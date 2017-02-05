Необыкновенная мистическая сила Древнерусских символов и орнаментов (видео 7:58)
12:15. 5 февраля 2017 Просмотров - 94 Один комментарий Опубликовал: brahman
В этом фильме С.В. Жарникова – учёный-этнолог, искусствовед, кандидат исторических наук, член Русского Географического общества рассказывает о неизвестных (для невежественных людей) смысловых образах, текстах и подтекстах Древнерусского Орнамента. Этот безценный дар передали нам в наследство наши Боги-Предки в узорах Народного Зодчества и Народной Обереговой Символики, а братья Индусы всегда (и до сих пор) считают это «своим» национально-культурным достоянием.
Источник: nashaplaneta.su
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Благодарение Брахману -
Ещё надо почаще “выставлять” материалы и работы про одежды из льна и конопли
Про мак и его зёрна – -В отместку для тех кто превратил эти ДОБРЫЕ РАСТЕНИЯ в запрет!
Наши Предки пользовались конопляным маслом и шили ткани из конопли -Отсюда и Рождались крепкие юноши Витязи (хотя не только по этим признакам)