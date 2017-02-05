Какой будет политика США в разных частях света

В небольшом интервью ресурсу «Антифашист» изложил своё видение перспектив политики США в различных регионах

Источник: Антифашист

Прольется ли на Украину «золотой американский дождь», какова будет политика США в Европе и Сирии, и стоит ли России ждать потепления отношений с США в связи с избранием Дональда Трампа? Об этом мы побеседовали с писателем, публицистом, лидером Партии Великое Отечество Николаем Стариковым.

— Николай Викторович, сейчас в России все радуются избранию Дональда Трампа на пост президента США. Ваша позиция по этому поводу, и как считаете: насколько #ТрампНаш?

— В России радуются только журналисты и далекие от политики люди, потому что поводов для радости, честно говоря, мало. Дональд Трамп никакой не наш, Дональд Трамп – американский, и поэтому он будет преследовать интересы США. Интересы и конечные цели американской политики не меняются, меняются способы их достижения. Для нас, для России, это определенное окно возможностей, которое, может быть, приведет к каким-то достижениям, каким-то договоренностям и получению нами определенных преференций. Но все это нужно делать очень осторожно, потому что цели американцев — доминирование на планете — не будут меняться. В этом смысле Трамп, я думаю, будет являться обратной стороной одной и той же американской монеты.

— А как Вы расцениваете один из первых шагов Трампа – его президентский указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства, которое было детищем команды Обамы?

— Собственно говоря, теперь, после этих шагов, говорить о стабильности и предсказуемости американской политики не приходится совершенно. Если можно 8 лет готовить серьезные глобальные торговые, экономические и политические договора, а потом вот так, росчерком пера, их ликвидировать… Но Дональду Трампу нужно с самого начала задать определенный уровень выполнения им тех обещаний, которые он давал. Что касается интересов России, то отмена или заключение вот этого Транстихоокеанского партнерства никак на наших интересах не сказывается, поэтому я за этим так пристально не слежу…

— Существуют такие мнения, что как только Трамп стал президентом, сразу же удалось отделить умеренную сирийскую оппозицию от неумеренной, и её сирийские представители присутствуют на переговорах в Астане. Как Вы считаете, этот факт связан именно с Трампом, или же существовали какие-то договоренности ранее?

— Я смотрю, что американские клиенты стали более сговорчивыми и менее напыщенными. Это касается и Украины, это касается и террористов в Сирии, и каких-то других образований… Но террористов в Сирии снабжали американские спецслужбы, которые, на мой взгляд, ещё полностью Дональдом Трампом не контролируются, и та политика, которая сегодня осуществляется, это – политика двух рук. ЦРУ будет продолжать финансировать террористов, а официальный Вашингтон будет продолжать с ними бороться.

— Значит, Трамп не найдет общего языка с ЦРУ?

— Да и вообще, можно ли его найти — это отдельный вопрос. Второй вопрос — нужно ли его найти? Это очень удобно: левой рукой создавать проблему, а правой имитировать её решение. При этом — все при деле, и сложности, которые нужны американцам для других государств на Ближнем Востоке, получаются долгоиграющими и сложно решаемыми.

— То есть, Трамп будет проводить политику двойных стандартов?

— Я думаю, что он не будет отказываться от преследования американских интересов. Он будет, может быть, по-другому подходить, говорить другое и отказываться от менее фундаментальных вещей. Ну что такое для США Транстихоокеанское партнерство? Может быть, важно, а, может, и не так важно — нам с вами пока сложно это оценить. От этого он может отказываться. А вот, например, закрывать американские базы в Германии он никогда не будет планировать.

— А что изменится с приходом Трампа на Украине?

— В ближайшее время там с приходом Трампа ничего не изменится. А дальше, я думаю, Украина будет для новой американской политики в качестве некой разменной монеты. Но эта монета будет терять в цене в зависимости от того, как будет активно строиться «Турецкий поток» и вторая ветка «Северного потока». Если я не ошибаюсь, в 2019-м году истекает договор по транзиту газа через территорию Украины, и это может быть хорошей точкой для достижения договоренностей по возвращению Украины в зону влияния России.

— Как считаете, на данном этапе украинское руководство может рассчитывать на поддержку США, в том числе, и финансовую?

— Я не думаю, что Украину резко бросят без денег, потому что это приведет к коллапсу, и эта монета сразу обесценится — она просто потеряется. Поэтому, конечно, какие-то подачки на то, чтобы жизнь теплилась, будут. Но серьезное финансирование, я думаю, будет обставлено какими-то сложными причинами, и никакого денежного «золотого дождя» на Украину не прольется точно.

— Как считаете, встреча Путина и Трампа в ближайшее время возможна?

— В рамках официальных договоренностей и официальных визитов, официальных встреч, в которых принимают участия президенты двух государств, – да, конечно.

— А визит Трампа в Россию?

— Ну, для президента США, безусловно, Россия не является партнером №1 в мире, поэтому было бы странно, если бы он первый свой международный визит совершил в Россию. Пока, конечно, нет, но когда-то дойдет очередь… Я думаю, что ранее они встретятся на каком-то международном мероприятии (после записи данного интервью стало известно о том, что они планируют встретиться до июльского саммита G20 – авт.)

— Чем, по Вашему мнению, закончится американский Майдан?

— Ничем. В США разгонят любой Майдан, потому что в США нет американского посольства, нет совестливых правозащитников, и никто власть в США свергать не собирается. Поэтому, если нет цели свергать власть, то её никто не свергнет.

Источник: nstarikov.ru