Путь бесстрашия Агнидо





Стиль Агнидо – путь Огня - такой же древний, как само человечество.

Этому стилю всегда обучали учеников Мудрости, чтобы они могли защитить себя от агрессии.

Главная отличительная особенность стиля в том, что в результате обучения рефлексы безопасности входят в подсознание и начинают работать на автомате.

Так человек, ставший носителем Агнидо, практически неуязвим для физического воздействия.

Из этого стиля произошли все существующие. Люди, глядя на учеников мудрости и их движения, пытались их скопировать, удивленные неуязвимостью.

Движения носителя Агнидо подобны огню: они стелятся и взрываются. Так же как и мудрость во всех веках подобна огню, сжигающему невежество.

Этот стиль не зарождался и не кончался, он всегда был есть и будет пока существует мудрость на земле и те, кто ей обучаются.

Внешний стиль:

От бокса и других видов единоборств Агнидо отличает техника, а именно:

Упор на защиту. Ты простоишь в защите, дождёшься, когда противник ошибётся, и воспользуешься этой ошибкой.

Только фронтальная стойка. Мы никогда не выставляем ногу вперед, мы не отдаем её врагу, который может ей воспользоваться.

Хлёсткие удары. Быстрые и стремительные. Импульсные. Мощные.

Встречный бой. Контратаки устарели. Бить одновременно с врагом, вразрез с ним – самое эффективное.

Низкая стойка. Так гораздо безопаснее. Снизу вверх бить удобнее.

Удары ладонями. Такие удары не ломают кости себе и врагу, а значит не придётся ходить в гипсе и отвечать по уголовному кодексу.

Быстрый бой. В среднем время до победы 5 секунд, а, значит, можно противостоять сразу нескольким противникам.

Мы бьём ногами. Лоу кик. Быстро, хлёстко, вкладывая всю массу.

Борьба. Мы не уходим в партер, но используем броски, захваты и удушения уже контуженного противника.

Внутренний стиль:

Техника – лишь первая ступень.

Сначала ты перестаешь бояться ударить сам.

Потом перестаёшь закрывать глаза и отворачивать лицо, когда противник атакует тебя. Затем приходит координация движений рук и ног.

После движения становятся отточенными, стремительными, быстрыми. Перемещения – незаметными.

Наступает чувство безопасности. Окрепшие мышцы и связки ног позволяют перемещаться стремительно и незаметно в низких стойках. Твои атаки становятся стремительными и очень опасными. Ты начинаешь побеждать противника за 5 секунд.

Затем наступает время координации ударов рук и ударов ног: мощные лоу кики делают противника неподвижным. Руки добивают лишённую движения мишень.

Мы учимся бить коленями и локтями.

После наступает время изучения захватов, бросков и удушений. Но параллельно с этим мы изучаем, как ускорять своё сознание в бою.

Как замедлять противника и заставлять его прирастать к месту.

Мы учимся продавливать противника и вызывать в нём ужас.

Мы раскрываем энергию ЦИ и используем её сначала в обороне, а затем – в атаке.