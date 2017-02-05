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Путь бесстрашия Агнидо

14:40. 5 февраля 2017 Просмотров - 262 Нет комментариев Опубликовал:


 

Стиль Агнидо – путь Огня - такой же древний, как само человечество.

Этому стилю всегда обучали учеников Мудрости, чтобы они могли защитить себя от агрессии.

Главная отличительная особенность стиля в том, что в результате обучения рефлексы безопасности входят в подсознание и начинают работать на автомате. 

Так человек, ставший носителем Агнидо, практически неуязвим для физического воздействия.
Из этого стиля произошли все существующие. Люди, глядя на учеников мудрости и их движения, пытались их скопировать, удивленные неуязвимостью.

Движения носителя Агнидо подобны огню: они стелятся и взрываются. Так же как и мудрость во всех веках подобна огню, сжигающему невежество.

Этот стиль не зарождался и не кончался, он всегда был есть и будет пока существует мудрость на земле и те, кто ей обучаются.

Внешний стиль:

От бокса и других видов единоборств Агнидо отличает техника, а именно:

Упор на защиту. Ты простоишь в защите, дождёшься, когда противник ошибётся, и воспользуешься этой ошибкой.

Только фронтальная стойка. Мы никогда не выставляем ногу вперед, мы не отдаем её врагу, который может ей воспользоваться.

Хлёсткие удары. Быстрые и стремительные. Импульсные. Мощные.

Встречный бой. Контратаки устарели. Бить одновременно с врагом, вразрез с ним – самое эффективное.

Низкая стойка. Так гораздо безопаснее. Снизу вверх бить удобнее.

Удары ладонями. Такие удары не ломают кости себе и врагу, а значит не придётся ходить в гипсе и отвечать по уголовному кодексу.

Быстрый бой. В среднем время до победы 5 секунд, а, значит, можно противостоять сразу нескольким противникам.

Мы бьём ногами. Лоу кик. Быстро, хлёстко, вкладывая всю массу.

Борьба. Мы не уходим в партер, но используем броски, захваты и удушения уже контуженного противника.

Внутренний стиль:

Техника – лишь первая ступень.
Сначала ты перестаешь бояться ударить сам.
Потом перестаёшь закрывать глаза и отворачивать лицо, когда противник атакует тебя.

Затем приходит координация движений рук и ног.
После движения становятся отточенными, стремительными, быстрыми. Перемещения – незаметными.
Наступает чувство безопасности. Окрепшие мышцы и связки ног позволяют перемещаться стремительно и незаметно в низких стойках.

Твои атаки становятся стремительными и очень опасными. Ты начинаешь побеждать противника за 5 секунд.
Затем наступает время координации ударов рук и ударов ног: мощные лоу кики делают противника неподвижным. Руки добивают лишённую движения мишень.
Мы учимся бить коленями и локтями.
После наступает время изучения захватов, бросков и удушений.

Но параллельно с этим мы изучаем, как ускорять своё сознание в бою.
Как замедлять противника и заставлять его прирастать к месту.
Мы учимся продавливать противника и вызывать в нём ужас.
Мы раскрываем энергию ЦИ и используем её сначала в обороне, а затем – в атаке.

Мы изучаем возможность битвы с двумя противниками.
Мы вступаем в битву с тремя противниками.
Мы ускоряемся настолько, что даже четыре противника для нас не предел.
И мы побеждаем.

Когда мы становимся бесстрашными и спокойными в бою.
Когда ум не покрывается рябью страхов и сомнений, а спокоен и чист, как неподвижное зеркало горного озера, то можно переходить к овладению внутренним стилем.

Особенность внутреннего стиля заключается в неимоверном ускорении сознания. Когда даже самый быстрый противник кажется медленным и тягучим. А потому несколько противников – это всего лишь улитки, которые борются со своей инертностью.

И главное: мы обучаем тело следовать за сознанием, работать на таких же скоростях.
Со стороны это выглядит как удивительная плавность перемещений и почти незаметные удары.
И все же вся мощь заключается в сознании.

Основа основ и глубинная философия Агнидо – суметь выйти из своей скорлупы, дать выявиться внутренней силе. Ведь только она позволяет достичь неимоверных высот скорости, стремительности и потрясающей красоты боя. Это трудный путь, но именно ему всегда обучали настоящие Мастера.

http://agnido.ru

https://vk.com/agnido

https://www.instagram.com/agni_do

https://www.youtube.com/channel/UCoYRt95d9EgJNWdtHQrGuag

 

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