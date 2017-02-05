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Необыкновенная мистическая сила Древнерусских символов и орнаментов (видео 7:58)

12:15. 5 февраля 2017 Просмотров - 94 Один комментарий Опубликовал:



В этом фильме С.В. Жарникова – учёный-этнолог, искусствовед, кандидат исторических наук, член Русского Географического общества рассказывает о неизвестных (для невежественных людей) смысловых образах, текстах и подтекстах Древнерусского Орнамента. Этот безценный дар передали нам в наследство наши Боги-Предки в узорах Народного Зодчества и Народной Обереговой Символики, а братья Индусы всегда (и до сих пор) считают это «своим» национально-культурным достоянием.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: непознанное
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Один комментарий»

  • 10100 6692
    слободан 5 февраля 2017 в 13:23 Ссылка Пометить
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    Благодарение Брахману -
    Ещё надо почаще “выставлять” материалы и работы про одежды из льна и конопли
    Про мак и его зёрна – -В отместку для тех кто превратил эти ДОБРЫЕ РАСТЕНИЯ в запрет!
    Наши Предки пользовались конопляным маслом и шили ткани из конопли -Отсюда и Рождались крепкие юноши Витязи (хотя не только по этим признакам)

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