Востоке

По словам эксперта по энергетике Усамы Монахида из ближневосточного «Карнеги-центра», Сирия сегодня занимает четвертое место по запасам среди нефтегазодобывающих стран Ближнего Востока, особенно после того, как на ее территории норвежские специалисты разведали крупнейшие месторождения газа.

До начала гражданской войны запасы нефти на сирийских месторождениях оценивались в 2,5 миллиарда баррелей. При этом сирийские нефтяные и газовые месторождения сосредоточены, главным образом, в восточной и северо-восточной частях страны — они соединены трубопроводами с Дамаском, Хомсом и Алеппо. До того, как Запад начал планомерно наводнять страну головорезами со всего мира, уровень нефтедобычи в Сирии в 2010-м составлял 386 тысяч баррелей в день.

По мере того, как в стране разгоралась гражданская война, он планомерно падал, составив в 2012-м уже 186 тысяч баррелей. Сегодня, вследствие разрушения инфраструктуры и захвата месторождений боевиками ИГ, правительство Сирии официально добывает всего 20 тысяч баррелей в день.

Небольшая норвежская компания еще до войны провела геологическую разведку в сирийских территориальных водах, и нашла на шельфе 14 огромных нефтяных бассейнов. Среди них – четыре крупнейших месторождения на участке от ливанской границы до сирийского города Баниас.

Аналитики из US Geological Survey оценили неразведанные запасы морского месторождения «Джабаль Нафти» на границе Сирии и Ливана, в объеме от 3 до 17 миллиардов баррелей «черного золота». Его разработка может «катапультировать» Сирию в ряды наиболее передовых стран, обеспечив добычу нефти на уровне сегодняшнего Кувейта. По мнению экспертов, в мирных условиях, да еще при стабильном уровне инвестиций в геологоразведку, Дамаск смог бы добывать 6–7 млн баррелей «черного золота» в день — лишь вдвое меньше, чем Саудовская Аравия.

Также в довоенный период в Сирии норвежские специалисты нашли колоссальные объемы газа. По их оценкам, в этой стране только доказанные запасы газа составляют 284 миллиарда кубометров, а горючих сланцев – 50 миллиардов тонн. Однако для того, чтобы извлечь все эти богатства из недр, Дамаску нужно освободить большинство месторождений от «присосавшихся» к ним террористов, после чего инвестировать еще десятки миллионов долларов в добычу.

Сколько времени потребуется на восстановление

По мнению экономиста-блогера Олега Макаренко, сирийскую промышленность и производство можно относительно быстро восстановить. Ведь в Сирии, даже с учетом огромных военных потерь и массовой эмиграции населения, остались десятки тысяч специалистов, способных быстро вспомнить профессиональные навыки и взяться за дело.

— Заводы, особенно нефтеперерабатывающие, восстановить можно довольно быстро, поскольку в Сирии еще остались тысячи квалифицированных кадров. Если есть персонал – то можно восстановить и добычу, и производственные цепочки. Да, это стоит немалых денег – но это возможно, — уверен Макаренко. – Вспомните, как СССР и Германия восстанавливались после Второй Мировой войны: работа заводов была возобновлена в считанные месяцы, хотя города были почти полностью разрушены.

Для того, чтобы начать полноценное восстановление добывающей промышленности, в Сирии предстоит для начала освободить от террористов и поставить под надежный контроль правительства ведущие нефтяные регионы. Ведь даже самые скромные «инвестиции первого этапа» в добычу «черного золота» составляют десятки миллионов долларов. Ни одна компания в мире, включая российские «Газпром» или «Роснефть», не станет тратить такие деньги на новые скважины или восстановление старых в случае, если сохранится риск, что они вновь могут попасть в руки боевиков ИГ или «Джебхат-ан-Нусры» (организации запрещены в РФ).

Таким образом от сирийской армии сейчас требуется неспешное, но планомерное продвижение широким фронтом в направлении Пальмиры и надежное закрепление на нефтеносных полях вокруг нее. Только в этом случае инвесторы смогут участвовать в разработке месторождений газа и нефти там.

Взгляд на перспективу

Что касается дальнейших перспектив, то для их реализации понадобится опять же неспешное продвижение в сторону Дейр эз-Зора, где сосредоточены основные разведанные запасы нефти. Сейчас их контролирует ИГИЛ, пользуясь близостью иракской границы, откуда происходит постоянная подпитка боевиками и оружием. Поэтому получение контроля над месторождениями Дейр эз-Зора – достаточно отдаленная перспектива.

А вот восстановление двух крупнейших нефтеперерабатывающих завода Сирии, в последние годы практически простаивавших из-за захвата месторождений повстанцами, можно начинать уже в ближайшее время. По данным экспертов, эти два предприятия в ходе сирийской войны ни разу не попадали в руки боевиков, а от случайных бомбардировок пострадали весьма незначительно.

В целом, развитие нефтяной промышленности даст очень эффективный толчок развитию Сирии и дело не только в деньгах. В ходе восстановления понадобится много рабочих рук, исчезнет безработица, а население поверит в перспективы своей страны.

Иван Денежкин, ФБА «Экономика сегодня»

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