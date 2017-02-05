Необыкновенная мистическая сила Древнерусских символов и орнаментов (видео 7:58)

В этом фильме С.В. Жарникова – учёный-этнолог, искусствовед, кандидат исторических наук, член Русского Географического общества рассказывает о неизвестных (для невежественных людей) смысловых образах, текстах и подтекстах Древнерусского Орнамента. Этот безценный дар передали нам в наследство наши Боги-Предки в узорах Народного Зодчества и Народной Обереговой Символики, а братья Индусы всегда (и до сих пор) считают это «своим» национально-культурным достоянием.

Источник: nashaplaneta.su