Путь бесстрашия Агнидо
Стиль Агнидо – путь Огня - такой же древний, как само человечество.
Этому стилю всегда обучали учеников Мудрости, чтобы они могли защитить себя от агрессии.
Главная отличительная особенность стиля в том, что в результате обучения рефлексы безопасности входят в подсознание и начинают работать на автомате.
Так человек, ставший носителем Агнидо, практически неуязвим для физического воздействия.
Из этого стиля произошли все существующие. Люди, глядя на учеников мудрости и их движения, пытались их скопировать, удивленные неуязвимостью.
Движения носителя Агнидо подобны огню: они стелятся и взрываются. Так же как и мудрость во всех веках подобна огню, сжигающему невежество.
Этот стиль не зарождался и не кончался, он всегда был есть и будет пока существует мудрость на земле и те, кто ей обучаются.
От бокса и других видов единоборств Агнидо отличает техника, а именно:
Упор на защиту. Ты простоишь в защите, дождёшься, когда противник ошибётся, и воспользуешься этой ошибкой.
Только фронтальная стойка. Мы никогда не выставляем ногу вперед, мы не отдаем её врагу, который может ей воспользоваться.
Хлёсткие удары. Быстрые и стремительные. Импульсные. Мощные.
Встречный бой. Контратаки устарели. Бить одновременно с врагом, вразрез с ним – самое эффективное.
Низкая стойка. Так гораздо безопаснее. Снизу вверх бить удобнее.
Удары ладонями. Такие удары не ломают кости себе и врагу, а значит не придётся ходить в гипсе и отвечать по уголовному кодексу.
Быстрый бой. В среднем время до победы 5 секунд, а, значит, можно противостоять сразу нескольким противникам.
Мы бьём ногами. Лоу кик. Быстро, хлёстко, вкладывая всю массу.
Борьба. Мы не уходим в партер, но используем броски, захваты и удушения уже контуженного противника.